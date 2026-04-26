Bên trong đền thờ Vua Hùng lớn nhất miền Tây

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ), Đền thờ Vua Hùng, với tổng diện tích khoảng 4ha, khánh thành vào năm 2022, trở thành một biểu tượng văn hóa và tâm linh mới của vùng đất Tây Đô.

Khu vực đền chính nổi bật với thiết kế hình tượng trống đồng cách điệu, được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, tượng trưng cho sự hòa hợp "trời tròn đất vuông". Giữa lòng hồ, 54 trụ đá vươn cao, biểu trưng cho sự gắn kết bền chặt của 54 dân tộc anh em trên khắp dải đất hình chữ S.

18 cánh cung bao quanh đền chính không chỉ là kiến trúc mà còn là nhịp cầu thời gian, tái hiện 18 triều đại Vua Hùng đã đặt nền móng cho nền văn hiến Việt Nam.

Trên từng cánh cung, các họa tiết trang trí được chắt lọc tinh túy từ văn hóa Đông Sơn, tái hiện sinh động đời sống và tín ngưỡng của người Việt cổ thời đại Hùng Vương, với hình ảnh người giã gạo, chèo thuyền, cầm vũ khí.

Gian thờ chính là nơi phụng thờ Quốc Tổ Hùng Vương, cùng ngai thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, Tổ Phụ Lạc Long Quân và các vị Lạc Hầu, Lạc Tướng, thể hiện lòng thành kính đối với cội nguồn dân tộc.

Linh hồn của ngôi đền còn nằm ở những vật phẩm linh thiêng được cung thỉnh trực tiếp từ Di tích Lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Phú Thọ), bao gồm 18kg đất thiêng và 18 lít nước nguồn từ đất Tổ, mang ý nghĩa kết nối sâu sắc với cội nguồn dân tộc.

Bộ trống đồng uy nghi, được các nghệ nhân Thanh Hóa đúc đặt tại khu vực trưng bày của đền chính, với các họa tiết chạm khắc tỉ mỉ, mô phỏng chính xác từng đường nét của trống đồng Đông Sơn cổ, gợi nhắc về một nền văn minh lúa nước huy hoàng.

Nghi môn (cổng chính) của Đền thờ Vua Hùng được thiết kế lấy ý tưởng từ văn hóa nhà sàn mái hình thuyền, với tên cổng mô phỏng các họa tiết trống đồng Đông Sơn, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc.

Nằm trang trọng trong khuôn viên dẫn vào đền chính là khu vực Nhà bia, được xây dựng theo lối nhà truyền thống Nam Bộ.

Tại nhà bia, tấm bia đá sừng sững ghi khắc khái quát lịch sử hào hùng của thời đại Vua Hùng và quá trình hình thành công trình, như một lời nhắc nhở thế hệ con cháu về hành trình mở cõi và giữ nước của cha ông.