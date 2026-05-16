Hôn nhân của cặp đôi vợ hơn chồng 9 tuổi ở Hà Nội

“Lần đầu nói chuyện chúng tôi đều tự nhận sinh năm 1997”, anh Duy Văn Lê (SN 2002) bật cười nhớ lại lần đầu quen chị Nghĩa, (SN 1993) qua mạng xã hội. Phải đến một năm sau, khi tình cảm đủ sâu đậm, cả hai mới thú nhận tuổi thật và bất ngờ phát hiện họ lệch nhau tới 9 tuổi.

6 năm, chuyện tình của Duy và Nghĩa từng khiến nhiều người bất ngờ bởi khoảng cách tuổi tác. Nhưng vượt qua những lời bàn tán, cặp đôi chọn ở bên nhau, cùng trải qua giai đoạn khó khăn nhất để xây dựng tổ ấm riêng.

“Điều may mắn nhất của tôi là gặp được cô ấy vào lúc bản thân chưa có gì trong tay”, anh Duy chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Duy tổ chức đám cưới trong mơ cho vợ sau 6 năm bên nhau.

Tình yêu với cô gái quen qua mạng

Anh Duy kể, 6 năm trước, trong một lần lướt mạng xã hội, anh vô tình quen chị Nghĩa. Những ngày đầu trò chuyện, cả hai đều giới thiệu mình sinh năm 1997. Mãi sau này, khi tình cảm đã sâu đậm, họ mới thú nhận tuổi thật với nhau.

“Lúc biết tuổi thật của nhau cũng sốc lắm, nhưng yêu rồi nên cả hai quyết định cho nhau thời gian để chứng minh”, anh Duy nhớ lại.

Thời điểm ấy, điều khiến chàng trai sinh năm 2002 rung động không phải ngoại hình hay khoảng cách tuổi tác, mà là sự tử tế và cách người phụ nữ này luôn hướng về gia đình.

“Ngay từ đầu tôi đã thấy cô ấy rất quan tâm đến gia đình, sống tình cảm và biết nghĩ cho người khác. Tôi luôn muốn tìm một người phụ nữ sống vì gia đình để đồng hành lâu dài”, anh nói.

Là người chủ động nhắn tin làm quen trước, anh Duy phải mất hơn một tháng mới nhận được hồi âm từ đối phương. Càng trò chuyện, anh càng cảm thấy vui vẻ và bình yên khi ở cạnh chị Nghĩa.

Lần đầu gặp mặt ngoài đời, anh ấn tượng vì “bạn ấy ngoài đời rất xinh”, còn chị Nghĩa lại bật cười nhớ về hình ảnh chàng trai gầy gò nhưng chân thành ngày ấy. Không lâu sau, cả hai chính thức yêu nhau.

Nghĩa và Duy quen nhau qua mạng xã hội.

Trong suốt quãng thời gian tìm hiểu, khoảng cách tuổi tác từng khiến cả hai không ít lần áp lực. Sau một năm bên nhau, bạn bè và những người xung quanh mới biết tuổi thật của họ.

Nhiều lời bàn tán xuất hiện, có người cho rằng chuyện tình “chị - em” khó bền lâu, cũng có người nghi ngờ sự nghiêm túc của chàng trai trẻ.

“Lúc đó tôi còn quá trẻ để một cô gái có thể dựa vào. Vì thế suốt nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng để cô ấy yên tâm rằng mình đủ trưởng thành để đồng hành lâu dài”, anh Duy chia sẻ.

May mắn với họ là gia đình hai bên đều yêu thương và tôn trọng quyết định của các con. Chính sự ủng hộ ấy giúp cặp đôi có thêm động lực để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Anh Duy cho biết, điều khiến cả hai gắn bó là vì tính cách tương đồng. “10 điểm chắc giống nhau đến 8 điểm”, anh nói vui.

Nếu chị Nghĩa là người luôn hướng về gia đình thì anh Duy lại sống tình nghĩa, coi trọng bạn bè và các mối quan hệ xung quanh. Sự khác biệt ấy không tạo khoảng cách mà giúp cả hai bổ trợ cho nhau.

“Trong tình yêu của chúng tôi, cái tôi không thể lớn hơn hạnh phúc. Cả hai luôn học cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của nhau và cùng sửa những điều chưa hoàn hảo”, anh tâm sự.

Điều khiến anh trân trọng nhất ở vợ là suốt nhiều năm qua, dù anh đúng hay sai, chị vẫn luôn tôn trọng gia đình và bạn bè của chồng.

“Khi tôi chưa có gì trong tay, cô ấy vẫn chấp nhận đồng hành. Đi ra ngoài, vợ chưa bao giờ so sánh tôi với người khác hay tung hô quá mức để tôi quên mất bản thân cần cố gắng”, anh nói.

Duy mất 8 tháng để chuẩn bị đám cưới đẹp như mơ như mong muốn của vợ.

Hôn nhân viên mãn sau 6 năm bên nhau

Kỷ niệm khiến anh Duy nhớ nhất là thời điểm bắt đầu khởi nghiệp. Khi ấy, anh ngỏ lời nhờ vợ về vay bố mẹ 50 triệu đồng để làm ăn. Không chút do dự, gia đình vợ đồng ý giúp đỡ và âm thầm ủng hộ hai con.

“Chính điều đó trở thành động lực rất lớn để tôi cố gắng có được ngày hôm nay”, anh kể.

Năm 2021, anh Duy quyết định cầu hôn bạn gái. “Chúng tôi từng đi qua những ngày khó khăn nhất nên bây giờ cả hai đều hiểu và thương nhau nhiều hơn”, chị Nghĩa chia sẻ.

Trong cuộc sống thường ngày, họ hiếm khi mâu thuẫn vì khoảng cách tuổi tác. Những bất đồng nếu có cũng chỉ đến từ những chuyện rất nhỏ và luôn được giải quyết bằng sự lắng nghe.

Để giữ tình cảm luôn mới mẻ, cả hai cố gắng trở thành điểm tựa cho nhau, thường xuyên động viên đối phương và cùng tạo ra những niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Nghĩa là người đồng hành bên Duy từ lúc anh còn khó khăn.

Sau thời gian gắn bó, mới đây, Duy đã chi gần 800 triệu đồng và dành suốt 8 tháng chuẩn bị để tổ chức cho vợ một đám cưới như mơ. Riêng phần dựng rạp kéo dài 15 ngày, cùng với đó anh nhờ 20 người bạn tham gia tập luyện các tiết mục văn nghệ, nhằm biến cô trở thành “nàng công chúa” hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh Duy cho rằng điều quan trọng nhất trong tình yêu không nằm ở tuổi tác mà là sự thấu hiểu và đồng hành.

“Tuổi tác có thể tạo ra khác biệt về suy nghĩ hay trải nghiệm sống, nhưng nếu đủ chân thành và biết lắng nghe nhau thì những khác biệt ấy lại khiến mối quan hệ trưởng thành hơn”, anh nói.

Hiện tại, sau 6 năm bên nhau, cặp đôi đã có một con chung và trải qua gần như đủ mọi cung bậc cảm xúc của hôn nhân. Trong tương lai, cặp đôi mong muốn tiếp tục xây dựng một cuộc sống bình yên, cùng nhau đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều mới và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm bên gia đình nhỏ của mình.

“Ước mơ lớn nhất của chúng tôi là dù cuộc sống thay đổi thế nào thì cả hai vẫn có thể nắm tay nhau đi tiếp”, chị Nghĩa chia sẻ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp