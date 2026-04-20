9X Trung Quốc cất bằng đại học, về quê nuôi 60.000 rắn độc thu tiền tỷ

Nhân vật chính là cô Qin (SN 1995), quê ở Quế Lâm. Sau khi tốt nghiệp đại học hai năm, cô quyết định trở về làng để phụ giúp cha phát triển trang trại nuôi rắn. Hiện tại, Qin quản lý hơn 60.000 cá thể bò sát, trong đó có hơn 50.000 con rắn ngũ bộ - một loài rắn lục cực độc - cùng gần 10.000 con rắn hổ mang.

Ban đầu, cha cô phản đối con gái theo nghề vì cho rằng nghề này quá nguy hiểm. Tuy nhiên, khi quy mô trang trại ngày càng mở rộng và vượt quá khả năng quán xuyến của ông, Qin đã tham gia hỗ trợ.

Những con bò sát bị buộc trong bao tải và đặt trên nền đất phủ cát (Ảnh: South China Morning Post).

Cô cho biết việc nuôi rắn, đặc biệt là rắn ngũ bộ, đòi hỏi phải cho ăn bằng phương pháp cưỡng chế và tiếp xúc gần, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dù vậy, Qin nói cô không quá sợ loài rắn này vì đã quen từ nhỏ khi cha cô nuôi chúng từ trước khi cô chào đời.

Theo Qin, các sản phẩm từ rắn như rắn khô, mật rắn và dầu rắn được sử dụng trong y học cổ truyền, trong khi nọc độc được khai thác phục vụ nghiên cứu y học. Mỗi con rắn ngũ bộ có thể được lấy nọc hai lần mỗi tháng.

Nọc rắn được bán với giá 40-200 tệ (khoảng 150.000-770.000 đồng) mỗi gam, tùy chất lượng. Thịt rắn có giá 200-300 tệ (khoảng 770.000 đồng đến 1,1 triệu đồng) mỗi con, còn những con lớn có thể đạt hơn 1.000 tệ (khoảng 3,8 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí nhân công và vận hành, trang trại mang lại hơn 1 triệu tệ mỗi năm.

Qin thường xuyên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế của mình cho mọi người (Ảnh: South China Morning Post).

Ngoài công việc chăn nuôi, Qin còn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức thực tế về nuôi rắn trên mạng xã hội với tài khoản mang tên “Cô gái thu thập nọc rắn”, thu hút hơn 22.000 người theo dõi.

Trong các video, cô thường giải đáp những câu hỏi phổ biến như “Người nuôi rắn có sợ bị cắn không?” và mô tả chi tiết cảm giác khi bị rắn cắn.

“Nếu ai đó nói họ không sợ bị rắn cắn, chỉ có một khả năng là họ chưa từng bị cắn. Đặc biệt với rắn ngũ bộ, triệu chứng rõ nhất là cơn đau dữ dội. Một khi đã trải qua, bạn có thể nhớ cảm giác đó suốt một năm, thậm chí cả đời”, Qin chia sẻ.

Rắn được treo lủng lẳng trong các bao tải (Ảnh: South China Morning Post).

Cô cho biết vết cắn không chỉ gây đau tại chỗ mà còn lan lên cánh tay, vai, thậm chí nửa cơ thể. Một người theo dõi của cô từng kể rằng sau khi bị rắn ngũ bộ cắn, cơn đau dữ dội đến mức họ thà cắt bỏ chi còn hơn phải trải qua lần nữa.

Câu chuyện của Qin khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc kinh ngạc. Một người bình luận: "Đây không phải là số tiền ai cũng có thể kiếm được. Ban đầu tôi tưởng chỉ là rắn bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy là rắn ngũ bộ".

Người khác bày tỏ: “Thật đáng nể. Tôi chỉ nhìn rắn thôi đã thấy sợ, còn cô ấy thì quá dũng cảm và xứng đáng với thu nhập đó”.