Tìm ra quán quân cuộc thi Sinh viên an ninh mạng

Đội thi từ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đạt giải nhất cuộc thi năm nay (Ảnh: NCA).

Sau hơn hai tháng khởi động và tranh tài sôi nổi, dưới sự chủ trì của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, bảo trợ từ Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 chính thức bước vào vòng Chung khảo, đánh dấu chặng đường bứt phá trong hành trình tìm kiếm và tôn vinh những tài năng trẻ xuất sắc trong lĩnh vực an ninh mạng Việt Nam.

Bảng A (Attack - Defense) gồm 20 đội, trong đó 17 đội thi trực tiếp tại Đấu trường Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), 3 đội thi đấu online.

Các đội vừa bảo vệ hệ thống của mình, vừa tìm cách khai thác lỗ hổng từ hệ thống của đối thủ trong môi trường giả lập trung tâm dữ liệu.

Ở Bảng B (Jeopardy CTF nâng cao), 56 đội thi trực tuyến đối mặt với các thử thách chuyên sâu về Web Security, Reverse Engineering, Pwnable, Cryptography và Forensics. Các nội dung này đòi hỏi tư duy chiến lược, khả năng phối hợp nhóm và kỹ năng kỹ thuật toàn diện.

Vòng Chung khảo không chỉ là nơi thể hiện năng lực chuyên môn mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện tinh thần đồng đội, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý tình huống thực tế, những yếu tố quan trọng trong việc hình thành đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tương lai.

Kết quả, đội thi PTIT.CBS (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - cơ sở Hà Nội) giành ngôi quán quân Bảng A.

Hai đội về nhì là TPC1 (Đại học Tsukuba, Nhật Bản) và HCMUS - Bingsu (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM). Có 3 đội đạt giải ba và 10 đội đạt giải khuyến khích.

Ở Bảng B, đội UIT-Reze thuộc Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM đứng nhất bảng. Hai đội KAMA.0xG4ng (Học viện Kỹ thuật Mật mã) và PTIT.0verflow xếp thứ nhì. Ngoài ra còn có 3 đội đạt giải ba và 10 đội đạt giải khuyến khích.

Theo ban tổ chức, các đội Bảng A thi đấu theo mô hình tấn công - phòng thủ, qua đó đánh giá khả năng xử lý trong môi trường thực tế, nâng cao kỹ năng an toàn thông tin thực hành, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và ứng phó sự cố.

Các đội Bảng B thi theo chủ đề Jeopardy CTF tương tự vòng sơ khảo nhưng độ khó cao hơn, mở rộng thêm các nội dung liên quan đến AI, IoT và blockchain.

Với vai trò là cầu nối giữa sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp, cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 tiếp tục khẳng định sứ mệnh bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực an ninh mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn và bền vững cho Việt Nam.