Apple bắt đầu sản xuất thử nghiệm iPhone Fold, dự kiến ra mắt cuối năm nay

iPhone Fold được đồn đoán sẽ sử dụng tỷ lệ khung hình 4:3 (Ảnh: MacRumors).

Cụ thể, nguồn tin rò rỉ từ Instant Digital của Trung Quốc cho biết, giai đoạn sản xuất thử nghiệm hiện tại là bước đệm để Apple đánh giá chất lượng trước khi bắt đầu dây chuyền sản xuất hàng loạt vào tháng 7.

Về thời điểm trình làng, dù có thể được công bố cùng lúc với dòng iPhone 18 vào tháng 9, nhưng iPhone Fold dự kiến sẽ lên kệ muộn hơn.

Các phân tích cho thấy, sản phẩm có khả năng mở bán vào tháng 12 nhằm tối ưu hóa công tác cung ứng và kiểm định cuối cùng.

iPhone Fold được kỳ vọng sẽ sở hữu kích thước màn hình 5,5 inch khi đóng và mở rộng lên đến 7,8 inch.

Khác với các đối thủ có dạng thanh dài trên thị trường, Apple lựa chọn tỷ lệ khung hình 4:3. Thiết kế này giúp thiết bị khi mở ra có hình dáng tương tự một chiếc iPad mini, mang lại không gian hiển thị rộng rãi và cân đối hơn cho người dùng.

Điểm nhấn đột phá của iPhone Fold nằm ở độ mỏng chỉ 4,5mm (khi mở ra). Tuy nhiên, để đạt được thông số vật lý ấn tượng này, Apple buộc phải thực hiện một số tinh chỉnh về phần cứng như loại bỏ ống kính tele. Thiết bị sẽ chỉ sở hữu cụm camera kép thay vì ba ống kính như dòng iPhone Pro hiện nay.

Bên cạnh đó, cảm biến Face ID cũng có thể được loại bỏ để đảm bảo độ mỏng. Thay vào đó, máy sẽ sử dụng Touch ID tích hợp ở nút nguồn cạnh bên, tương tự như thiết kế trên các dòng iPad.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Apple trong giai đoạn này là giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp màn hình.

Các báo cáo nội bộ cho thấy hãng đã đạt được bước tiến lớn trong công nghệ tấm nền, giúp nếp gấp ở giữa gần như “vô hình” khi mở thiết bị, hứa hẹn mang lại trải nghiệm thị giác liền mạch vượt trội so với các mẫu điện thoại gập hiện nay.

Tin đồn được MacRumors dẫn chứng còn hé lộ, mức giá sản phẩm gập của Apple có thể trên 2.000 đô la, đi cùng với con chip thế hệ mới A20 và RAM 12GB.