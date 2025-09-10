VNPT đề xuất triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm về AI

Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh doanh nghiệp muốn tiếp nối truyền thống tiên phong bằng bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Ba dự án được Tập đoàn VNPT đề cập gồm triển khai vận hành hệ thống GPU quốc gia, phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt và xây dựng nền tảng AI hỗ trợ cán bộ công chức.

Khách tham quan Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, trải nghiệm các tính năng của Robot AI phục vụ hành chính đã được VNPT đưa vào thử nghiệm tại Trung tâm Hành chính công Hà Nội (Ảnh: VNPT).

Theo Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm, đối với việc triển khai hệ thống GPU quốc gia, VNPT đề xuất được tham gia với vai trò là đơn vị chủ lực theo mô hình “nhà nước đầu tư - doanh nghiệp vận hành”. Mô hình này nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Singapore, các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE)… áp dụng nhằm huy động hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy hệ sinh thái AI quốc gia phát triển nhanh chóng.

Song song với hạ tầng tính toán, VNPT đề xuất được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, làm nền tảng cho các ứng dụng AI do người Việt xây dựng.

Thực hiện được mục tiêu này, doanh nghiệp công nghệ có điều kiện để giải các bài toán lớn cho Việt Nam, qua đó góp phần tạo ra những sản phẩm đạt vị thế, hiện đại, tiên phong, mang bản sắc Việt Nam; đồng thời, có thể cạnh tranh với các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới trong xử lý ngôn ngữ tiếng Việt, tiến tới xây dựng mô hình AI tạo sinh (V-AI) có khả năng xử lý toàn diện từ ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, video,… bằng công nghệ của người Việt để phục vụ người Việt.

VNPT Kiosk DVC mang lại nhiều lợi ích trong việc hiện đại hóa và tự động hóa các thủ tục hành chính công, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân và hiệu suất làm việc của cơ quan nhà nước (Ảnh: VNPT).

Hướng đi thứ ba tập trung vào ứng dụng AI trong quản trị hành chính. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được giao triển khai nền tảng và ứng dụng AI hỗ trợ công chức xử lý và vận hành hệ thống thủ tục hành chính trên toàn quốc. Mô hình đã được VNPT triển khai thí điểm thành công tại Trung tâm chuyển đổi số TPHCM và nhân rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong hoạt động của chính quyền hai cấp, kể từ 1/7.

Đối với hơn 2 triệu cán bộ công chức, viên chức, VNPT đề xuất Chính phủ giao triển khai nền tảng Bàn làm việc số có tích hợp GenAI để hỗ trợ, trở thành trợ lý toàn diện cho cán bộ công chức, viên chức trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của mình, từ trao đổi, email, hội nghị truyền hình trực tuyến, quản lý khai thác tri thức thông minh,…. VNPT đang trong tiến trình đưa nội dung này thí điểm cho hơn 30.000 cán bộ công nhân viên của mình.

Thứ tư, lãnh đạo VNPT đề xuất đồng hành cùng với các tỉnh, thành phố triển khai mô hình mẫu đô thị thông minh toàn diện từ hạ tầng số đến các ứng dụng thông minh, dựa trên công nghệ tiên tiến. VNPT cam kết đầu tư nguồn lực mang lại hiệu quả cho xã hội, đúng như mục tiêu đã đề ra.

"VNPT tin tưởng những đề xuất trên sẽ nhanh chóng mang lại hiệu quả thiết thực, có khả năng nhân rộng và hình thành những chuyển biến, những thành quả rõ rệt trong 3-5 năm tới, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng", Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh.