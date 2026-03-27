Bà lão 71 tuổi tìm chủ nhân chiếc túi xách chứa hàng chục triệu đồng

Ngày 26/3, Công an phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) cho biết đã hỗ trợ bà Hoàng Thị Toan (71 tuổi, trú tại tổ dân phố Tam Hải 2, phường Hải Ninh) hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho người bị mất.

Hôm 24/3, bà Toan nhặt được chiếc túi xách, bên trong có 30 triệu đồng tiền mặt. Dù tuổi cao, không có phương tiện đi lại, bà vẫn chủ động liên hệ tổ trưởng tổ dân phố để thông báo và tìm cách trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Bà Toan trao trả lại chiếc túi cùng số tiền cho chị Trang (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, Công an phường Hải Ninh xác định chủ nhân chiếc túi là chị Lê Thị Quỳnh Trang (SN 1994, trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Trước đó, trong lúc đến dâng hương tại đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hải Ninh), chị Trang sơ ý làm rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của chị Trang, Công an phường Hải Ninh đã xác minh, kết nối hai bên và tổ chức trao trả lại toàn bộ tài sản theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương và lực lượng công an đánh giá hành động trung thực, trách nhiệm của bà Toan góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.