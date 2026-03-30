Tiết lộ mới về mối quan hệ giữa Apple và Google

Apple được cho là có "nhiều quyền tự do hơn với công nghệ của Google" so với dự kiến. Một nguồn tin nội bộ tiết lộ Apple có toàn quyền truy cập vào mô hình Gemini trong các cơ sở trung tâm dữ liệu của riêng mình.

Theo đó, công ty có thể sử dụng quyền truy cập này để tạo ra các mô hình nhỏ hơn nhằm xử lý một số tác vụ cụ thể hoặc đủ nhỏ để chạy trực tiếp trên các thiết bị của Apple, giúp thực hiện các tác vụ nhanh hơn.

Quá trình tạo ra các mô hình nhánh mới được gọi là "distillation" (tạm dịch: chưng cất). Đây là phương pháp mà một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể chuyển giao kiến thức sang các mô hình nhỏ hơn, tinh giản hơn.

Các mô hình nhỏ hơn có thể hiệu quả hơn khi yêu cầu ít năng lượng tính toán hơn và mang lại kết quả nhanh hơn. Chúng có ý nghĩa hơn nhiều đối với việc chạy trực tiếp trên thiết bị so với các mô hình ngôn ngữ lớn cần phải xử lý trên đám mây.

Vì Apple có toàn quyền truy cập vào Gemini, mô hình của hãng cũng có thể học cách mà Gemini đưa ra câu trả lời. Mục tiêu là tạo ra các mô hình nhỏ hơn đạt được hiệu suất xấp xỉ với các mô hình tiên tiến nhưng yêu cầu ít năng lượng tính toán hơn.

Tuy vậy, đây có thể là một quá trình khó khăn. Các mục tiêu của Apple dành cho Siri không phải lúc nào cũng phù hợp với thế mạnh chuyên biệt của Gemini.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tiết lộ những thay đổi lớn cho Siri tại sự kiện WWDC diễn ra vào tháng 6. Chatbot Siri dự kiến ra mắt cùng bản cập nhật iOS 27, với định hướng cạnh tranh trực tiếp các nền tảng trí tuệ nhân tạo như Claude và ChatGPT.

Siri sẽ hỗ trợ cả hội thoại bằng văn bản và giọng nói. Ứng dụng sẽ hiển thị dưới dạng danh sách hoặc lưới các cuộc trò chuyện trước đó, kèm theo các tùy chọn để đánh dấu yêu thích, tìm kiếm, bắt đầu cuộc trò chuyện mới và lưu lại.

Cuộc hội thoại với Siri sẽ có giao diện sử dụng tương tự giao diện trên iMessage với các bong bóng chat. Các cuộc trò chuyện mới sẽ bắt đầu bằng những gợi ý về nội dung cần hỏi.

Theo MacRumors, Siri có thể thực hiện hầu hết những tác vụ mà các chatbot hiện nay làm được, chẳng hạn như tìm kiếm trên web, cung cấp bản tóm tắt và đánh giá các tài liệu được tải lên. Trợ lý cá nhân này cũng sẽ được tích hợp sâu vào các thiết bị của Apple.