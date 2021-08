Ấm áp những món quà từ "Gian hàng 0 đồng"

Dân trí Hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trong khu phong tỏa, cách ly được nhận những phần quà ở "Gian hàng 0 đồng" đầy tình nghĩa giữa lúc đại dịch.

Ấm áp "gian hàng 0 đồng" tới bà con trong khu cách ly.

Sáng 24/8, tại 3 phường Hưng Bình, Vinh Tân và Hồng Sơn (TP Vinh, Nghệ An), Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An và Thành đoàn Vinh tổ chức chương trình "Gian hàng 0 đồng" để hỗ trợ người dân, người lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trong vùng phong tỏa, cách ly y tế do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa TP Vinh.

Những ngày qua, sau khi TP Vinh thực hiện cách ly xã hội, hàng loạt khu chợ tạm dừng hoạt động, nhiều hộ nghèo, cận nghèo… gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo phường Hưng Bình tặng quà từ "Gian hàng 0 đồng" cho người nghèo trên địa bàn.

Ghi nhận của PV Dân trí, những hộ dân được nhận quà rất phấn khởi, xúc động. Việc chính quyền tạo ra những chương trình giúp đỡ người nghèo, gia đình khó khăn, giúp họ yên tâm hơn để thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tại 3 khu vực phường phát quà từ "Gian hàng 0 đồng", hàng chục đoàn viên, thanh niên, cán bộ UBND phường, dân quân, CHQS cùng tham gia hỗ trợ việc phát quà cho người lao động nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, "Gian hàng 0 đồng" chỉ phát tại chỗ cho một số hộ, còn lại sau khi phân loại, lên danh sách, các đoàn viên, thanh niên ở 3 phường nêu trên phát tận nơi cho bà con.

Anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An chia sẻ, để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân TP Vinh trong thời gian cách ly xã hội, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 xây dựng các "Gian hàng 0 đồng" tại 3 điểm trên địa bàn TP Vinh.

"Hàng hóa thực phẩm do các đơn vị quân đội tăng gia sản xuất cung ứng, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ... Riêng thành đoàn Vinh thành lập 25 đội shipper của Thanh niên tình nguyện phối hợp với chính quyền các xã, phường lên danh sách người dân cần hỗ trợ (trước mắt ưu tiên gia đình khó khăn, các hộ làm thuê, sinh viên mắc kẹt...) và chuyển hàng đến tận nơi cho người dân. Đây là hoạt động thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn, tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên cùng với hệ thống Chính trị và nhân dân trong phòng chống dịch", anh Lê Văn Lương chia sẻ.

Được biết, tại "Gian hàng 0 đồng" có các mặt hàng như: Lương thực, thực phẩm, rau củ quả, hàng tiêu dùng thiết yếu..., tất cả được miễn phí, trong đó ưu tiên nhất cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, khó khăn. Sau đó gian hàng phát triển nhiều hàng hóa hơn thì sẽ cung cấp cho tất cả người dân trong toàn thành phố có nhu cầu.

Xe của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chở thực phẩm do các đơn vị quân đội trực thuộc Quân khu 4 tăng gia sản xuất cung ứng cho "Gian hàng 0 đồng".

Ông Nguyễn Hồng Việt (phường Hồng Sơn) năm nay đã ngoài 70 tuổi cho biết, gia đình ông thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Hai vợ chồng già yếu, trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, gia đình gặp nhiều khó khăn.

"Được tặng chừng này là mừng lắm, có gạo, rau, trứng là ăn được qua tuần rồi. Giờ khó khăn thì ai cho gì mình nhận nấy, chỉ mong dịch bệnh mau qua", ông Việt chia sẻ.

Anh Nguyễn Hữu Thái - Ủy viên Ban thường vụ đoàn phường Hưng Bình chia sẻ: "Nguồn thực phẩm ban đầu của quân đội, nhưng trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp, cá nhân muốn ủng hộ thì Bộ CHQS, hoặc Thành đoàn, Đoàn phường bố trí xe đến tận nơi lấy về mang tới cho dân".

Khi đến tận khu vực cách ly mới thấy không chỉ bà con hộ nghèo mà rất nhiều gia đình khác đang gặp khó khăn. Nhóm sẽ cố gắng vận động để duy trì hoạt động của gian hàng lâu nhất có thể. Hơn bao giờ hết, khi người dân gặp khó khăn, tinh thần yêu thương, sẻ chia được lan tỏa, nhiều cách làm hay ra đời giúp các gia đình phần nào vơi đi khó khăn do đại dịch".

Những "Gian hàng 0 đồng" này sẽ cố gắng duy trì trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh phóng viên Dân trí ghi nhận sáng 24/8:

Trong những ngày cách ly này, không ít gia đình gặp khó khăn do phải tạm ngưng việc, nhiều gia đình nghèo lại càng vất vả hơn. Trong ảnh là Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức "Gian hàng 0 đồng" phục vụ bà con nằm trong khu vực cách ly, gia đình chính sách, hộ nghèo...

Thực phẩm do các đơn vị quân đội trực thuộc Quân khu 4 tăng gia sản xuất cung ứng.

Miến dong do Đoàn kinh tế quốc phòng 4 (Quân khu 4) đóng trên địa bàn bản Phù Khả, xã Na Ngoi, huyện biên giới Kỳ Sơn sản xuất được chuyển về cho "Gian hàng 0 đồng".

Với tinh thần "nhường cơm sẻ áo" nhiều hoạt động tiếp sức, hỗ trợ đã được các tổ chức, cá nhân thực hiện để chia sẻ phần nào khó khăn với người dân. Trong ảnh là Sư đoàn 324, Quân khu 4 trao tặng quà cho "Gian hàng 0 đồng".

"Gian hàng 0 đồng" số 2 đặt tại phường Hồng Sơn, TP Vinh.

"Gian hàng 0 đồng" gồm các mặt hàng như: Lương thực, thực phẩm, rau củ quả, hàng tiêu dùng thiết yếu...

Những món quà từ trên núi về với bà con vùng dịch thông qua Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An.

Anh Hồ Viết Đàm (54 tuổi, người đang nhận nấu ăn cho các cán bộ công an trực chốt trên địa bàn phường) nhận món quà từ "gian hàng 0 đồng".

Anh Nguyễn Hữu Thái cùng đoàn viên phường Hưng Bình chuyển hàng lên xe rồi đi phân phát cho bà con trong diện cách ly, phong tỏa của phường.

Bà Lê Thị Chuyền (72 tuổi), số nhà 35, đường Nguyễn Viết Phú, phường Hồng Sơn nhận quà từ "gian hàng 0 đồng".

Tại các khu vực cách ly, những suất quà 0 đồng được Đoàn phường Hưng Bình đưa đến tận nơi để trao cho bà con.

Anh Nguyễn Hữu Thái - Ủy viên Ban thường vụ đoàn phường Hưng Bình cho biết, sau khi "gian hàng 0 đồng" đi vào hoạt động, đích thân anh và các thành viên hàng ngày đem những món quà tới bà con nằm trong vùng cách lý, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường để họ cải thiện bữa ăn.

Nguyễn Duy