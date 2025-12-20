Báo hoa mai lẻn vào phòng, tấn công cô dâu sắp cưới ở Ấn Độ

Trang Hindustan Times dẫn thông tin cơ quan chức năng cho biết, con báo xuất hiện tại Bhayandar East từ khoảng nửa đêm đến rạng sáng 19/12 và bị người dân phát hiện lang thang trên đường phố.

Đến khoảng 7h sáng, con vật xông vào một tòa nhà ở khu vực đông đúc gần ga tàu Bhayandar, khiến cư dân hoảng sợ.

Trong lúc hỗn loạn, con báo chui vào căn hộ tầng một của gia đình qua cửa mở và tấn công chị Anjali Tak (23 tuổi) khi nạn nhân đang ngủ trong phòng ngủ.

Chị Anjali bị thương nghiêm trọng, máu chảy nhiều ở vùng mặt. Tiếng la hét của chị khiến người thân và hàng xóm lập tức kéo đến.

Báo hoa mai lẻn vào khu dân cư đông đúc ở Ấn Độ, 7 người bị thương

Con báo sau đó tiếp tục tấn công thêm 6 người, gồm 3 thành viên gia đình và 3 người chạy vào căn hộ để hỗ trợ nạn nhân. Dù bị thương nặng, chị Anjali vẫn kịp khóa cửa phòng ngủ, nhốt con báo bên trong và báo cho cơ quan chức năng.

Người họ hàng của gia đình, cũng là nạn nhân bị báo tấn công, đang phải điều trị tại bệnh viện, kể lại: “Khi nghe tiếng la hét từ nhà em gái, tôi chạy sang và thấy con báo đã vào nhà.

Em ấy và một cháu gái chạy thoát ra ngoài bằng cửa chính, nhưng Anjali đang ngủ trong phòng thì bị tấn công. Tôi cùng vài người dân lao vào tìm cách khống chế con vật, nhưng nó lập tức vồ tới khi nhìn thấy chúng tôi”.

Lực lượng cứu nạn sau đó đã phá cửa sổ căn hộ để đưa Anjali ra ngoài. Các nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện.

Riêng chị Anjali sau đó được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Được biết, chị vừa đính hôn và dự kiến tổ chức đám cưới trong khoảng 1 tháng tới.

Con báo xuất hiện ở khu dân cư đông đúc khiến nhiều người hoảng loạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiến dịch khống chế con báo bắt đầu từ 8h sáng. Cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh, triển khai lực lượng đông đảo để đảm bảo an toàn, trong khi nhiều người dân vẫn tụ tập theo dõi, quay phim, chụp ảnh.

Con báo bị mắc kẹt trong phòng ngủ căn hộ suốt nhiều giờ. Lực lượng kiểm lâm sử dụng súng bắn thuốc gây mê qua cửa sổ. Sau hai phát bắn, đến khoảng 15h, con vật bất tỉnh và được đưa vào lồng sắt.

Sau khi bị bắt giữ, con báo được chuyển đến một trung tâm cứu hộ động vật để kiểm tra sức khỏe và tiến hành các bước phục hồi, tái hòa nhập môi trường tự nhiên.

Người dân địa phương bày tỏ sự lo lắng và khó hiểu trước sự việc, khi Bhayandar East cách khu rừng của công viên quốc gia ít nhất 10km.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ trích xuất camera an ninh để làm rõ lộ trình di chuyển của con báo, đồng thời triển khai các biện pháp ngăn chặn động vật hoang dã xâm nhập khu dân cư trong thời gian tới.