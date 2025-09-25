Bia Camel Silver vị nhẹ êm sảng khoái, chinh phục giới trẻ Việt
(Dân trí) - Tập đoàn Camel cho ra mắt sản phẩm Camel Silver. Đây là bước tiến chiến lược của hãng nhằm đáp ứng thị hiếu của giới trẻ và mở rộng đối tượng khách hàng, nhất là những người yêu thích lối sống năng động, hiện đại.
Khi hương vị truyền thống khoác lên mình diện mạo mới
Nối tiếp thành công của các sản phẩm bia được người tiêu dùng tin tưởng như Camel, Cheetah, Sao La, Tập đoàn Camel tiếp tục giới thiệu Camel Silver với một phong cách hoàn toàn khác biệt.
Sản phẩm được tạo ra từ nguồn nguyên liệu thượng hạng, cùng công nghệ sản xuất hiện đại, mang đến một hương vị nhẹ êm, sảng khoái nhưng vẫn giữ được nét tinh túy của bia Camel.
Không chỉ chú trọng vào chất lượng bên trong, Camel Silver còn gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, dung tích 250ml cá tính, phù hợp với gu thẩm mỹ của giới trẻ. Sự kết hợp giữa màu bạc sang trọng cùng kiểu dáng lon hiện đại không chỉ giúp sản phẩm nổi bật trên kệ hàng mà còn trở thành điểm nhấn trong các cuộc vui.
Thức uống đồng hành cùng lối sống năng động
Camel Silver là một thức uống giải khát đồng hành cùng những người trẻ tuổi, năng động. Với hương vị dễ uống, không gắt, sản phẩm phù hợp cho nhiều dịp, từ những buổi tụ họp bạn bè, tiệc nướng cuối tuần, cho đến các sự kiện thể thao sôi động.
Ông Lê Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel, chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng chú trọng đến sự cân bằng và trải nghiệm. Họ muốn một loại bia có thể đồng hành cùng họ trong mọi hoạt động, từ giải trí đến thể thao, mà không làm mất đi sự tỉnh táo và năng lượng.
Camel Silver chính là câu trả lời cho nhu cầu đó. Đây là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi nhắm thẳng vào phân khúc khách hàng này, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của Tập đoàn Camel".
Để Camel Silver đến gần hơn với người tiêu dùng, Camel Beer sẽ triển khai một chiến dịch truyền thông đa kênh, từ quảng cáo trực tuyến, mạng xã hội, đến các sự kiện trải nghiệm thực tế.
Hiện tại, Camel Silver đã có mặt trên tất cả các kênh phân phối trên toàn quốc, từ siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng tiện lợi, đến các đại lý, quán bia, nhà hàng, đảm bảo người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy và trải nghiệm sản phẩm.
Sự ra đời của Camel Silver không chỉ mang đến một lựa chọn mới mẻ cho thị trường bia Việt Nam, mà còn khẳng định tầm nhìn và khả năng thích ứng của Tập đoàn Camel với những thay đổi liên tục của thị hiếu người tiêu dùng.
Dấu ấn 30 năm của Tập đoàn Camel
Từ một doanh nghiệp phân phối nước giải khát, Camel đã bứt phá để trở thành nhà sản xuất và phân phối đa quốc gia. Với hơn 30 năm nỗ lực không ngừng, Camel đã đưa hương vị Việt vươn xa, chinh phục hơn 70 thị trường trên khắp 5 châu lục.
Tập đoàn Camel không chỉ tạo ra những dòng bia mang đậm dấu ấn riêng như Camel, Cheetah, Sao La, mà còn xây dựng một hệ sinh thái đồ uống đa dạng với các sản phẩm nước hoa quả, tăng lực và cà phê. Tập đoàn Camel đầu tư vào 4 nhà máy hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chất lượng quốc tế.
Sự thành công của Camel không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ cam kết sâu sắc với cộng đồng.
Tập đoàn Camel tin rằng, mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ để giải khát, mà còn để lan tỏa những giá trị tích cực, nâng cao đời sống tinh thần của người Việt và bạn bè quốc tế. Camel đang trên hành trình kiến tạo tương lai, đặt con người làm trung tâm, để vươn tới những thành tựu lớn hơn nữa.
