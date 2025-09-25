Bia Camel Silver vị nhẹ êm sảng khoái, chinh phục giới trẻ Việt

Khi hương vị truyền thống khoác lên mình diện mạo mới

Nối tiếp thành công của các sản phẩm bia được người tiêu dùng tin tưởng như Camel, Cheetah, Sao La, Tập đoàn Camel tiếp tục giới thiệu Camel Silver với một phong cách hoàn toàn khác biệt.

Sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu thượng hạng, cùng công nghệ sản xuất hiện đại, mang đến một hương vị nhẹ êm, sảng khoái nhưng vẫn giữ được nét tinh túy của bia Camel.

Phiên bản Camel Silver với vị nhẹ êm, sảng khoái, nhỏ gọn, cá tính.

Không chỉ chú trọng vào chất lượng bên trong, Camel Silver còn gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, dung tích 250ml cá tính, phù hợp với gu thẩm mỹ của giới trẻ. Sự kết hợp giữa màu bạc sang trọng cùng kiểu dáng lon hiện đại không chỉ giúp sản phẩm nổi bật trên kệ hàng mà còn trở thành điểm nhấn trong các cuộc vui.

Thức uống đồng hành cùng lối sống năng động

Camel Silver là một thức uống giải khát đồng hành cùng những người trẻ tuổi, năng động. Với hương vị dễ uống, không gắt, sản phẩm phù hợp cho nhiều dịp, từ những buổi tụ họp bạn bè, tiệc nướng cuối tuần, cho đến các sự kiện thể thao sôi động.

Ông Lê Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel, chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng chú trọng đến sự cân bằng và trải nghiệm. Họ muốn một loại bia có thể đồng hành cùng họ trong mọi hoạt động, từ giải trí đến thể thao, mà không làm mất đi sự tỉnh táo và năng lượng.

Camel Silver chính là câu trả lời cho nhu cầu đó. Đây là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi nhắm thẳng vào phân khúc khách hàng này, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Tập đoàn Camel".

Camel Silver dành riêng cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng nhưng vẫn trọn vẹn hương vị.

Để Camel Silver đến gần hơn với người tiêu dùng, Camel Beer sẽ triển khai một chiến dịch truyền thông đa kênh, từ quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, đến các sự kiện trải nghiệm thực tế.

Hiện tại, Camel Silver đã có mặt trên tất cả các kênh phân phối trên toàn quốc, từ siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đến các đại lý, quán bia, nhà hàng, đảm bảo người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy và trải nghiệm sản phẩm.

Sự ra đời của Camel Silver không chỉ mang đến một lựa chọn mới mẻ cho thị trường bia Việt Nam, mà còn khẳng định tầm nhìn và khả năng thích ứng của Tập đoàn Camel với những thay đổi liên tục của thị hiếu người tiêu dùng.