TopZone góp phần đưa Việt Nam vào nhóm thị trường ưu tiên của Apple

Việt Nam là một trong những thị trường được nhận sản phẩm Apple sớm nhất, Trong đó TopZone - Đại lý ủy quyền của Apple hàng đầu cả nước - đã góp phần quan trọng để Việt Nam trở thành một trong những thị trường trọng điểm của Apple.

Chính hệ thống phân phối rộng khắp cộng với chuỗi Thế Giới Di Động trong hệ sinh thái đã góp phần biến sức mua tiềm năng thành doanh số thực tế. Đại diện TopZone cho biết, trong lần mở bán iPhone 16 Series, chuỗi đã ghi nhận doanh thu kỷ lục 2.000 tỷ đồng - cao hơn gấp 3 lần so với doanh thu của iPhone 15 trong cùng kỳ.

Theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys, thị phần Apple ở Việt Nam đã tăng từ 16% lên 20% so với cùng kỳ năm ngoái, từ hạng 4 vươn lên hạng 2 thị trường. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt không chỉ yêu thích thương hiệu Apple mà còn duy trì chi tiêu bền vững để sở hữu sản phẩm của hãng. Sức mua các sản phẩm Apple tại Việt Nam duy trì ở mức tăng trưởng ổn định là cơ sở để Apple nhận định đây là một trong những thị trường trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á cùng với Thái Lan, Singapore.

Người dùng Việt có một niềm yêu thích đặc biệt với iPhone nói riêng và các sản phẩm Apple nói chung (Ảnh: TopZone).

Trong số các nhà bán lẻ thiết bị Apple trên thị trường hiện nay, TopZone là đơn vị nổi bật đã hiện thực hóa sức mạnh của cộng đồng yêu thích Apple tại Việt Nam bằng sự ưu tiên ngày càng lớn của hãng dành cho thị trường, đồng thời TopZone cũng tạo ra những lợi ích cụ thể, rõ ràng cho người tiêu dùng.

Ngay từ khi ra mắt, TopZone đã được định vị là nhà bán lẻ ủy quyền cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam. Cụ thể, chuỗi bán lẻ đã tập trung vào việc xây dựng điểm bán ở mọi miền đất nước, mở rộng thần tốc với quy mô lớn trên thị trường - từng có thời điểm chạm mốc 100 cửa hàng tại hơn 38 tỉnh thành chỉ sau hơn 1 năm ra mắt.

Dù mở rộng quy mô lớn, TopZone vẫn đảm bảo được rằng mỗi cửa hàng đều được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Apple, từ nội thất nhập khẩu đến đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, mang lại trải nghiệm gần như Apple Store cho người dùng Việt.

Mục tiêu của TopZone ngày trước nay đã thành công rực rỡ khi dù chưa có Apple Store vật lý, Việt Nam vẫn trở thành một trong những thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất (Ảnh: TopZone).

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mua sắm, các nhà bán lẻ như TopZone còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vào mỗi lần mở bán iPhone, TopZone đều chuẩn bị từ nhiều tháng, thiết lập hệ thống đặt hàng, giao hàng và chăm sóc khách hàng đồng bộ, giúp người dùng Việt tiếp cận sản phẩm mới sớm nhất.

Đồng thời, chuỗi còn liên kết với các đối tác để đưa ra đa dạng hỗ trợ tài chính, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm hơn nữa. Các hành động thiết thực này đều giúp nâng cao niềm tin của khách hàng và góp phần giúp kết quả kinh doanh của Apple thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ.

TopZone còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn, ưu đãi khủng cho cộng đồng người dùng Apple tại Việt (Ảnh: TopZone).

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ này, việc Việt Nam nằm trong nhóm các nước mở bán iPhone 17 sớm nhất là kết quả tất yếu của một quá trình kéo dài suốt nhiều năm. Thậm chí, nó là minh chứng sống động cho khả năng cạnh tranh và sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ. TopZone, với vị thế dẫn đầu, không chỉ mang đến trải nghiệm gần như Apple Store cho khách hàng, mà còn trở thành đại diện cho năng lực vận hành của thị trường Việt Nam.

Nhìn về tương lai, những nền tảng này hứa hẹn tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng Việt trải nghiệm ngày càng cao cấp, đồng thời củng cố vị thế quốc gia trong mắt các nhà đầu tư và tập đoàn toàn cầu. Đây không chỉ là câu chuyện về iPhone hay TopZone, mà còn phản ánh quá trình mở rộng và hoàn thiện của lĩnh vực bán lẻ công nghệ tại Việt Nam.