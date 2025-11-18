Voices of Galaxy tập 2: Khi AI thúc đẩy tinh thần thế hệ lãnh đạo mới

Thách thức lớn nhất của các nhà lãnh đạo

Trước kỷ nguyên AI, người lãnh đạo đã phải đối mặt với nhiều biến số khó lường như suy thoái kinh tế, thay đổi hành vi tiêu dùng hay khủng hoảng chuỗi cung ứng... Giờ đây, tốc độ phát triển và khả năng tự học của AI đã khuếch đại những biến số ấy lên nhiều lần.

Các mô hình kinh doanh có thể lỗi thời chỉ sau một đêm, và quyết định chiến lược cần được đưa ra gần như tức thời, dựa trên khối dữ liệu khổng lồ, liên tục thay đổi. Thị trường trở thành một "sân khấu" luôn thay đổi kịch bản, và nhiệm vụ của CEO là phải đưa ra quyết định mà không có kịch bản phù hợp trong mọi tình huống.

Trong bối cảnh đó, đối với thế hệ “sếp” trẻ, điển hình như nhân vật Bảo Hoàng - CEO Unimedia - trong chuỗi phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy do Samsung sản xuất, sự bất định không còn là nỗi sợ, mà là điều tất yếu phải đối mặt.

Tập 2 Voices of Galaxy mở ra câu chuyện đối mặt với bất định (Ảnh: Samsung).

Câu chuyện về cha anh, người chấp nhận thực tế không như kế hoạch để đặt niềm tin vào tương lai cho con, đã mang đến bài học sâu sắc: "Nếu con cứ chờ đến lúc mọi thứ thật rõ ràng thì con sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu".

Đây chính là tinh thần cần thiết để chèo lái tổ chức trong thời đại AI. Sự song hành của AI, với khả năng xử lý thông tin và dự báo nhanh, không làm giảm đi trách nhiệm này, mà ngược lại đang đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có khả năng sử dụng công nghệ như đòn bẩy để khuếch đại bản lĩnh của mình.

AI song hành cùng thế hệ lãnh đạo đa nhiệm

Không còn là công cụ, AI hiện mang vai trò đồng hành và định hình lại bộ kỹ năng từ lãnh đạo tới nhân viên. Thế hệ lãnh đạo trẻ, như Bảo Hoàng, đang tích cực trau dồi bản thân để thành thạo và ứng dụng linh hoạt AI trong công việc, giúp họ vượt qua sự bất định.

AI có thể xử lý và phân tích lượng thông tin lớn, nhưng chỉ nhà lãnh đạo mới có thể đặt đúng câu hỏi và đưa ra quyết định cuối cùng. Trong câu chuyện của mình, khi đối diện với thử thách thiết kế sân khấu cho cuộc thi sắc đẹp, Bảo Hoàng không tìm kiếm lời giải toàn diện từ AI, mà sử dụng Gemini Live để tối ưu hóa ý tưởng của mình. Gemini gợi ý tập trung vào ánh sáng và hiệu ứng đặc biệt để làm nổi bật thí sinh.

Sử dụng công nghệ khuếch đại năng lực (Ảnh: Samsung).

Trên đây chỉ là một ví dụ về người lãnh đạo biết sử dụng AI làm cộng sự để thử ý tưởng, phân tích rủi ro và nhanh chóng xác định hướng đi tối ưu, thay vì bị quá tập trung vào những chi tiết kỹ thuật. Khả năng tích hợp AI vào quy trình ra quyết định giúp họ phản ứng nhanh hơn, chính xác hơn với biến động của thị trường.

Thế hệ người đứng đầu mới không chỉ giải quyết vấn đề, mà còn tạo ra giá trị mới: AI cung cấp khả năng mở rộng (scalability) không giới hạn cho sự sáng tạo.

Đối với Bảo Hoàng, sử dụng AI để tối ưu hóa thiết kế sân khấu đã giúp tạo ra trải nghiệm thị giác đột phá cho khán giả. Giá trị của AI lúc này nằm ở khả năng tự động hóa quy trình lặp đi lặp lại, giải phóng nguồn lực con người cho các nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo, cảm xúc và tư duy chiến lược.

AI hỗ trợ “truyền lửa” cho cộng sự

Xây dựng văn hóa tổ chức cũng là một trong những nhiệm vụ của người lãnh đạo. Họ nhận thức rõ sự thành công của AI trong tổ chức phụ thuộc vào mức độ chấp nhận và ứng dụng của người đứng đầu lẫn nhân viên, từ đó thiết lập môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích nhân viên cộng tác chứ không cạnh tranh cùng AI.

Bằng cách tự mình tiên phong ứng dụng AI vào công việc hằng ngày, sếp có thể truyền cảm hứng để những người xung quanh dám thử và dám sai với công nghệ. Điều này tạo ra vòng lặp tích cực: nhân viên sử dụng AI để tăng cường hiệu suất, từ đó tạo ra dữ liệu và ý tưởng mới, giúp nhà lãnh đạo đưa ra quyết định hiệu quả hơn.

Khuyến khích sử dụng AI như cộng sự sáng tạo (Ảnh: Samsung).

Lời khẳng định của Bảo Hoàng ở cuối tập phim: "Sự bất định, dù đáng sợ, cũng có thể là cánh cửa mở ra cơ hội mới" là thông điệp về tinh thần vươn mình qua bất định trong thời đại AI dành cho bất kỳ ai đang đối mặt với tương lai không chắc chắn.

Thách thức lớn nhất không phải là công nghệ, mà là tư duy. Chỉ những người dám dấn thân, dám sử dụng AI để tối ưu hóa sự can đảm của mình, mới có thể chèo lái bản thân và tổ chức vượt qua những con sóng lớn, vươn tới những thành công mới.