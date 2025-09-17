54 giờ đối mặt với rắn, muỗi và lạnh giá dưới giếng sâu của bà mẹ 48 tuổi

54 giờ ám ảnh

Chiều 16/9, nằm điều trị tại bệnh viện ở thành phố Tuyền Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc), bà Tần (48 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại 54 giờ mắc kẹt dưới giếng sâu.

Trước đó, khoảng 9h ngày 13/9, khi đi dạo trong một khu rừng ở Tuyền Châu, bà Tần bất ngờ giẫm phải một giếng nước bỏ hoang ẩn trong bụi cỏ cao quá đầu gối, rồi ngã nhào xuống giếng.

“Khi rơi xuống, may là tôi biết bơi nên có thể giữ đầu nổi trên mặt nước”, bà kể lại.

Trong cơn nguy kịch, bà Tần cố gắng bám hai tay vào thành giếng, từ từ tìm cách kê được vài ba hòn đá cao lên để làm chỗ đứng.

Bà Tần không may bị rơi xuống giếng sâu (Ảnh: News.china).

Bà Tần kể, những giờ phút kinh hoàng nhất là khi nhiều con rắn bò lên người, bà không dám động đậy dù bị rắn cắn. Ngoài ra, nước giếng lạnh buốt cùng muỗi, côn trùng đốt khiến cơ thể bà đầy thương tích.

“Đói và khát, tôi chỉ có thể uống nước giếng để cầm cự. Nhiều lần tôi tuyệt vọng, muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến cha mẹ đã ngoài 70, 80 tuổi và con gái vừa vào đại học, tôi không thể bỏ họ lại”, bà nghẹn ngào.

Không thấy bà Tần về nhà, chồng và con trai bà đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, đồng thời báo cơ quan chức năng. Hai cha con đã 6 lần lùng sục khu rừng bà Tần đi tới nhưng không phát hiện dấu vết.

“Có lúc tôi cách chỗ mẹ rơi chỉ 3m, nhưng không hề thấy dấu hiệu nào. Mẹ kể đã liên tục kêu cứu nhưng có lẽ tiếng mẹ nhỏ quá chúng tôi không nghe thấy được”, con trai bà Tần nhớ lại.

Mãi đến đầu giờ chiều ngày 15/9, lực lượng cứu hộ, lính cứu hỏa và công an địa phương mới tìm thấy bà Tần.

Khi phát hiện, bà Tần vẫn bám chặt hai tay vào thành giếng, cơ thể đầy bùn đất, kiệt sức không dám nhúc nhích. Các nhân viên cứu hộ đã xuống giếng, đặt bà cố định lên cáng rồi kéo lên an toàn. Tính đến thời điểm được giải cứu, bà Tần đã bị mắc kẹt dưới giếng 54 tiếng.

Bà Tần được lực lượng cứu hộ đưa lên an toàn (Ảnh: News.china).

Bà Tần lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu và xử lý các vết thương. Bác sĩ điều trị cho biết, bà Tần bị gãy xương sườn hai bên, kèm tràn khí màng phổi nhẹ. Trên cơ thể bà còn nhiều vết thương do muỗi, rắn cắn và ngâm nước lâu ngày.

“May mắn là không có dấu hiệu bị rắn độc cắn. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, sau 2–3 ngày theo dõi có thể xuất viện”, một bác sĩ điều trị chia sẻ.

Làm thế nào khi không may bị rơi xuống giếng?

Tai nạn rơi xuống giếng, xuống hố ga, giếng trữ nước chữa cháy là những tai nạn thường gặp ở Trung Quốc. Nhiều trường hợp nạn nhân được kịp thời phát hiện cứu sống, nhưng cũng có không ít người bị thiệt mạng hoặc người nhảy xuống cứu bị thiệt mạng.

Các chuyên gia của nước này khuyến cáo, việc ngã xuống hố ga thường xảy ra khi trời mưa lớn hoặc ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tình trạng này đặc biệt dễ xảy ra vào những ngày mưa, vì tác động của nước mưa có thể khiến nắp hố ga bị lỏng, bị nâng lên hoặc bị xê dịch. Người đi đường khi di chuyển bị hạn chế tầm nhìn nên dễ bị ngã xuống hố ga.

Bởi vậy, khi di chuyển, mỗi người cần chú ý, nếu thấy nắp cống bị hỏng hoặc lỏng lẻo, tốt nhất nên đi vòng qua. Tuyệt đối không giẫm lên hoặc nhảy lên nắp cống, cẩn thận với nắp cống khi gặp xoáy nước...

Với tình huống không may bị rơi xuống giếng, trước hết nạn nhân cần bình tĩnh, quan sát xung quanh.

Nếu có nước hoặc cặn tích tụ trong giếng, hãy bám tay vào các khe nứt trên thành giếng, cố gắng hết sức để tránh cho cơ thể bị chìm, sau đó hét lên để thu hút sự chú ý của người đi đường.

Nếu bị rơi xuống nơi sâu, hãy thử tìm cách tung đồ đạc để gửi tín hiệu cấp cứu.

Nạn nhân cần cố gắng giữ năng lượng: Dưới lòng đất rất dễ thiếu oxy, vì vậy nếu kêu cứu không hiệu quả, nạn nhân phải giữ bình tĩnh, lắng nghe mọi âm thanh từ mặt đất, hét lên cầu cứu khi có người đến gần và tiết kiệm năng lượng để tăng cơ hội được cứu.