Tường thuật trực tiếp sự kiện Galaxy Unpacked: Đón chờ loạt Galaxy S26

Loạt Galaxy S26 là những smartphone đang rất được giới công nghệ chờ đợi và được xem là sản phẩm mở màn cho “cuộc chiến” smartphone cao cấp trong năm 2026, do vậy rất nhiều người đang háo hức chờ đợi xem Samsung sẽ làm gì để tạo được ấn tượng với mẫu smartphone mới của mình.

Bộ ba Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra sẽ được chính thức trình làng tại sự kiện đặc biệt vào 1h ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam).

Galaxy S26 Ultra vẫn sẽ là “nhân vật chính” được trông đợi nhất sự kiện lần này (Ảnh minh họa: X).

Trước khi sự kiện diễn ra, Samsung đã tung đoạn video ngắn “úp mở” về việc Galaxy S26 sẽ là loạt smartphone được tập trung nhiều tính năng AI, điều này hứa hẹn sẽ phẩm sẽ đáp ứng nhiều nhu cầu của người dùng bằng các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Trong đó, Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ có nhiều sự nâng cấp về công nghệ màn hình, còn bộ đôi Galaxy S26 và S26+ sẽ có sự thay đổi về thiết kế.

Ngoài ra, chiếc smartphone siêu mỏng Galaxy S26 Edge có được ra mắt tại sự kiện lần này hay không vẫn là một điều bí ẩn chờ lời giải đáp.

Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này.