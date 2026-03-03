Từ chiến dịch 2G-4G đến bùng nổ 5G: Viettel nhận đề cử GLOMO Awards 2026

Tech4Good và sáng kiến “Connected Vietnam 2025”

Tại GLOMO Awards 2026, Viettel được đề cử ở hạng mục Tech4Good với sáng kiến “Connected Vietnam 2025: No One Left Behind from 2G to 5G”. Đây là hạng mục tôn vinh các sáng kiến công nghệ tạo tác động xã hội tích cực và bền vững trong hệ sinh thái di động toàn cầu.

GLOMO Awards thuộc khuôn khổ Mobile World Congress do GSMA tổ chức, là một trong những giải thưởng nổi bật của ngành viễn thông di động. Việc sáng kiến của Viettel được đưa vào danh sách đề cử cho thấy cách tiếp cận chuyển đổi số vì cộng đồng tại Việt Nam đã được đặt trong chuẩn mực quốc tế.

Dấu mốc này phản ánh quá trình triển khai thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở định hướng chiến lược.

Chiến lược toàn diện hạ tầng - thiết bị - con người - dịch vụ số

Sáng kiến “Connected Vietnam 2025” được xây dựng như một chiến lược tổng thể, kết hợp đồng bộ giữa nâng cấp mạng lưới, hỗ trợ thiết bị, đào tạo người dùng và phổ cập dịch vụ số. Cách làm này hướng tới việc bảo đảm người dân không bị gián đoạn kết nối khi chuyển đổi công nghệ.

Viettel triển khai đồng thời chuyển đổi 2G lên 4G, nâng cấp thoại VoLTE và mở rộng 5G. Mô hình “3 trong 1” giúp rút ngắn thời gian chuyển đổi và đồng bộ hóa hạ tầng trên diện rộng. Doanh nghiệp chủ động xác định các thuê bao 2G cần hỗ trợ, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa, sau đó tiếp cận trực tiếp để hướng dẫn sử dụng thiết bị và dịch vụ mới.

Việc kết hợp giữa đầu tư công nghệ và hỗ trợ con người được xem là yếu tố cốt lõi trong quá trình chuyển đổi, nhằm bảo đảm người dân có thể theo kịp sự thay đổi của hạ tầng viễn thông.

Những con số thể hiện quy mô triển khai toàn quốc

Từ năm 2024 đến nay, gần 10 triệu khách hàng sử dụng máy 2G đã được chuyển đổi. Cùng với đó, hơn 800.000 thiết bị 4G được hỗ trợ miễn phí cho các thuê bao khó khăn, với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Đây là một trong những chương trình hỗ trợ thiết bị quy mô lớn trong quá trình nâng cấp công nghệ di động tại Việt Nam.

Viettel đã có những nỗ lực để thu hẹp khoảng cách số và phổ cập công nghệ cho mọi người dân (Ảnh: Viettel).

Ở cấp độ hạ tầng, hơn 22.000 trạm phát sóng 5G đã được lắp đặt trong năm 2025. Vùng phủ sóng 4G/5G đạt 98% dân số, tạo nền tảng cho các dịch vụ số phát triển rộng khắp. Bên cạnh đó, các gói cước 5G được triển khai từ 100.000 đồng nhằm giảm rào cản chi phí tiếp cận công nghệ mới.

Doanh nghiệp cũng hợp tác với các hãng thiết bị lớn như Apple, Samsung, OPPO và Motorola để phổ cập thiết bị hỗ trợ 5G. Sự phối hợp này giúp hệ sinh thái 5G được mở rộng đồng thời ở cả hạ tầng mạng và thiết bị đầu cuối.

Không để ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số

Xuyên suốt sáng kiến là cam kết đồng hành cùng đất nước trong quá trình chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm người dân tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo vẫn được tiếp cận công nghệ di động thế hệ mới và các dịch vụ số thiết yếu.

Đề cử tại GLOMO Awards 2026 là sự ghi nhận quốc tế đối với một quá trình triển khai kéo dài từ năm 2023 đến nay. Hành trình từ chiến dịch chuyển đổi 2G-4G đến bùng nổ 5G cho thấy nỗ lực xây dựng hạ tầng song song với hỗ trợ người dùng, hướng tới thu hẹp khoảng cách số trên phạm vi toàn quốc.