An Lập Phát ra mắt hệ nhôm REVO theo tiêu chuẩn châu Âu

Sự kiện thu hút sự tham gia của các đại lý phân phối, cơ sở sản xuất trên toàn quốc, cùng các đối tác của ALP.

Tính ưu việt của hệ nhôm REVO

Mức độ cạnh tranh trên thị trường nhôm ngày càng trở nên khốc liệt khi xuất hiện nhiều dòng hệ nhôm và người tiêu dùng khắt khe hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Việc cho ra mắt sản phẩm hệ nhôm REVO lần này đem đến sự cải tiến khác biệt, với những tính năng vượt trội.

Bà Diệp Hằng, Tổng giám đốc ALP chia sẻ về sứ mệnh và tinh thần tiên phong của ALP cho sản phẩm nhôm hiện đại - bền bỉ - tối giản (Ảnh: An Lập Phát).

Nhà sản xuất cho biết REVO được thiết kế trên hệ profile rãnh C theo tiêu chuẩn châu Âu, với kỹ thuật thiết kế Ritek (Ribs Technology), nên khả năng chịu lực và chịu tải cao.

Kết quả kiểm nghiệm tại trung tâm kiểm nghiệm Winwall đã cho thấy thử nghiệm độ kín khí đạt mức tối đa là cấp 4 ở áp suất +600 Pa theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1026, thử nghiệm độ kín nước đạt mức rất cao là cấp 8A ở áp suất +450 Pa theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1027, thử nghiệm độ bền áp lực gió đạt mức cao nhất ở áp suất +/- 2000 Pa theo tiêu chuẩn châu Âu EN 12211 và thử nghiệm khả năng chịu áp lực cực hạn tại áp suất +/- 3000 Pa tương đương các cơn bão cấp 15 thì REVO an toàn vượt qua thử nghiệm mà không bị hư hỏng.

Bên cạnh đó, hệ nhôm REVO có sự cải tiến kỹ thuật mang tính đột phá lớn, đó là việc sở hữu thiết kế có đến 5 gân Ritek cường lực giúp tăng khả năng chịu áp lực cao và hạn chế sự biến dạng thấp nhất. REVO đã tạo ra trên thiết kế rãnh C và tăng cường khả năng tích hợp phụ kiện với bản lề chịu được 5 triệu lần đóng mở. REVO còn đảm bảo tính kín khí và kín nước cao nhờ khả năng tích hợp gioăng giữa và thanh chặn khe cửa tự động.

Khách hàng trải nghiệm cửa sổ quay - lật lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam (Ảnh: An Lập Phát).

Hệ nhôm Revo vượt qua các bài thử nghiệm độ bền và khả năng chịu áp lực cực hạn của trung tâm kiểm nghiệm Winwall (Ảnh: An Lập Phát).

Ngoài ra, REVO sử dụng ke góc dùng được cho cả khung bao và khung cánh, điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vật liệu, cơ sở sản xuất dễ dàng lắp đặt, rút ngắn thời gian thi công.

Lần ra mắt này, REVO đã tạo ra lợi thế khi tiên phong ứng dụng công nghệ mới với film truyền nhiệt hiệu ứng vân 4D vân nổi theo tiêu chuẩn Qualideco, cho cảm giác như bề mặt vân gỗ thật. REVO có 3 màu sắc phù hợp với xu hướng kiến trúc: xám ánh kim (xám metalic) - đẳng cấp thời thượng, gỗ tần bì (light ash) - tâm điểm thiên nhiên, gỗ teak nâu (brown teak) - dấu ấn thanh lịch.

Hợp tác cùng phát triển

Nhằm thu hút và mở rộng mạng lưới kinh doanh, Công ty Nhôm An Lập Phát cho biết chính sách bán hàng của REVO sẽ mang đến những lợi thế lớn cho đối tác, bởi:

- Lợi nhuận cao: Cung cấp nhiều ưu đãi về kinh doanh với những lợi thế về mặt giá nhằm tối ưu hóa lợi nhuận cho hệ thống phân phối.

- Chính sách rõ ràng: Chính sách bảo hành màu sơn trên hệ nhôm REVO lên đến 20 năm, bảo hành 1 năm cho toàn bộ phụ kiện.

- Công cụ bán hàng: Cung cấp các nguồn lực tư vấn, thiết kế, bóc tách chi tiết để giúp các đại lý và cơ sở sản xuất dễ dàng triển khai thi công các dự án, công trình.

- Ưu đãi hấp dẫn: Ngay trong chương trình ra mắt hệ REVO, công ty có các chương trình kích cầu và quà tặng, có giá trị cao dành cho chủ nhà, cơ sở sản xuất và các đại lý phân phối.

Chính sách bán hàng "1 vốn 4 lời" thể hiện sự đồng hành của An Lập Phát với đối tác và khách hàng (Ảnh: An Lập Phát).

Công ty Nhôm An Lập Phát là thương hiệu tiên phong trong đổi mới các giải pháp ứng dụng nhôm cho cuộc sống an cư, lập nghiệp và phát triển. Hiện nay, tất cả dịch vụ và sản phẩm của ALP đều theo quy chuẩn hàng đầu châu Âu, sản phẩm nhôm An Lập Phát đã tạo được lòng tin đối với các nhà đầu tư, các đối tác và tham gia vào nhiều dự án lớn trong nước, tiến tới mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Với hơn 25 năm xây dựng và phát triển, ALP là thương hiệu Việt tiên phong, dẫn đầu thị trường trong việc nâng tầm giá trị nhôm, cung cấp các giải pháp ứng dụng nhôm cho cuộc sống an cư, lập nghiệp và phát triển.

