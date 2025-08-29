Viettel ra mắt trang thông tin 2/9: Điểm chạm số kết nối trọn vẹn niềm vui đại lễ

Mỗi dịp lễ lớn, đặc biệt là Quốc khánh 2/9, dòng chảy thông tin dường như trở nên quá tải. Từ các chương trình khuyến mãi viễn thông, lịch chiếu phim, sự kiện giải trí cho đến các ưu đãi mua sắm, người dùng không khỏi bị choáng ngợp trong một ma trận thông tin rời rạc, thiếu tính hệ thống. Việc phải truy cập nhiều ứng dụng, website khác nhau không chỉ tốn thời gian mà còn làm giảm đi trải nghiệm tận hưởng kỳ nghỉ.

Nhận thấy trăn trở chung của người dùng, Viettel đã cho ra mắt trang thông tin và trải nghiệm số "Kết nối trọn niềm vui". Vượt xa khuôn khổ của một trang khuyến mãi thông thường, đây được định vị như một trạm thông tin và trải nghiệm số tích hợp, nơi người dân và du khách có thể tìm thấy mọi thứ cần thiết cho một mùa lễ trọn niềm vui.

“La bàn số” cho mùa lễ hội

Trang thông tin được thiết kế với mục tiêu trở thành trung tâm tổng hợp, một điểm hẹn số cho mọi nhu cầu trong dịp lễ. Thay vì phải tìm kiếm qua hàng chục trang tin tức, hội nhóm, giờ đây người dùng chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất để tìm thấy bức tranh toàn cảnh về các hoạt động và tiện ích từ hệ sinh thái Viettel.

Thông tin các chương trình ưu đãi viễn thông: Không còn những tin nhắn SMS khó kiểm soát, mọi thông tin về các gói cước data, gọi thoại được áp dụng trong dịp lễ đều được trình bày một cách rõ ràng. Điều này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn gói cước phù hợp nhất với nhu cầu.

Lịch nội dung giải trí đặc sắc: Một danh sách giải trí được giới thiệu sẵn cho kỳ nghỉ, từ lịch phát sóng các bộ phim bom tấn, chương trình truyền hình cho đến các trận cầu trên nền tảng TV360. Người dùng có thể chủ động sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung yêu thích nào.

Cẩm nang sự kiện 2/9: Cập nhật liên tục và chính xác lịch các hoạt động chào mừng đại lễ A80 trên toàn quốc, từ lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành, đến các chương trình nghệ thuật lớn, các điểm đến văn hóa ý nghĩa hay hoạt động cộng đồng do Viettel đồng hành.

Viettel phối hợp với Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội triển 67 điểm cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí, tiếp sức cho cộng đồng trong dịp lễ 2/9 (Ảnh: Thu Uyên).

Khi tinh thần dân tộc hòa nhịp cùng công nghệ số

Điểm nhấn đặc sắc và mang nhiều ý nghĩa nhất của trang thông tin nằm ở chương trình “Kết nối trọn niềm vui”. Vượt lên trên một hoạt động khuyến mãi thông thường, Viettel đã khéo léo kiến tạo một không gian vừa học, vừa chơi, nơi lịch sử dân tộc không còn là những trang sách khô khan mà trở thành hành trình khám phá sống động và đầy cảm hứng.

Sóng 5G Viettel phủ sóng toàn bộ sự kiện A80 (Ảnh: Thu Uyên).

Viettel đã thiết kế các trò chơi bằng các câu đố vui, mang tính trực quan, sinh động, mỗi câu trả lời đúng không chỉ mang lại một phần quà nhỏ như data hay phiếu ưu đãi, mà còn mở ra một mẩu chuyện lịch sử, gợi lại một phần ký ức dân tộc. Thay vì phải tiếp thu một chiều, khách hàng được chủ động tham gia, khám phá và chạm vào lịch sử theo cách của riêng mình.

Trong kỷ nguyên số, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc không chỉ được thể hiện qua những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên phố phường, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.

Việc xây dựng trang thông tin tập trung như "Kết nối trọn niềm vui" là bước đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, nơi trải nghiệm người dùng ngày càng được chú trọng. Bằng cách liên kết thông tin từ các dịch vụ khác nhau như viễn thông, nội dung số và tài chính số, Viettel tạo ra hành trình liền mạch, giúp người dùng khai thác tốt hơn các tiện ích sẵn có.

Với giao diện được thiết kế để tương thích trên nhiều loại thiết bị, từ máy tính đến điện thoại di động, trang thông tin đảm bảo khả năng truy cập dễ dàng cho tất cả mọi người. Trong không khí hân hoan của cả nước, trang thông tin này không chỉ là kênh cung cấp tiện ích, mà còn là lời chúc, một nỗ lực góp phần làm cho kỳ nghỉ lễ của mỗi người dân Việt Nam thêm phần trọn vẹn và ý nghĩa.

Người dùng có thể truy cập và khám phá các thông tin hữu ích cho kỳ nghỉ lễ tại: https://ketnoitronniemvui.tv360.vn/