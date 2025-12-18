Ngày 18/12, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2026, Tập đoàn VNPT đã ra mắt Công ty VNPT AI.

VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt (Ảnh: VNPT).

Động thái này đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện chiến lược của VNPT trong việc tập trung nguồn lực phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) - một trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn đã được Đảng và Nhà nước xác định trong nhiều chủ trương lớn.

VNPT AI quy tụ hơn 200 chuyên gia, kỹ sư AI và khoa học dữ liệu, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, trưởng thành từ các bài toán thực tiễn.

Đến nay, VNPT đã phát triển hơn 100 mô hình AI chuyên biệt, xử lý trên 2 tỷ lượt yêu cầu, phục vụ khoảng 40 triệu người dân, đồng hành cùng hơn 200 doanh nghiệp và nhiều cơ quan nhà nước trên cả nước.

Phát biểu tại lễ công bố, Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, việc thành lập VNPT AI là bước đi chiến lược nhằm triển khai Chiến lược AI trong tình hình mới, đưa AI trở thành năng lực cốt lõi, động lực tăng trưởng và trụ cột cạnh tranh mới của Tập đoàn.

Kết thúc năm 2025, VNPT duy trì tăng trưởng ổn định với doanh thu hợp nhất đạt hơn 61.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 6.600 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Tập đoàn đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị, vận hành dựa trên dữ liệu, số hóa toàn trình hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2035.