Đối đầu Apple, điện thoại Xiaomi 17 ra mắt cùng ngày iPhone 17 mở bán

Trong khi giới mộ điệu Apple đang đếm ngược từng ngày đến 19/9 để sở hữu loạt iPhone 17 và iPhone Air mới, Xiaomi đã bất ngờ "phá vỡ" sự độc chiếm của gã khổng lồ công nghệ Mỹ bằng cách công bố ra mắt dòng smartphone mới của riêng mình vào đúng ngày này.

Theo lịch trình thông thường, Xiaomi sẽ trình làng dòng Xiaomi 16 trong năm nay, nối tiếp Xiaomi 15 ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, để tạo thế đối đầu trực diện với iPhone 17, Xiaomi đã quyết định "nhảy cóc" lên thẳng Xiaomi 17, đồng thời thay đổi cách đặt tên sản phẩm thành Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro và Xiaomi 17 Pro Max, tương tự như cách Apple đặt tên cho dòng iPhone mới.

Xiaomi khoe ảnh mặt lưng của Xiaomi 17 Pro Max, với màn hình phụ được tích hợp vào cụm đảo camera ở mặt lưng (Ảnh: Xiaomi).

Không giữ bí mật về thiết kế, Xiaomi đã liên tục tung ra hình ảnh và video giới thiệu Xiaomi 17 Pro Max, phiên bản cao cấp nhất, với điểm nhấn là màn hình phụ độc đáo ở mặt lưng.

Cụm 3 camera sau của Xiaomi 17 Pro Max, mang thương hiệu Leica, có độ phân giải 50 megapixel, trong đó camera tele hỗ trợ zoom quang học 5x. Cụm camera này được thiết kế lớn, kéo dài hết chiều ngang thân máy, gợi nhớ đến iPhone 17 Pro.

Đặc biệt, màn hình phụ tích hợp trong cụm camera cho phép hiển thị thời gian, hỗ trợ chụp ảnh hoặc tùy chỉnh hiển thị các nội dung cá tính.

Về cấu hình, Xiaomi 17 Pro Max được đồn đoán sẽ là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị chip Snapdragon 8 Elite 5 cao cấp nhất của Qualcomm, cùng viên pin dung lượng khủng lên đến 7.500mAh.

Xiaomi hé lộ về màn hình phụ ở mặt lưng chiếc điện thoại Xiaomi 17 Pro Max (Video: Xiaomi).

Việc Xiaomi chọn ngày 19/9 để ra mắt dòng Xiaomi 17 không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một chiến lược truyền thông nhằm thu hút sự chú ý của giới công nghệ và người dùng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Xiaomi 17 có đủ sức cạnh tranh và vượt qua sức hút của iPhone 17 để chinh phục người dùng hay không. Câu trả lời sẽ có khi sản phẩm chính thức ra mắt.