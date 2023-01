300 cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an TP Hà Nội hiến máu cứu người

Sáng ngày 5/1, hưởng ứng Chương trình Ngày hội "Chủ nhật đỏ" lần thứ XV, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ phát động chương trình hiến tặng máu cứu người tại Viện Huyết Học - Truyền máu Trung ương với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thanh niên tham gia.

300 cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thanh niên Công an Hà Nội hiến máu cứu người (Video: Minh Hoàng).

Các cán bộ, chiến sĩ trẻ đến từ các lực lượng như Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH, Cảnh sát Cơ động... trực thuộc Công an TP Hà Nội.

Hoạt động đã phát huy vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ các đơn vị Công an trong công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền hình ảnh đẹp, nhân văn của người cán bộ chiến sĩ, người đoàn viên thanh niên. Cùng với đó tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất giữa các tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên lực lượng Công an Thủ đô và các bệnh viện trong phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động vận động hiến máu tình nguyện.

Các chiến sĩ trẻ Công an TP Hà Nội hiến máu cứu người trong sáng nay.

Thượng úy Trần Hương Trà, cán bộ Phòng công tác Đảng, công tác Chính trị (Công an TP Hà Nội) chia sẻ: "Đây đã là lần thứ năm tôi tham gia hiến máu tình nguyện. Tôi luôn luôn tâm niệm đây là một hoạt động tình nguyện hết sức ý nghĩa nên mỗi khi đảm bảo sức khỏe và sắp xếp được thời gian công việc tôi luôn sẵn sàng cho việc hiến máu cứu người. Thêm nữa, đây là hoạt động mà không chỉ những chiến sĩ Công an Thủ đô và toàn thể người dân cũng đã thực hiện trong nhiều năm rồi, tôi mong muốn hoạt động này sẽ giúp lan tỏa và nhiều đơn vị hưởng ứng hơn nữa".

Nữ chiến sĩ trẻ, Thượng úy Trần Hương Trà 5 lần tham gia hiến máu cứu người.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hiến máu vì tôi mới tròn 19 tuổi. Với một chiến sĩ Công an Nhân dân, trách nhiệm đầu tiên của chúng tôi là bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội cho toàn thể nhân dân. Tuy công việc hiến máu cứu người không phải là trách nhiệm của một chiến sĩ Công an, nhưng đối với tôi một người Đoàn viên, một người chiến sĩ Công an nghĩa vụ, tôi hết sức vinh dự được hiến tặng máu của mình để có thể giúp đỡ cho những người bệnh đang cần những đơn vị máu của chúng tôi để chống chọi lại với bệnh tật và duy trì sự sống", chiến sĩ trẻ Nguyễn Khắc An, công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án Hình sự và hỗ trợ Tư pháp Công an TP Hà Nội, nói.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Khắc An lần đầu hiến máu cứu người ở tuổi 19.

Cùng ngày, đã có nhiều bạn trẻ là sinh viên các trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội cùng tham gia hiến máu cứu người hưởng ứng Ngày hội "Chủ nhật đỏ" tại Viện Huyết Học - Truyền máu Trung ương.

Hàng trăm đơn vị máu được hiến tặng trong ngày hôm nay sẽ đưa vào kho lưu trữ của Viện Huyết Học - Truyền máu Trung ương, tăng cường và bổ sung cho ngân hàng máu tại các bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.