Bản làng bị "xóa sổ" sau lũ, người dân tổ chức họp trong lán tạm

Xã Nhôn Mai, Nghệ An, đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ cơn lũ lịch sử cuối tháng 7, uớc tính, tổng thiệt hại toàn xã lên đến gần 620 tỷ đồng. Bản Phá Mựt nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, gần như bị xóa sổ. Tuy nhiên, giữa ngổn ngang đổ nát, người dân nơi đây vẫn kiên cường duy trì sinh hoạt cộng đồng, họp dân trong những mái lán tạm bợ.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, không khỏi xót xa khi nhắc lại những ngày cuối tháng 7: "Mưa lớn dồn dập, lũ từ thượng nguồn bất ngờ tràn xuống, chỉ trong buổi sáng, Phá Mựt hầu như bị cuốn phẳng. Nhà cửa, ruộng nương, gia súc của bà con chẳng còn gì".

Bản Phá Mựt xã Nhôn Mai bị san phẳng sau lũ quét cuối tháng 7 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Riêng Phá Mựt 13 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 23 ngôi nhà sập đổ, sạt lở không thể ở. Bà con buộc phải di chuyển ra bãi đất cao, dựng tạm những mái lán mong manh bằng tre nứa, mái che bằng bạt nilon để ở qua ngày.

Trong lán tạm, bữa cơm của gia đình chị Già Y Chò (36 tuổi) chỉ có nồi rau rừng luộc, thêm chút muối vừng. Chị nghẹn ngào: "Ngày trước còn nhà cửa, họp dân thì về nhà văn hóa, giờ chỉ có lán tạm, gió lùa bốn bề nhưng có nơi để bàn bạc chuyện bản cũng quý lắm rồi".

Những cuộc họp Chi bộ, họp dân diễn ra dưới ánh đèn dầu hoặc chiếc bóng điện nhỏ câu nhờ từ máy phát. Trên những tấm phản tre, bà con ngồi san sát, lắng nghe từng ý kiến.

Anh Xồng Ca Zênh (39 tuổi), Bí thư Chi bộ bản, cho biết bản có 175 nhân khẩu, với 9 đảng viên. "Khó khăn đến mấy cũng phải duy trì sinh hoạt", anh Zênh khẳng định.

Bà con nhân dân bản Phá Mựt tổ chức họp dưới tán cây, nơi 13 hộ dân được dựng lều bạt sống tạm qua ngày (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Xồng Cha Xia (70 tuổi), một trong những đảng viên kỳ cựu, chia sẻ: "Tôi sống ở đây mấy chục năm, chưa bao giờ thấy bản tan nát đến vậy. Nhưng nhìn bà con vẫn giữ nếp sinh hoạt, bàn bạc với nhau trong lán, tôi tin rằng Phá Mựt sẽ không bao giờ mất đi".

Không chỉ người già, thanh niên trong bản cũng góp sức. Anh Xồng Bá Cô (26 tuổi) ngày đi rừng kiếm măng, đêm về dựng lán cùng bà con. Anh tâm sự: "Lán chỉ là chỗ tạm thôi, nhưng có họp dân, có Chi bộ là bản còn chỗ dựa. Chúng tôi chỉ mong nhà nước sớm cấp đất tái định cư để dựng lại bản làng mới".

Xã Nhôn Mai đã thành lập các đoàn đánh giá thiệt hại, báo cáo và gửi tờ trình lên UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan để sớm có phương án di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tuy nhiên, công tác quy hoạch tái định cư cần thời gian xem xét.

Chi bộ bản Phá Mựt trong một cuộc họp dân ngày 11/9 chỉ với bàn ghế nhựa dưới tán rừng (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Trong khi chờ chỉ đạo cấp trên, xã đã dựng lán cho 13 hộ dân mất nhà. Dù còn nhiều khó khăn, bà con Phá Mựt đã đoàn kết vượt qua, không ai bị đói rét, cũng không hộ nào đơn độc.

Chính sự đoàn kết, kiên cường của bà con Phá Mựt là nền tảng để chúng ta vượt qua giai đoạn khốc liệt này. Tin rằng sớm thôi, một bản làng mới sẽ mọc lên trên vùng đất an toàn hơn, vững chãi hơn", ông Thái khẳng định.