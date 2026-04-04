Đền thờ với hàng chục tượng dát vàng giữa làng quê ở Hà Tĩnh

Đền thờ Trần Triều Điện tọa lạc trên diện tích 5.000m2 tại thôn Kiều Lĩnh, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân cũ, nay thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Khởi công xây dựng từ năm 2014, công trình hoàn thành sau khoảng 2 năm với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí này do vợ chồng doanh nhân quê địa phương, sinh sống ở Nghệ An tài trợ.

Đền thờ sau khi hoàn thành được bàn giao cho Ban chấp hành họ Trần Hà Tĩnh quản lý. Công trình tâm linh này có hơn 15 hạng mục chính, trong đó có 3 tòa nhà lớn gồm Đệ Nhất Điện, Đệ Nhị Điện và Đệ Tam Điện tương ứng với Phật đường, Thánh đường, Từ đường. Các tòa điện thờ phân cấp 2 tầng (một tầng trệt và một tầng lầu), thiết kế theo kiến trúc tân cổ giao duyên.

Lối đi 2 bên cạnh thiết kế dạng mái vòm với hàng chục cột gỗ quý. Hằng ngày, đền thờ, khuôn viên phía ngoài do các sư thầy, phật tử là con cháu họ Trần chăm sóc.

Đền xây dựng với mục đích thờ cha ông tổ tiên, những người họ Trần thành đạt và có công với nước. Bên trong các điện thờ được bài trí nguy nga, tráng lệ.

Điểm nhấn của 3 tòa điện thờ là 22 pho tượng đúc bằng đồng, dát vàng nguyên chất (vàng 9999).

Nhiều pho tượng là các vị vua nhà Trần như Trần Nhân Tông, Trần Thái Tông, danh tướng Trần Hưng Đạo... Nơi đây còn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng kiệt xuất của dân tộc.

Bản sắc phong do vua ban, in hình rồng, đặt trong khung gỗ sơn son thiếp vàng, phía trước gắn kính bảo vệ.

Không gian phía ngoài có tòa tháp 9 tầng làm từ đá xanh, cao 16m.

Khuôn viên đền còn có một số kiến trúc khác như tượng Quan Âm, cổng tam quan, lầu chuông, quả cầu phong thủy...

Ngày 4/4, lãnh đạo UBND xã Đan Hải cho biết đền thờ Trần Triều Điện được xem là một trong những công trình tâm linh có quy mô bậc nhất tại Hà Tĩnh. Hằng năm, vào dịp tháng Giêng âm lịch, nơi đây tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của các đời vua Trần cũng như tướng lĩnh, công thần trong lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước. Hoạt động uống nước nhớ nguồn, thu hút đông đảo người dân tham gia.

"Chủ đầu tư bày tỏ nguyện vọng bàn giao công trình đền thờ Trần Triều Điện cho địa phương quản lý. Chúng tôi đang nghiên cứu các quy định, hoàn thiện cơ sở pháp lý để tiếp nhận và phát huy giá trị du lịch văn hóa tâm linh", vị lãnh đạo thông tin.

Vị trí đền thờ Trần Triều Điện - chấm màu đỏ (Ảnh: Google Maps).