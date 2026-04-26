Người dân chờ 5 tiếng đồng hồ để ngắm pháo hoa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối 25/4, xung quanh công viên Văn Lang (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), thời tiết mát mẻ, trời quang đãng nên nhiều người dân đổ về đây từ rất sớm, tìm chỗ đẹp chờ xem pháo hoa tầm cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nhiều người mang theo chiếu, chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi chọn chỗ ngồi từ 16h, kiên nhẫn chờ đến giờ bắn pháo hoa.

Đến 21h15, những chùm pháo hoa tầm cao rực sáng trên bầu trời, thu hút hàng vạn người dân và du khách đổ về khu vực hồ Công viên Văn Lang cùng các tuyến đường lân cận để thưởng thức.

Ngoài dịp giao thừa, trong năm không có nhiều cơ hội để người dân TP Việt Trì được ngắm trực tiếp pháo hoa tầm cao ngay tại địa phương.

Chị Ngô Thị Hoa Diệp đưa con gái 4 tuổi ra công viên Văn Lang từ 16h để giữ chỗ xem pháo hoa. Dù phải ngồi chờ nhiều tiếng, bé vẫn háo hức, không quấy khóc vì rất thích xem pháo hoa.

"Màn pháo hoa tối nay rực rỡ, đẹp mắt, khiến cả hai mẹ con đều cảm thấy xứng đáng với thời gian chờ đợi", chị Diệp chia sẻ.

Nhiều người giơ điện thoại lên quay video, chụp lại từng khoảnh khắc trên bầu trời, ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong buổi tối.

Màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút, thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo người dân, du khách.

Không khí thêm sôi động khi các em nhỏ tỏ ra hào hứng, liên tục hò reo lên mỗi khi các chùm pháo rực sáng.

Màn pháo hoa kết thúc, người dân rời khu vực xem cùng lúc khiến các tuyến đường xung quanh hồ Văn Lang chật kín, giao thông di chuyển khó khăn.