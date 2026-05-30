TPHCM quy tụ hàng loạt chuyên gia AI trên toàn cầu

GStar Summit 2026 được đồng tổ chức bởi New Turing Institute (NTI) và Pacific Gateway Partners (PGP) nhằm giải đáp câu hỏi trọng tâm: Làm thế nào để xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo thực sự phục vụ con người trong giáo dục, y tế, tài chính, bảo tồn ngôn ngữ và niềm tin cộng đồng?

Tiến sĩ Thắng Lương và Wendy Nguyễn, hai đại diện của New Turing Institute (NTI) và Pacific Gateway Partners (PGP), phát biểu khai mạc GStar Summit 2026 tại TPHCM.

Điểm nhấn của diễn đàn là sự góp mặt của những nhà khoa học và lãnh đạo đang định hình tương lai Trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Tiến sĩ Thắng Lương, Nhà khoa học chính thuộc Google DeepMind, người được mệnh danh là “cha đẻ của AI Chatbot”.

Theo ông, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước cơ hội đóng vai trò lớn hơn trong việc định hình tương lai AI toàn cầu.

“GStar Summit 2026 đánh dấu một thời điểm bước ngoặt đối với hệ sinh thái AI khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bằng cách kết nối các chuyên gia hàng đầu thế giới với các nhà đổi mới trong khu vực, chúng tôi đang thúc đẩy những hợp tác có khả năng định nghĩa lại cách AI phục vụ nhân loại", Tiến sĩ Thắng Lương chia sẻ.

Không dừng lại ở các cuộc thảo luận về công nghệ, GStar Summit 2026 cũng hướng tới việc xây dựng cầu nối giữa các trung tâm nghiên cứu AI hàng đầu thế giới với nhu cầu ứng dụng thực tiễn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bức tranh đó, Việt Nam được xem là một điểm đến quan trọng nhờ lực lượng lao động trẻ, tốc độ chuyển đổi số nhanh và hệ sinh thái công nghệ đang phát triển mạnh.

Đây cũng là trọng tâm được Wendy Nguyễn, Đồng sáng lập và Đối tác Pacific Gateway Partners, đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị New Turing Institute, theo đuổi trong vai trò đồng tổ chức. Một trong những mục tiêu của diễn đàn là kết nối nguồn lực nghiên cứu, đầu tư và đổi mới sáng tạo từ Silicon Valley với các cơ hội phát triển tại Đông Nam Á.

Diễn đàn còn có sự tham gia của đại diện cấp cao từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cùng các lãnh đạo đến từ Google, Qualcomm, FPT, Grab, MoMo, VinUniversity và nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế khác.

Các phiên thảo luận chuyên sâu sẽ tập trung vào các chủ đề như Agentic AI an toàn, ứng dụng AI trong y tế và tài chính toàn diện, cũng như chiến lược bảo tồn ngôn ngữ trong thời đại số.