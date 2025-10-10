Kỷ nguyên của kỹ sư IT thuần tuý sắp kết thúc

Sáng 10/9, công ty Rikkeisoft đã tổ chức sự kiện Rikkei Global Summit 2025, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế để bàn về tương lai ngành công nghệ trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại sự kiện, các chuyên gia bày tỏ về mô hình gia công phần mềm truyền thống dựa trên lợi thế giá rẻ đã đến hồi kết trong thời đại AI; để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải dịch chuyển từ vai trò người làm thuê sang người đồng sáng tạo, bán trí tuệ và giải pháp thay vì bán giờ công.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành gia công phần mềm toàn cầu được dự kiến đạt quy mô hơn 1.000 tỷ USD vào năm nay. Tuy nhiên, quy mô thị trường khổng lồ này cũng đi kèm với những thách thức mang tính "tồn vong".

Khi AI đặt ra câu hỏi "Tại sao chúng tôi cần các bạn?"

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ cho rằng, các hệ thống AI thế hệ mới đang phá vỡ ba quy luật bất biến từng định hình ngành gia công phần mềm: Sự khan hiếm nhân tài, lợi thế chi phí địa lý và sự không thể thay thế của trí tuệ con người.

AI và các nền tảng low-code đang tự động hóa tầng vật lý (viết code) với tốc độ chóng mặt, vốn là "mảnh đất truyền thống" của các kỹ sư phần mềm. Điều này khiến giá trị dịch chuyển mạnh mẽ lên các tầng trên: Tầng logic (thiết kế hệ thống) và tầng khái niệm (thấu hiểu nghiệp vụ kinh doanh).

Ông Dũng dẫn lại câu hỏi đầy sức nặng từ một CEO tập đoàn trong Top Fortune 500 (500 công ty có doanh thu cao nhất thế giới) dành cho đối tác gia công của mình: "Nếu các AI có thể làm công việc này một cách tự động thì tại sao chúng tôi lại cần các bạn?".

“Câu hỏi này cho thấy cuộc chiến trong thập kỷ tới không còn là cạnh tranh về giá rẻ, mà là một cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá trị", ông Dũng bày tỏ.

Con đường duy nhất, theo ông Nguyễn Huy Dũng là phải đi lên từ người làm ở tầng vật lý trở thành người đồng sáng tạo ở tầng khái niệm.

"Hành trình đó là đi từ giao dịch sang chuyển đổi, thay vì chỉ nhận thiết kế và viết code, doanh nghiệp phải ngồi cùng bàn với khách hàng để định nghĩa vấn đề, bán trí tuệ và giải pháp.

Một khảo sát gần đây cũng chỉ ra rằng 81% doanh nghiệp mong muốn đối tác gia công của họ phải là những người cộng tác chiến lược, chứ không chỉ là nhà cung cấp thuần túy”, ông nhấn mạnh.

Cuộc đua "cấp số nhân"

Ông Tạ Sơn Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Rikkeisoft chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Trong phiên thảo luận, các chuyên gia quốc tế đã tập trung phân tích chiến lược để doanh nghiệp có thể sống sót và bứt phá.

Khung chiến lược "5 chữ M" gồm phương tiện (Medium), phép thuật (Magic), thị trường (Market), tiền (Money) và giá trị (Meaning) - đã được đưa ra để các doanh nghiệp định vị bản thân.

Trong đó, yếu tố "phép thuật" - điểm mạnh độc đáo không thể sao chép - được các diễn giả đồng tình rằng trong kỷ nguyên AI, "phép thuật" không đến từ công nghệ, mà đến từ con người.

Theo đó, đây chính là sự thấu hiểu sâu sắc về chuyên môn, khả năng xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng, sự tò mò và kỷ luật để liên tục thử nghiệm cái mới.

Một mô hình "thực tế theo cấp số nhân" được đưa ra để minh họa sự khác biệt giữa việc nỗ lực hơn một chút và tụt lại một chút mỗi ngày. Trong thời đại AI, tốc độ phân hóa này diễn ra nhanh hơn, khiến việc chậm lại có thể đồng nghĩa với việc bị đào thải.

Để luôn phát triển, hành động then chốt cho doanh nghiệp là đầu tư vào con người. Điều này bao gồm việc đào tạo liên tục, xây dựng chiến lược dữ liệu rõ ràng và nuôi dưỡng khả năng tưởng tượng.