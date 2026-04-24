Tim Cook tiết lộ sai lầm lớn nhất và sản phẩm tự hào nhất tại Apple

Tim Cook chính thức trở thành CEO của Apple từ năm 2011. Trong 15 năm lãnh đạo, ông chịu trách nhiệm cho sự ra đời của nhiều sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ mới, trong đó có không ít sản phẩm gây thất vọng, thậm chí ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Chia sẻ trong buổi họp với nhân viên mới đây, Tim Cook cho biết việc ra mắt ứng dụng Apple Maps trên iPhone vào năm 2012 là “sai lầm lớn thực sự đầu tiên” và cũng là lớn nhất của ông trên cương vị CEO.

“Sản phẩm vẫn chưa sẵn sàng, nhưng chúng tôi lại nghĩ rằng nó có thể hoạt động vì chủ yếu chỉ thử nghiệm ở quy mô địa phương”, Tim Cook nói.

Apple Maps đã trở thành trò cười cho giới công nghệ khi mới xuất hiện với những lỗi hết sức ngớ ngẩn (Ảnh: 9to5Mac).

Trước đó, năm 2012, Apple đã loại bỏ ứng dụng Google Maps khỏi nền tảng iOS để thay thế bằng Apple Maps do hãng tự phát triển.

Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích khi tồn tại hàng loạt lỗi nghiêm trọng, như hình ảnh méo mó, địa điểm hiển thị không chính xác.

Sự cố nghiêm trọng đến mức Tim Cook phải trực tiếp xin lỗi người dùng, đồng thời Apple phải tạm ngừng phát hành để khắc phục trước khi cung cấp trở lại. Giám đốc phần mềm Scott Forstall và Richard Williamson, người phụ trách nhóm phát triển Apple Maps, đều bị sa thải.

Sự cố này đã ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của Apple, vốn nổi tiếng với sự chỉn chu trong sản phẩm. Tim Cook cũng bị so sánh với Steve Jobs, khi nhiều ý kiến cho rằng nếu Jobs còn sống, Apple sẽ không ra mắt một sản phẩm kém chất lượng như vậy.

Apple mất nhiều năm để cải thiện Apple Maps. Đến năm 2019, ứng dụng này mới thực sự “lột xác”, bổ sung nhiều tính năng và trở thành đối thủ đáng gờm của Google Maps.

Tim Cook thừa nhận bê bối Apple Maps là bài học đắt giá, đồng thời là “ví dụ điển hình cho việc phải đặt người dùng làm trung tâm trong mọi quyết định”.

Ở chiều ngược lại, Tim Cook cũng chia sẻ sản phẩm khiến ông tự hào nhất trong thời gian lãnh đạo Apple là Apple Watch.

Khi ra mắt phiên bản đầu tiên năm 2014, Apple Watch không phải là đồng hồ thông minh đầu tiên trên thị trường, nhưng được tích hợp nhiều tính năng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, theo dõi hoạt động, tính toán lượng calo tiêu thụ.

“Tôi nhớ lần đầu nhận được thư từ một người dùng Apple Watch, cho biết chiếc đồng hồ đã cứu sống họ. Hiện nay tôi nhận được những tin nhắn như vậy gần như mỗi ngày, nhưng lần đầu tiên thực sự khiến tôi xúc động”, Tim Cook chia sẻ.

Apple Watch là sản phẩm Tim Cook cảm thấy tự hào nhất vì đã giúp cứu mạng nhiều người dùng (Ảnh: Mint).

Các tính năng theo dõi sức khỏe của Apple Watch đã nhiều lần cứu sống người dùng, khi cảnh báo dấu hiệu bất thường về nhịp tim hoặc tự động gọi đến người thân và lực lượng cứu hộ nếu phát hiện người đeo bị ngã.

Sự xuất hiện của Apple Watch cũng góp phần thúc đẩy thị trường đồng hồ thông minh phát triển, buộc nhiều hãng tích hợp các tính năng theo dõi sức khỏe tương tự.

Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí CEO Apple từ ngày 1/9. Người kế nhiệm là John Ternus, hiện là Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng.

Sau khi rời vị trí CEO, Tim Cook sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành, tiếp tục tham gia định hướng và đưa ra các quyết sách chiến lược tại công ty.