Vật lộn gần một tiếng để tóm cá sấu khổng lồ dài 4,2m, nặng 300kg trên sông

Ngày 29/8, Jimmy Appleton và Blake Daugherty sống tại Pope, bang Mississippi (Mỹ) cùng hai con trai của Blake gồm Cruz (11 tuổi) và Cash (9 tuổi) đi thám thính trước giờ mùa săn cá sấu mở cửa.

Cả nhóm di chuyển trên chiếc thuyền nhôm dài 5,2m của thợ săn Appleton, tiến vào một hồ móng ngựa gần sông Mississippi, thuộc khu vực Natchez.

“Chúng tôi cùng nhau săn cá sấu nhiều năm, trong đó Cruz và Cash cũng tham gia. Sáng hôm đó, chúng tôi tìm con cá sấu dài khoảng 3,6m và quyết định lùi lại, chờ đến trưa để tiếp cận", Appleton kể.

Nhóm thợ săn chật vật đưa cá sấu lên thuyền (Ảnh: News).

Nhưng trong lúc chờ đợi, một con cá sấu khác bất ngờ gầm lên dữ dội. Âm thanh lớn khiến Appleton cho biết có thể ghi nhớ cả đời không thể quên. Tiếng gầm vang lên cả chục lần khiến nhóm thợ săn đoán chắc đây sẽ là một con có kích thước khổng lồ.

Họ đánh dấu vị trí con cá sấu dài 3,6m từng nhìn thấy trước đó, rồi chuyển hướng đi tìm “kẻ phát ra tiếng gầm”. Không bao lâu sau, họ phát hiện thấy nó.

“Nó to như một khúc cây trôi nổi. Chúng tôi quan sát đến gần trưa thì nó lặn mất. Nhưng nhờ dùng sonar (kỹ thuật sử dụng sóng âm thanh để phát hiện, đo đạc, định vị vật thể dưới nước) quét phía trước, chúng tôi nhanh chóng định vị lại được", ông Appleton, thợ săn 56 tuổi nhớ lại.

Appleton ném mồi chuẩn xác và câu trúng con cá sấu ngay lần đầu tiên. Ông dùng cần câu dài 2,4m, máy Penn 8000 và dây dù không gắn dây thép.

Khi con vật cắn câu, các thợ săn suýt bị kéo văng khỏi thuyền. Thợ săn Appleton cố nâng nó lên khỏi đáy nhưng bất thành. Tiếp đó, thợ săn Blake quăng một chiếc móc lớn trúng người con vật. Nó bắt đầu quẫy và lăn tròn.

Khi con vật nổi lên mặt nước, Appleton tiếp tục quăng thêm một móc khác. Họ cắt dây câu, chỉ còn dùng hai sợi dây với móc sắt và bị con vật khổng lồ kéo lượn vòng quanh hồ.

Đây là con cá sấu lớn thứ 3 tại bang từng bị chinh phục (Ảnh: News).

Cả nhóm bất ngờ khi có thể hạ gục đối phương chỉ trong 35 phút. Vài năm trước, họ từng tiếp cận một con cá sấu dài 3,3m và mất 3 tiếng mới khống chế được.

Khi con cá sấu yếu dần, Blake dùng dây thòng lọng khống chế rồi kéo nó lại gần thuyền. Appleton kết liễu bằng gậy bắn thuốc nổ.

Họ phải chật vật lôi con cá sấu lên thuyền dài 5,2m. Tiếp đó, nhóm đưa thuyền cùng cá sấu về bến, chở tới cơ sở Red Antler Processing.

Tới nơi, cả nhóm mới tiến hành đo kích thước của con vật. Thợ săn Appleton cho biết, con cá sấu này có kích thước lớn thứ ba từng được ghi nhận tại bang. Kỷ lục cá sấu săn được ở vùng dài 4,34m. Con của nhóm thợ săn Appleton đo được dài 4,28m, nặng 300kg.