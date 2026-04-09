Vì sao Apple bị 3 YouTuber nổi tiếng khởi kiện?

Apple đã sử dụng trái phép nội dung từ YouTube để huấn luyện cho công cụ trí tuệ nhân tạo của mình? (Ảnh: Jakub Porzycki).

3 kênh YouTube lớn, bao gồm h3h3Productions (5,5 triệu người theo dõi), MrShortGame Golf (525 ngàn người theo dõi) và Golfaholics (133 ngàn người theo dõi) đã đồng loạt gửi đơn kiện nhằm vào Apple, với cáo buộc công ty này đã thu thập các nội dung video của họ mà không có sự cho phép để huấn luyện các mô hình AI.

Vụ kiện tập thể đã cáo buộc Apple vi phạm Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số, là luật bản quyền của Mỹ có hiệu lực từ năm 1998, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên Internet. Luật này nhằm bảo vệ chủ sở hữu các nội dung kỹ thuật số trên môi trường mạng và ngăn chặn việc sử dụng trái phép các nội dung kỹ thuật số khi chưa được phép của chủ sở hữu.

Theo đơn kiện, Apple đã vượt qua các biện pháp bảo vệ của YouTube một cách trái phép để thu thập hàng triệu video có bản quyền nhằm mục đích huấn luyện công cụ AI do Apple phát triển.

Đơn kiện dựa trên một báo cáo khoa học được công bố bởi các nhà phát triển Apple, trong đó nêu rõ công ty đã sử dụng một bộ dữ liệu có tên Panda-70M, chứa hàng triệu video YouTube chất lượng cao được thu thập, phân chia thành 70 triệu đoạn clip khác nhau.

“Thay vì xin phép hoặc trả một mức giá hợp lý cho nội dung nghe nhìn được lưu trữ trên YouTube, Apple đã thu thập các video được bảo hộ và có bản quyền của những người sáng tạo nội dung cho mục đích thương mại với quy mô lớn, mà không có sự đồng ý hay bồi thường cho những người sáng tạo đó”, đơn kiện có đoạn viết.

Theo các nguyên đơn, Apple đã thu lợi đáng kể khi cung cấp cho khách hàng các tính năng AI được huấn luyện dựa trên video của họ. Đơn kiện nêu rõ rằng “thành công tài chính khổng lồ của công ty sẽ không thể đạt được nếu không có nội dung video do nguyên đơn tạo ra, vốn được phát trực tuyến trên YouTube”.

Đối với Apple, hãng đang thực sự phải đau đầu với các vấn đề AI.

Một mặt, hãng đang bị khách hàng iPhone 16 khởi kiện vì không cung cấp đủ các tính năng AI trên thiết bị như đã quảng cáo. Mặt khác, Apple lại bị kiện vì được cho là hưởng lợi từ chính các tính năng AI mà công ty đã triển khai.

Trong năm 2025, một nhóm người dùng iPhone 16 đã nộp đơn kiện lên tòa án với cáo buộc Apple đã không cung cấp đủ các tính năng trí tuệ nhân tạo nằm trong gói phần mềm Apple Intelligence như đã quảng cáo.

Theo quảng cáo, Apple cho biết các tính năng AI sẽ giúp trợ lý ảo Siri trở nên thông minh hơn; hiểu rõ ngữ cảnh, xử lý các thông tin theo yêu cầu của người dùng một cách chuẩn xác; chỉnh sửa và xử lý ảnh tốt hơn… Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tính năng AI đã bị Apple trì hoãn ra mắt hoặc không thực sự thông minh như những gì đã quảng cáo.

Nhiều nguyên đơn cho biết họ đã mua iPhone 16 và các thiết bị hỗ trợ Apple Intelligence vì tin theo lời quảng cáo, nhưng lại không nhận được các tính năng AI đáp ứng được kỳ vọng. Các nguyên đơn đã cáo buộc Apple quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Đến tháng 6/2025, một nhóm cổ đông của Apple cũng đã nộp đơn kiện lên tòa án với cáo buộc công ty đã thổi phồng các tính năng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng iOS, dẫn đến doanh số iPhone 16 thấp hơn dự kiến và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Các cổ đông cho rằng ban lãnh đạo Apple đã che giấu sự tồi tệ của các tính năng AI do công ty phát triển.

Trước những chỉ trích của người dùng và đơn kiện nhằm vào mình, Apple đã buộc phải gỡ bỏ một số quảng cáo liên quan đến tính năng trí tuệ nhân tạo trên iPhone.

Với vụ kiện mới nhất từ các YouTuber nổi tiếng, nguyên đơn đang yêu cầu Apple phải bồi thường thiệt hại theo luật định và có biện pháp ngừng sử dụng các nội dung của họ để huấn luyện AI. Chưa rõ các nguyên đơn đang yêu cầu mức độ bồi thường bao nhiêu.

Apple vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ kiện mới nhất nhằm vào công ty.