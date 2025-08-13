Trải nghiệm chứng kiến những thời khắc lịch sử tự hào của dân tộc

Trải nghiệm chứng kiến những thời khắc lịch sử của dân tộc (Video: Đoàn Thủy - Hải Yến).

Chiều 12/8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam khai mạc triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập”, trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, một số lần đầu được trưng bày.

Lần đầu tiên, thực tế ảo tăng cường (AR), phục chế ảnh kỹ thuật số và khung tranh cảm ứng được tích hợp trong một không gian trưng bày lịch sử, cho phép người xem tương tác trực tiếp, trải nghiệm, nghiên cứu và khám phá quá khứ một cách toàn diện.

Theo giới thiệu trên website của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, triển lãm gồm 3 chủ đề:

Phần 1 - Mùa thu Độc lập: Giới thiệu khái quát tiến trình lịch sử dân tộc từ khi thực dân Pháp xâm lược đến trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; quá trình chuẩn bị lực lượng, thời cơ và những quyết sách chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khí thế cách mạng sục sôi của các lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám; khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và hình ảnh toàn thể dân tộc hô vang lời thề độc lập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Phần 2 - Giữ trọn lời thề: Trưng bày phản ánh khái quát con đường đấu tranh trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam, qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chiến đấu bảo vệ biên giới và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phần 3 - Vinh quang Việt Nam: Trưng bày phản ánh những thành tựu to lớn của đất nước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội... Trong đó, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, đồng thời tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.

Công nghệ đã mở ra một cách tiếp cận mới, khiến lịch sử không còn xa xôi mà hiện hữu sống động ngay trước mắt người xem.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 12/8 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.