Thí điểm sử dụng Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên

Sản phẩm do Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) phát triển, đánh dấu sự hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) và UBND tỉnh Hưng Yên nhằm thí điểm triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đắc lực các nghiệp vụ chuyên môn và công tác hàng ngày của cán bộ công chức.

Ra mắt và thí điểm ứng dụng Trợ lý ảo cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên - hệ thống do Viettel AI phát triển (Ảnh: Viettel AI).

Trợ lý ảo cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên được phát triển và vận hành trên các công nghệ lõi tiên tiến nhất hiện nay như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn, và đồ thị tri thức, đảm bảo hệ thống có khả năng hiểu sâu tiếng Việt, thúc đẩy việc tư vấn và tự động hóa các quy trình công việc.

Trợ lý ảo hoạt động như một trợ lý riêng 24/7 cho từng cán bộ công chức, giúp tra cứu văn bản quy phạm pháp luật và văn bản nội bộ của Trung ương, địa phương một cách nhanh chóng và chính xác, theo ngữ nghĩa thay vì chỉ tìm kiếm từ khóa.

Trợ lý ảo cũng có thể tự động gợi ý dự thảo công văn, tờ trình, báo cáo theo đúng thể thức hành chính; lưu trữ và quản lý kho dữ liệu cá nhân để cán bộ dễ dàng truy cập, sử dụng lại khi cần.

Khi tích hợp với hệ thống quản lý công việc và lịch công tác, trợ lý ảo cũng đồng bộ lịch họp, nhắc việc và điều phối hoạt động hàng ngày.

Sử dụng Trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Viettel AI).

Một trong những điểm nổi bật của Trợ lý ảo cán bộ công chức tỉnh Hưng Yên là cho phép mỗi cán bộ công chức có thể xây dựng Sổ tay AI của riêng mình.

Dựa trên nguồn tài liệu riêng của từng cá nhân, Trợ lý ảo cán bộ công chức có thể ngay lập tức học hỏi và trả lời các nội dung trong kho tài liệu đã lưu mà không mất thời gian huấn luyện hay giải thích.

Đây cũng chính là lý do giúp hệ thống có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nghiệp vụ của từng cán bộ, hay đặc thù của từng lĩnh vực, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu nhờ cơ chế phân quyền và kiểm soát theo vai trò.

Trong giai đoạn đầu, trợ lý ảo được thí điểm cho tất cả các cán bộ công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên cũng như tại một số sở, ban ngành khác, hướng tới mở rộng toàn tỉnh trong tương lai.

Khi đưa vào triển khai, trợ lý ảo dự kiến rút ngắn 30-50% thời gian thực hiện công việc hành chính, tra cứu và soạn thảo.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Viettel AI, cho biết: “Thí điểm ứng dụng thành công Trợ lý ảo cán bộ công chức giúp tỉnh Hưng Yên có lợi thế bứt phá trong lộ trình chuyển đổi số. Khi AI được tích hợp sâu vào quy trình hành chính, hiệu quả sẽ không dừng ở một sở, một tỉnh, mà lan tỏa thành sức bật cho chuyển đổi số quốc gia. Đó cũng chính là tầm nhìn mà Viettel AI kiên định theo đuổi”.

Việc đưa AI vào quy trình này không chỉ giải quyết bài toán hiệu quả trước mắt, giúp nâng cao năng suất công việc mà còn mở ra cách thức làm việc linh hoạt, hiện đại hơn trong kỷ nguyên số.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Hưng Yên với Trợ lý ảo cán bộ công chức chính là bước đi tiên phong trong tối ưu, số hóa quy trình làm việc và tạo tiền đề để Viettel tiếp tục nhân rộng giải pháp này trên phạm vi toàn quốc.