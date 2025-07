Ứng phó rủi ro với dịch vụ kiểm định, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin

Khi các hình thức tấn công mạng ngày càng phức tạp và khó lường, việc chủ động bảo vệ hệ thống số trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Nắm bắt thực tiễn này, MobiFone đã tiên phong triển khai dịch vụ kiểm định, kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin, một giải pháp toàn diện giúp các tổ chức, doanh nghiệp chủ động phát hiện lỗ hổng, củng cố năng lực phòng vệ và duy trì sự ổn định trong vận hành.

Hiện trạng đáng lo ngại về an ninh mạng

Theo thống kê từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm 2024 đã ghi nhận tới 659.000 vụ tấn công mạng trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gần 46,15% cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. 52,89% doanh nghiệp vẫn chưa xây dựng được hệ thống an toàn thông tin bài bản, trong khi 56,16% chưa có đội ngũ chuyên trách về an ninh mạng. Những con số này phản ánh mức độ dễ tổn thương rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số.

Thực tế này đặt ra nhu cầu bức thiết về một giải pháp bảo mật chuyên sâu, không chỉ tập trung vào công nghệ mà còn tích hợp yếu tố con người, quy trình và tư duy phòng ngừa chủ động.

MobiFone triển khai dịch vụ bảo mật chuyên biệt cho tổ chức, doanh nghiệp

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông tại Việt Nam, MobiFone cung cấp dịch vụ kiểm định, kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin được thiết kế bài bản, hướng tới nhóm khách hàng là các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính, doanh nghiệp sản xuất, công nghệ và hạ tầng số.

Dịch vụ tập trung vào các hoạt động kiểm thử xâm nhập (Pentest), phương pháp mô phỏng các cuộc tấn công mạng có chủ đích nhằm phát hiện những điểm yếu bảo mật còn tồn tại trong hệ thống. Bằng việc áp dụng các kỹ thuật tấn công giả lập trên nền tảng web, ứng dụng di động, máy chủ hoặc mạng nội bộ, đội ngũ chuyên gia của MobiFone sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng của từng lỗ hổng và đưa ra khuyến nghị khắc phục cụ thể, thực tiễn.

Phòng ngừa chủ động - Tăng cường bảo mật từ lõi

Không dừng lại ở kiểm thử tấn công, dịch vụ của MobiFone còn hỗ trợ kiểm định từ tầng mã nguồn phần mềm, cấu hình hệ thống đến các giao thức truyền thông. Mục tiêu là giúp tổ chức kiểm soát toàn diện các điểm dễ tổn thương trong chuỗi công nghệ, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật cho hệ thống đang vận hành.

Đồng hành cùng khách hàng là đội ngũ chuyên gia bảo mật có năng lực cao, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn lập trình an toàn, bảo vệ mã nguồn, chống dịch ngược và xây dựng văn hóa bảo mật nội bộ vững chắc.

Ứng dụng công nghệ mới - Tối ưu hóa bảo mật hiện đại

Đón đầu xu thế công nghệ, MobiFone đang tích cực ứng dụng các giải pháp mới như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và công cụ tự động hóa an ninh mạng. Việc tích hợp công nghệ này giúp nâng cao khả năng phát hiện nguy cơ theo thời gian thực, phản ứng nhanh với sự cố, đồng thời tiết kiệm đáng kể chi phí và nguồn lực vận hành cho doanh nghiệp.

Cam kết đồng hành lâu dài trong hành trình số hóa an toàn

Dịch vụ kiểm định, kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin của MobiFone không chỉ giúp doanh nghiệp thiết lập “lá chắn số” vững chắc trước các nguy cơ tấn công mạng, mà còn là nền tảng góp phần xây dựng một môi trường công nghệ tin cậy, chủ động và bền vững.

Với định hướng trở thành đối tác công nghệ an ninh hàng đầu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, MobiFone cam kết tiếp tục đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chinh phục tương lai số một cách an toàn và hiệu quả.