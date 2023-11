BioVågen Việt Nam tặng thuốc hiếm cho bệnh nhi trong ngày "Thế giới vì trẻ sinh non"

Ngày 17/11 hàng năm là ngày "Thế giới vì trẻ sinh non". Đây là ngày hướng tới việc nâng cao nhận thức về những khó khăn, rủi ro mà trẻ sinh non và các gia đình trên toàn thế giới phải đối mặt.

Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 15 triệu trẻ sinh non hay cứ 10 trẻ ra đời thì có 1 trẻ sinh non. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng hơn 100.000 trẻ sinh non và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau sinh mỗi năm. Sinh non được đưa vào một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh.

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, những câu chuyện nuôi dưỡng các chiến binh dũng cảm chỉ vỏn vẹn 400 gram, 460 gram... giành lại sự sống đã tiếp thêm động lực cho rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc nuôi dưỡng và chăm sóc một em bé sinh non là hành trình dài, đòi hỏi kiên nhẫn và nỗ lực chiến đấu giữa lằn ranh sinh - tử của chính em bé và đội ngũ y, bác sĩ cùng gia đình.

Trao tặng thuốc hiếm Alprostapint cho trẻ sơ sinh, sinh non

Trong hai ngày 16-17/11, đại diện công ty BioVågen Việt Nam đã có chuyến thăm và dành tặng thuốc hiếm Alprostapint (Alprostadil) nhập khẩu châu Âu, giúp đỡ các bệnh nhi sơ sinh, sinh non tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, TPHCM.

Đại diện BioVågen trao tặng thuốc hiếm cho Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM (Ảnh: BioVågen).

Alprostadil (Prostaglandin E1) là thuốc nằm trong danh mục thuốc hiếm do Bộ Y tế Ban hành. Năm 2022, Bộ Y tế đã từng ra công văn khẩn kêu gọi các công ty tích cực tìm nguồn thuốc hiếm này để cung ứng cho nhu cầu khẩn của các bệnh viện sản - nhi đầu ngành trong cả nước.

Alprostadil là thuốc đặc trị, khó có thể thay thế, được dùng trong cấp cứu phẫu thuật tim mạch, nhất là ở trẻ sơ sinh, sinh non. Với những trẻ bị dị tật tim bẩm sinh, nếu không có can thiệp Alprostadil, ống động mạch sẽ bít lại gây suy hô hấp và có thể tử vong trước khi trẻ được phẫu thuật. Ngược lại, nếu được sử dụng Alprostadil tiêm tĩnh mạch sẽ giúp mở ống động mạch, giúp duy trì sự sống cho đến khi phẫu thuật được thực hiện.

Đây là thuốc có nguồn cung khan hiếm, nhu cầu sử dụng thường vượt quá khả năng cung cấp và thường bị gián đoạn. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng thuốc đòi hỏi thuốc phải được bảo quản lạnh 2-8 độ C từ khâu sản xuất, vận chuyển, lưu kho tới khi sử dụng.

Năm 2021, tại Bệnh viện Tâm Anh, cơ sở TPHCM đã tiếp nhận một trường hợp thai nhi 24 tuần. Bác sĩ chuẩn đoán bé bị dị tật tim bẩm sinh, tiên lượng có thể tử vong ngay sau sinh vài giờ nếu không được điều trị bằng thuốc hiếm Alprostapint.

Thời điểm này, nguồn thuốc dự trữ tại tất cả các bệnh viện đều thiếu thốn, chưa nói đến loại thuốc hiếm như Alprostapint. Với quyết tâm, bằng mọi giá phải cứu được bé, ban giám đốc Bệnh viện Tâm Anh đã chạy đua với thời gian trong 2 tháng, tập trung tìm kiếm thuốc hiếm từ Nam ra Bắc.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 dù chỉ còn duy nhất 1 ống thuốc Alprostapint đã sẵn sàng chia sẻ. Tiếp sau đó, bệnh viện Việt Đức Hà Nội cũng đồng ý chia sẻ 10 ống thuốc hiếm. Nhờ sự nỗ lực và tinh thần chia sẻ của các bệnh viện, thuốc hiếm Alprostapint đã có đủ, để đón em bé chào đời an toàn và duy trì sự sống đến khi cuộc đại phẫu được tiến hành.

Bà Nguyễn Đoàn Nguyệt Hằng, giám đốc BioVågen chia sẻ: "Được đồng hành và phục vụ thầy thuốc, bệnh nhân và các bậc cha mẹ luôn là trách nhiệm và vinh dự của công ty chúng tôi. Trong ngày Thế giới vì trẻ sinh non, BioVågen mong rằng những ống thuốc hiếm Alprostapint được gửi đến 2 Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố sẽ là nguồn dự trữ quan trọng để sử dụng kịp thời khi cần thiết".

Đại diện BioVågen dành tặng thuốc hiếm Alprostapint cho bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, TPHCM (Ảnh: BioVågen).

Cùng BioVågen chung tay gây quỹ giúp đỡ trẻ sơ sinh, sinh non và trẻ em Việt Nam

BioVågen là công ty chuyên nhập khẩu, phân phối dược phẩm và thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao cho thị trường Việt Nam, với một số nhãn hiệu nổi bật như men vi sinh BioGaia, vitamin Welkids ADEK, men vi sinh Biogastro.IBS.

Mong muốn mang đến nhiều điều ý nghĩa hơn cho trẻ em Việt Nam, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày "Thế giới vì trẻ sinh non", BioVågen cùng các nhãn hàng BioGaia, BioGastro IBS và Welkids ADEK tiếp tục tổ chức hoạt động cộng đồng, gây quỹ giúp đỡ trẻ sơ sinh, sinh non và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả 3 trang Fanpage.

Mỗi phần tham gia, hưởng ứng từ các ba mẹ sẽ tương ứng với 20.000 đồng. Số tiền này sẽ được BioVågen trích ra để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước trong thời gian sắp tới.

Thời gian diễn ra: Từ ngày 16/11 đến 16/12

