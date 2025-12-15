Trung Quốc kích hoạt siêu máy tính đột phá trong AI và Internet công nghiệp

Trung Quốc vừa kích hoạt Cơ sở Thử nghiệm Mạng Tương lai (FNTF) vào đầu tháng 12, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực phát triển hạ tầng công nghệ lõi.

FNTF không phải là một cỗ máy đơn lẻ mà là một mạng lưới khổng lồ, liên kết các trung tâm dữ liệu trải dài trên 2.000 km, tạo thành một "bể tính toán" duy nhất với sức mạnh đáng kinh ngạc.

Điểm đột phá của FNTF nằm ở khả năng đồng bộ hóa vượt trội. Nhờ sử dụng mạng quang học tốc độ cao và công nghệ mạng xác định, hệ thống này đã đạt được hiệu suất lên tới 98% so với một trung tâm dữ liệu tập trung truyền thống, bất chấp khoảng cách vật lý giữa các trung tâm dữ liệu thường gây ra độ trễ.

Sau khi các trung tâm tính toán ở xa được kết nối, các hệ thống hoạt động cùng nhau hiệu quả gần như một siêu máy tính khổng lồ duy nhất (Ảnh: Volodyar).

Ông Liu Yunjie, thành viên Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc và tổng công trình sư của dự án, nhấn mạnh tầm quan trọng của FNTF đối với việc huấn luyện các mô hình AI lớn.

"Việc huấn luyện một mô hình lớn với hàng trăm tỷ tham số thường đòi hỏi hơn 500.000 lần lặp. Trên mạng xác định của chúng tôi, mỗi lần lặp chỉ mất khoảng 16 giây. Nếu thiếu khả năng này, thời gian sẽ kéo dài thêm hơn 20 giây cho mỗi lần, có thể khiến toàn bộ chu kỳ huấn luyện chậm đi vài tháng", ông chia sẻ với tờ Science and Technology Daily.

FNTF không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm chi phí đáng kể, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ AI cao cấp cho nhiều doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu trong nước.

Được phác thảo lần đầu trong kế hoạch cơ sở hạ tầng quốc gia từ năm 2013, FNTF đã phát triển thành một mạng lưới khổng lồ bao phủ 40 thành phố với tổng chiều dài cáp quang truyền dẫn vượt quá 55.000 km.

Hệ thống này là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược "Đông Số Tây Toán" (East Data West Computing) đầy tham vọng của Bắc Kinh, nhằm chuyển dữ liệu từ các vùng phía Đông phát triển nhưng khan hiếm năng lượng sang xử lý tại các vùng phía Tây giàu tài nguyên.

FNTF đóng vai trò là cầu nối, đảm bảo dữ liệu được xử lý theo thời gian thực bất chấp khoảng cách địa lý.

Ngoài AI, năng lực xử lý với độ trễ thấp và độ tin cậy cao của FNTF còn mở ra những ứng dụng đột phá trong y tế từ xa và internet công nghiệp, từ chẩn đoán y tế chính xác đến vận hành nhà máy thông minh đồng bộ trên khoảng cách lớn.

Mặc dù mạng lưới sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng với khả năng hỗ trợ đồng thời 128 mạng không đồng nhất và chạy song song hơn 4.000 thử nghiệm dịch vụ, các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về tương lai dài hạn.

Việc duy trì độ ổn định mạng tuyệt đối trên một phạm vi địa lý rộng lớn như vậy là một thách thức kỹ thuật chưa từng có. Bên cạnh đó, mức tiêu thụ năng lượng khổng lồ để vận hành một mạng lưới liên kết phức tạp cũng là bài toán cần giải quyết để đảm bảo tính bền vững.

Dẫu vậy, với việc kích hoạt FNTF, Trung Quốc đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ về khả năng tự chủ và đổi mới trong hạ tầng công nghệ lõi, sẵn sàng cho những bước nhảy vọt trong kỷ nguyên số.