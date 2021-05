Từ "vụ Trọng Tấn, Anh Thơ" lại nói về tính chuyên nghiệp

Dân trí Là những người của công chúng, nên việc “xử” 2 ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ tuy là của Bộ, của Cục, nhưng từ phía mình, mỗi người hâm mộ hoặc quan tâm đến sự việc đều có những quan điểm riêng. Chủ yếu là tranh luận quanh tính chuyên nghiệp.

Anh Thơ và Trọng Tấn

Bắt lỗi… “kế hoạch”

Nói về tính chuyên nghiệp thì quả thật là VN mình còn thiếu ở hầu khắp các lĩnh vực, chỉ khác nhau về tỉ lệ nhiều hay ít mà thôi. Theo kinh nghiệm một thời làm phóng viên văn hóa của bản thân, tôi thấy một trong những nơi lẽ ra nó cần có nhất là VHTTDL thì thường lại thiếu hơi nhiều.

Chính vì thế, xem ra những ý kiến bày tỏ cảm thông, mong có sự châm chước hoặc “xóa tội”cho 2 ca sĩ cũng khá có lý. Với những lập luận được nêu ra là : đã là con người ai chẳng có lúc có lỗi, hoặc căn nguyên dẫn tới lỗi lầm của Trọng Tấn và Anh Thơ cũng bắt nguồn từ khâu tổ chức, lên chương trình, vạch kế hoạch…còn thiếu tính khoa học và sự chuyên nghiệp.

“Tôi nghĩ không nên trách Trọng Tấn, Anh Thơ. Nếu là chương trình quan trọng của quốc gia thì ban tổ chức cũng phải tổ chức chuyên nghiệp, có kế hoạch rõ ràng và khoa học từ trước. Việc không có kế hoạch như vậy từ trước (kể cả kế hoạch dự phòng), rồi để cho các nghệ sỹ phải tự đặt vé cho thấy ban tổ chức đã thiếu chuyên nghiệp và cả thiếu trách nhiệm. Cũng cần xem xét trách nhiệm của những người tổ chức chương trình” - Tran Trung: love.longing4@gmail.com

“… Tôi cũng cảm thấy có sự chưa khoa học trong việc sắp xếp lịch cho 2 ca sĩ này. Tôi thấy họ trở về Ninh Bình để phục vụ người dân địa phương cũng là sự tôn trọng người dân, chứ có lẽ không phải chỉ vì lợi ích cá nhân hay vì cái tôi quá lớn đâu. Mong rằng Bộ sẽ có quyết định sáng suốt, hợp lý hợp tình” - Nguyễn Thị Hường: huong22101974@gmail.com

“Việc hành xử như vậy của 2 ca sỹ, theo tôi là không sai. Mà cái sai là ở VN ta hình như cứ quen với cách làm việc không theo kế hoạch, ngẫu hứng và nguy hiểm nhất là khi một số vị giới chức dường như chỉ muốn bắt buộc người khác phải phục tùng mệnh lệnh, kể cả khi là ngoài kế hoạch và thẩm quyền. Đúng là mọi công chức đều phải thực hiện mệnh lệnh cấp trên, nhưng cũng mong cấp trên hiểu mệnh lệnh đó cần có kế hoạch và trong nguyên tắc. Nếu quyết định điều động 2 cán bộ đi công tác từ 16 đến hết ngày 18 kèm theo chương trình hoạt động, làm việc cụ thể của họ thì mới bắt lỗi họ được, vì theo luật lao động ngày và giờ làm việc được định nghĩa rất rõ ràng. Mong rằng Bộ VHTT&TT nên cân nhắc kỹ theo quy định các loại luật của VN, chứ không riêng luật công chức, viên chức (ví dụ: Luật Lao động, Hiến pháp VN - quyền công dân và quyền con người...)” – nick Xem lại quyết định kỷ luật, chớ vội vàng: anlvh@yahoo.com

“Là con người ai cũng có lúc sai lầm. Có sai lầm vì quá không đúng lúc, không đúng chỗ thành ra sai lầm lớn. Tôi nghĩ, sai phạm của Trọng Tấn và Anh Thơ thuộc loại này. Nhưng xét đến cả quá trình thì có thể khẳng định bản chất của những con người này là tốt, không phải là những nghệ sĩ chỉ biết có tiền là trước hết. Hơn nữa tôi thấy thái độ nhận khuyết điểm của họ là chân thành, cầu thị. Vì vậy tôi mong dư luận, mong các cơ quan có thẩm quyền hãy rộng lượng hơn. Mong rằng họ sớm trở lại phục vụ cho những người hâm mộ các bài hát nhạc Đỏ nổi tiếng của Việt Nam” - Tô Linh Hà: tbhana@yahoo.com

“Tôi không biết mọi người chỉ trích TT, AT có đặt mình vào tình huống đó không, liệu khi đó là những việc họ làm thì có như thế không? Ở đây tôi muốn biết trách nhiệm của Bộ VH-TT&DL là như thế nào khi 2 nghệ sỹ được cử đi là việc bất ngờ, trong khi họ đã có hợp đồng không phải là show diễn thường mà là lễ kỷ niệm 50 ngành CA Ninh Bình. Xét về thể diện quốc gia thì không thể bằng, nhưng ở một khía cạnh khác cũng là chương trình quy mô không thể nói bỏ là bỏ, liệu khi bỏ show diễn này thì ai sẽ bảo vệ TT và AT. Tại sao Bộ VH-TT&DL không lo sắp xếp với phía Ninh Bình để nghệ sỹ toàn tâm toàn ý cho việc biểu diễn, mà lại đẩy họ vào sự tự quyết định giữa 2 lựa chọn đều có thể gặp rắc rối nếu bỏ qua 1 bên nào. Đó phải chăng cũng là sự tắc trách nói chung vẫn còn thấy rõ ở nhiều cơ quan bộ ngành của VN, mà cụ thể ở đây là Bộ VH-TT&DL. Hình như cứ được việc của họ, còn nghệ sỹ lo sắp xếp thế nào là việc của nghệ sĩ?” - Tran Duc Vinh: vkiemtra@yahoo.com

“Tôi thấy sự việc chẳng có gì phải rùm beng cả, chủ yếu là lỗi do Bộ VTTTDL thôi. Đành rằng sự kiện là quan trọng, nhưng biết quan trọng rồi sao lại chỉ quyết định cho ca sĩ đi có từ ngày 16-18/7 thôi. Sao không cử người ta đi cả đợt kỉ niệm luôn? Chẳng lẽ cứ là Bộ, là Cục to hơn thì phải nghe cho dù là Bộ, Cục sai sao? Mà ở đây tôi thấy Bộ, Cục sai rõ rồi, lúc nào cũng bắt người ta phải giữ lời hứa nhưng chính mình lại phản bác…. Thử hỏi Bộ có xử phạt các ca sĩ không nếu trong chương trình quảng cáo có tên ca sĩ mà lúc thực hiện lại không có, như kiểu “treo đầu dê, bán thịt chó” không….

Tóm lại, đã có kế hoạch thì cần thông báo cho ca sĩ trước vài ngày để người ta sắp xếp chứ ai chẳng có việc. Huống hồ ca sĩ nào trước khi đi hát chẳng ký hợp đồng với nơi tổ chức trước cả tháng. Với sự việc này tôi nghĩ chỉ nên nhắc nhở là đủ và Bộ, Cục cũng cần kiểm điểm trước khi buộc các ca sĩ này làm kiểm điểm, vì lý do chính khiến họ làm sai cũng là do Bộ, Cục mà ra. TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN” - Nguyễn Thu Hoài: thuhoai79@gmail.com

“Làm việc kiểu còn nghiệp dư như Bộ thì sao mà nghệ sĩ chả… chết dở. Kí kết hợp đồng đến 18/7 về thì họ về là đúng, chả nhẽ do chương trình có nhiều biến động, kéo dài thêm 2,3 ngày nữa họ cũng phải ở lại phục vụ. Mong đừng lấy lí do phục vụ vì mục đích chính trị ra để làm to chuyện, mà hãy thẳng thắn thừa nhận Bộ cũng có cái sai khi kế hoạch không rõ ràng. Đừng cứ đổ hết lỗi lên đầu các nghệ sĩ, tôi nghe thấy cũng khó chấp nhận được lắm” - Tuấn: phamminhtuan611@gmail.com

“Trước khi xử lý kỷ luật hai ca sĩ này, cũng cần xem xét kỹ cho thấu tình đạt lý: Thứ nhất là cũng cần tôn trọng kế hoạch của hai nghệ sĩ này đã có từ trước. Thứ hai là các bên liên quan đã không phản hồi kịp thời với yêu cầu của hai nghệ sĩ về đổi chuyến bay ở lại phục vụ biểu diễn. Thứ ba, nếu nói vì mục đích ngoại giao, chính trị thì phải có kế hoạch thật chu đáo, chứ đừng làm việc theo kiểu có vẻ như rất ngẫu hứng thế này” – nick Kho hieu: khohieu@gmail.com

“Độc giả khách quan chúng ta nên có cái nhìn công bằng đối với hai nghệ sỹ Trọng Tấn và Anh Thơ. Hai nghệ sỹ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch rồi đấy chứ, còn nếu có phát sinh thêm thì những người trong đoàn của Bộ VHTTDL, theo tôi, trước hết phải tôn trọng hai nghệ sỹ. Theo thông tin được báo chí đưa, nếu đúng chuyến đi có tầm quan trọng như vậy thì tại sao những người có trách nhiệm của Bộ VHTTLD lại làm việc không có kế hoạch, để xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên. Nếu hai nghệ sỹ bị kỷ luật như vậy thì những người có trách nhiệm đối với chuyến đi này, theo tôi nghĩ, có lẽ cũng cần bị kỷ luật nặng hơn so với hai nghệ sỹ” - Hoàng Việt Hưng: motthoidenhovt_2006@yahoo.com

“Đọc các lời bình mấy hôm này, tự nhiên thấy cần nói vài điều. Chúng ta thường thấy một vấn đề chả đâu vào đâu mà cứ đao to búa lớn lên xong lại… hòa cả làng. Trách nhiệm ở đây từ nhiều phía, trong đó tôi nghĩ từ Bộ là nhiều hơn. Tôi không bênh “bệnh chảnh” của các ca sĩ, nhưng dù một hợp đồng nhỏ nhoi nhất cũng phải được tôn trọng. Hợp đồng của TT và AT đã ký với CA Ninh Bình từ trước, cũng rất nhiều quan khách đấy chứ. Muốn bỏ nó thì Bộ sao không gọi và thương lượng trực tiếp với CA Ninh Bình mà lại gọi cho Bí thư Tỉnh, dẫn đến sự “vênh” thông tin không đáng có. Hơn nữa đi biểu diễn tại Lào là nhiệm vụ Quốc gia thật đấy, nhưng là chương trình phát sinh và tôi thấy cũng đâu có thiếu những ca si tài năng như Việt Hoàn, Tân Nhàn, Đăng Dương... Sao cứ phải Trọng Tấn, Anh Thơ để cứ như là ép ca sĩ vào thế buộc phải vi phạm? Trọng Tấn và Anh Thơ đã biểu diễn một đêm rồi mà, hôm sau cho ca sĩ khác sang càng tăng thêm sự đa dạng của đêm giao lưu chứ sao. Hai ca sĩ nên nghiêm túc nhận sai sót về mình, nhưng Bộ cũng cần xem xét lại cách làm việc xem ra còn tùy tiện và quan liêu của mình…” - Hoang Ha: hoangha4506@gmail.com

Trần Thùy Trang: nacthanglenthiengdang@yahoo.com “Tôi không nghĩ Trọng Tấn, Anh Thơ sai, mà vấn đề là Bộ không đưa ra một phương pháp giải quyết thỏa tình, đạt lý cho hai ca sỹ an tâm làm nhiệm vụ. Nếu Bộ xác nhận kịp thời với công an Ninh Bình, lấy sự đồng ý của họ cho Anh Thơ, Trọng Tấn không hát ở Ninh Bình mà ở lại Lào làm nhiệm vụ, thì chắc hai nghệ sỹ việc gì phải về nước. Nhưng bởi vì Bộ VH-TT&DL không làm tròn trách nhiệm của một người "sếp" để nhân viên mình an tâm làm việc, nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này. Hai nghệ sỹ đi về thì Bộ kỷ luật, không biết nếu không về thì Bộ có chắc giải quyết vụ bồi thường hợp đồng cho người ta không?” -

Bên lý, bên tình

Cũng có nhiều bạn đọc một mặt bày tỏ tình cảm với các nghệ sĩ, mặt khác mong muốn việc xử lý không gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của giới Nghệ Sĩ nói chung trong lòng người hâm mộ.

“Tôi rất ủng hộ ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, rất mang tính xây dựng cho ngành và mang tính răn đe cho các thế hệ học trò. Hai ca sĩ đã làm việc rất tốt trong thời gian vừa qua, họ đã để lại những ấn tượng đẹp về người nghệ sĩ. Mong các vị lãnh đạo ngành đưa ra được quyết định sáng suốt, không nên làm ảnh hưởng lớn đến cả 2 bên. Tôi nghĩ, cũng đừng vì cái nhỏ mà mất đi cái to lớn, đó là HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ trong công chúng. TRỌNG TẤN, ANH THƠ tôi rất yêu các bạn và tôi tin các bạn sẽ vượt qua khó khăn này” – Nguyen Thi Thu: nguyenthithu@yahoo.com.vn

“Tôi nghĩ, nên giảm nhẹ hình thức xử phạt với 2 ca sĩ này gì: Thứ nhất là cả 2 ca sĩ đều là những nghệ sĩ tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng, nhạc tiền chiến. Họ đã dũng cảm theo dòng nhạc Đỏ và đã thành công trong việc truyền được nguồn cảm hứng cho người nghe, kế thừa xứng đáng các nghệ sĩ tiền bối. Thứ hai, họ là những nghệ sĩ luôn tỏ ra đứng đắn, giản dị trên sân khấu.

Cũng không thể phủ nhận 1 thực tế: họ là số ít ca sĩ để lại ấn tượng sâu sắc đến người dân VN, và tôi thấy những cống hiến của họ không phải là nhỏ. Nếu họ bị xử phạt thì tôi nghĩ các ca sĩ, nghệ sĩ thường hay gây ấn tượng bằng các vụ scandal, ăn mặc thiếu vải… trên sân khấu thì mới nên bị xử hơn để lấy lại những hình ảnh tốt đẹp cho các nghệ sĩ VN trong lòng người hâm mộ. Làm được vậy, theo tôi, sẽ tốt hơn. Còn riêng bản thân mình, tôi thông cảm với Anh Thơ và Trọng Tấn” – Le Manh Hung: lemanhhunghg@gmail.com

“Với tôi, Anh Thơ và Trọng Tấn là những nghệ sĩ rất đáng trân trọng của Việt Nam. Những bài hát, những giai điệu mà anh chị đã và đang hát sẽ sống mãi và trường tồn vì nó quá sâu sắc và không có gì có thể thay thế được… Tôi tin rằng bất cứ người Việt Nam nào khi nghe 2 anh chị hát, đều trở nên yêu và tự hào về đất nước chúng ta hơn….

Còn những ai kia đang nói là phải kỷ luật 2 anh chị, thì tôi lại băn khoăn… khi xét kỷ luật thì cần phải tìm hiểu rõ bản chất, tình lý, công - tội phân minh… Chúc anh chị mạnh khỏe và giữ vững niềm tin và yêu nghề. Anh chị luôn có những người bạn sát cánh, những người hâm mộ luôn luôn yêu quý hai anh chị. Các cấp quản lý sẽ xử lý hợp tình hợp lý. Tôi mong vậy!” - La Vu: lahongvu@gmail.com

Thưởng - phạt phân minh

Từ phía ngược lại, sự phê phán khá gay gắt dựa trên những lập luận chính được nêu ra vẫn là sự thiếu ý thức và trách nhiệm của công dân trước hết là với đất nước, với nhân dân. Đặc biệt ở đây tầm còn quan trọng còn lớn hơn bởi với một nhiệm vụ chính trị mang cả tầm quốc gia và quốc tế.

“Đi biểu diễn ở Lào là do Học viện Âm nhạc cử đi. Hợp đồng biểu diễn ở Ninh Bình là của cá nhân. Tôi nghĩ, Trọng Tấn, Anh Thơ là người của Học viện Âm nhạc, do Học viện trả lương, thì phải chấp hành vô điều kiện quyết định của Học viện. Không thể viện lí do cá nhân để không chấp hành quyết định của cơ quan chủ quản. Nhất là Học viện Âm nhạc Quốc gia (Nhà nước) đã đào tạo nên Trọng Tấn, Anh Thơ. Cũng chính là có phần nhờ chức danh Giảng viên Học viện ANQG mà tên tuổi, thương hiệu của 2 nghệ sĩ này càng nổi như vậy. Catse của họ có cao như vậy nếu chỉ là ca sĩ tự do không? Nếu họ đã bỏ về bất chấp sự có mặt của các vị lãnh đạo cao nhất của nước bạn Lào, lãnh đạo Bộ Văn hóa TTDL chủ quản của mình, thì liệu họ có coi trọng các khán giả bình dân không? Sự có mặt của Nguyên thủ Quốc gia trong buổi diễn là vinh dự của bất cứ nghệ sĩ nào trên thế giới chứ không chỉ ở riêng Việt Nam. Theo tôi, xử lí cần dứt điểm, "công" thì đã có thưởng, nay "lỗi" phải phạt nghiêm. Chứ nếu xử kiểu "hòa cả làng" thì các thế hệ ca sĩ học trò của họ bao giờ mới hành xử chuyên nghiệp và có ý thức trách nhiệm đúng đắn với cộng đồng được?” - Lê Văn Đức: duc@vndtravel.vn

“Tôi cũng rất thần tượng 2 nghệ sỹ AT-TT, nhưng cũng hoàn toàn nhất trí với anh Lê Văn Đức, "công" thì đã có thưởng, nay có "tội" thì phải chịu phạt. Nghĩa vụ phục vụ Quốc gia phải cao cả hơn tất cả các mục đích cá nhân” - Khanh Minh: khanhminh2982@yahoo.com

“Tôi còn được biết là Bộ VHTTDL đã có yêu cầu với Ninh Bình can thiệp vào hợp đồng của Anh Thơ và Trọng Tấn, để họ yên tâm biểu diễn trong đêm giao lưu. Vậy còn lý do nào nữa để họ đổ lỗi cho BTC?.. Vấn đề là ý thức. Cách lý giải của 2 ca sỹ này, tôi thấy thiếu thuyết phục và nông cạn quá. Tôi rất yêu quý AT và TT, nhưng giờ đây họ làm tôi quá thất vọng và nghĩ… họ đã để lại trong trái tim những người yêu họ nỗi buồn tủi, mà có lẽ cũng chỉ vì chuyện "cơm áo gạo tiền" mà họ theo đuổi dù đã có được danh tiếng khá nổi bật.

Tôi luôn tự hào về đất nước và dân tộc Việt của mình. Vì thế, những con người luôn thổi bùng tinh thần yêu nước như TT và AT qua những tác phẩm âm nhạc họ biểu diễn, mà lại có những hành vi thiếu ý thức với Tổ quốc, với nhân dân như thế thì thật là đáng xấu hổ...Hãy giữ nguyên mức kỷ luật nghiêm khắc với họ!” - Tieu Uyen: uyenvanngh@yahoo.com

“Tôi rất hâm mộ 2 ca sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn. Nhưng tôi không đồng tình với lý do 2 người đưa ra. Đề nghị phải xử lý nghiêm theo qui định, bởi 2 người không chỉ là ca sỹ mà còn là giảng viên HV Âm nhạc. Như vậy họ sẽ nói gì cho thế hệ trẻ khi trên bục giảng… Một công dân mà thiếu ý thức đặt nghĩa vụ phụng sự Tổ quốc mình lên trên hết, không vì thể diện quốc gia, tỏ ra thiếu tính tổ chức và và tuân thu kỷ luật như vậy thì có phải là có tài mà thiếu đức không... Vì thế nên theo tôi, vẫn cần kỷ luật thật sự nghiêm khắc làm gương cho người khác…” – Trần Sơn Hồng: sonhongkt@gmail.com

“Thật sự tôi hơi sốc khi biết tin. 2 ca sĩ đều là người tôi mến mộ, hành động của họ không phải là bồng bột nữa, họ đâu còn trẻ. Họ phải biết được tài năng của họ được phát hiện và phát triển là từ đâu chứ, tự dưng họ được như thế sao? Tôi thật sự thất vọng về Trọng Tấn và Anh Thơ. Bộ cần xử lý nghiêm minh, dù có nhiều công nhưng cái tội này thì quá lớn. Dù sao theo tôi 2 ca sĩ đã phần nào tự mình đánh mất đi tình cảm của khán giả” - Thanh Lam: thanhlamn48@yahoo.com

Tiền, cái tôi, bệnh sao, bệnh chảnh… cũng được một số bạn đọc “bắt” mạch và kê đơn, dù số khác khẳng định ngược lại rằng 2 ca sĩ được họ ngưỡng mộ hoàn toàn xa lạ với những “căn bệnh lạ” đó. Nhưng có lẽ cũng có phần đúng khi suy nghĩ như Chau minhchau2807@yahoo.com bày tỏ:

“Việc 2 ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ tự ý bỏ về trong đêm biểu diễn tại Lào đúng là cần bị xử lý. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, cần cho họ một con đường đi vì dù sao họ cũng đã có những cống hiến cho đất nước. Hơn nữa tôi nghĩ, nếu họ đã nhận ra sai lầm của mình và có được thêm cơ hội, họ sẽ cống hiến cho đất nước được tốt và nhiều hơn nữa”.

Và cũng như nhiều ý kiến đã nhận xét: những vấn đề cần rút kinh nghiệm từ bài học này khá nhiều và không chỉ với riêng 2 ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn, mà cả từ phía cơ quan chủ quản cũng như Bộ ngành chức năng. Vì những chuyện “lình xình” với các nghệ sĩ VN xảy ra đã không ít lần, mà hình thức xử lý hầu như lần nào cũng chỉ giơ cao đánh khẽ, hoặc nặng với người này mà lại nhẹ với người kia, nên hiệu quả vẫn mới chỉ dừng ở mức độ rất “khiêm tốn”.

Đã đến lúc cần chú trọng tới tính chuyên nghiệp ở tất cả mọi khâu rồi!!!

Thanh Nguyễn