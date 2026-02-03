Tại sao TV OLED luôn đắt đỏ?

TV OLED cho độ hiển thị sắc nét, tiết kiệm năng lượng (Ảnh: ST).

Dù nhiều dòng TV phổ thông thường được điều chỉnh giá theo vòng đời sản phẩm, TV sử dụng công nghệ OLED nhìn chung vẫn nằm ở phân khúc cao, với mức chênh lệch đáng kể so với TV LCD truyền thống.

Thực tế này đặt ra câu hỏi về những yếu tố khiến tấm nền OLED có chi phí sản xuất và giá bán cao hơn.

Quy trình sản xuất phức tạp và rủi ro cao

Yếu tố cốt lõi nằm ở quy trình chế tạo tấm nền.

Khác với LCD, vốn sử dụng hệ thống đèn nền kết hợp nhiều lớp lọc ánh sáng, công nghệ OLED dựa trên các vật liệu hữu cơ tự phát sáng. Quá trình lắng đọng các lớp vật liệu này đòi hỏi môi trường sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, với độ chính xác rất cao.

Chỉ một sai lệch nhỏ trong quá trình chế tạo hoặc một hạt bụi siêu mịn cũng có thể khiến tấm nền không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, tỷ lệ sản phẩm hoàn thiện đạt yêu cầu trở thành yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất.

Theo các số liệu được công bố, năm 2022 tỷ lệ thành phẩm của tấm nền QD-OLED do Samsung sản xuất ở mức khoảng 68%. Khi con số này được cải thiện lên khoảng 84% vào năm 2023, chi phí sản xuất tấm nền OLED cỡ 65 inch mới có điều kiện giảm đáng kể.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với LG Display. Dù đã tối ưu hóa nhiều khâu trong dây chuyền, nhà sản xuất này vẫn phải gánh chi phí cố định lớn cho hệ thống sản xuất, kể cả trong giai đoạn nhà máy chưa vận hành hết công suất.

Bên cạnh đó, chi phí còn gia tăng theo kích thước màn hình. Trên cùng một tấm nền gốc thế hệ 8.5, số lượng màn hình lớn có thể cắt ra ít hơn đáng kể so với các kích thước nhỏ. Điều này khiến những mẫu OLED cỡ rất lớn, như 97 inch, có giá bán lên tới hàng chục nghìn USD.

Khác biệt về trải nghiệm hiển thị

Chi phí cao của OLED đi kèm với những đặc điểm hiển thị khác biệt so với LCD.

Nhờ khả năng kiểm soát từng điểm ảnh riêng lẻ, TV OLED có lợi thế rõ rệt về độ tương phản và khả năng hiển thị các vùng tối. Trong khi đó, TV LCD vẫn phụ thuộc vào hệ thống đèn nền, nên trong một số tình huống hiển thị khó tránh khỏi hiện tượng ánh sáng lọt qua các vùng không mong muốn.

OLED không phải lựa chọn phù hợp cho mọi nhu cầu (Ảnh: ST).

OLED cũng có thời gian phản hồi nhanh, giúp hạn chế hiện tượng nhòe hình trong các cảnh chuyển động nhanh như thể thao hoặc trò chơi điện tử. Đây là điểm được nhiều người dùng quan tâm, dù trên thực tế các dòng LCD cao cấp hiện nay cũng đã cải thiện đáng kể về mặt này.

Ngoài ra, các cải tiến như công nghệ mảng vi thấu kính (MLA) đang giúp TV OLED tăng độ sáng, qua đó mở rộng khả năng sử dụng trong những không gian có ánh sáng mạnh hơn so với các thế hệ trước.

Khi nào nên cân nhắc TV OLED?

Dù sở hữu nhiều ưu điểm, OLED không phải là lựa chọn phù hợp cho mọi nhu cầu.

Trong các không gian giải trí gia đình, nơi người dùng ưu tiên chất lượng hình ảnh khi xem phim hoặc nội dung độ phân giải cao, OLED là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu ngân sách cho phép.

Ngược lại, với cùng mức chi phí, TV LCD thường mang lại kích thước màn hình lớn hơn. Với những gia đình ưu tiên diện tích hiển thị hoặc sử dụng TV cho nhiều mục đích khác nhau, LCD vẫn là phương án hợp lý về mặt kinh tế.

Trong các môi trường công cộng như quán cà phê, phòng gym hoặc những nơi TV phải hoạt động liên tục với nội dung tĩnh, LCD cũng được đánh giá phù hợp hơn nhờ độ bền và khả năng duy trì độ sáng ổn định trong thời gian dài.

Những giới hạn cần cân nhắc

Bên cạnh các ưu điểm về chất lượng hiển thị, OLED vẫn tồn tại những giới hạn nhất định.

Độ sáng tối đa của OLED, dù đã được cải thiện nhờ các công nghệ mới như MLA, vẫn khó duy trì ở mức cao trong thời gian dài như các dòng LCD sử dụng đèn nền Mini LED. Trong những không gian nhiều ánh sáng tự nhiên hoặc thói quen xem TV ban ngày, lợi thế này của LCD vẫn khá rõ rệt.

Hiện tượng lưu ảnh (burn-in), dù đã được các hãng kiểm soát tốt hơn so với các thế hệ đầu, về mặt bản chất vẫn gắn liền với công nghệ OLED. Trong các kịch bản sử dụng đặc thù như hiển thị nội dung tĩnh kéo dài hoặc dùng làm màn hình quảng cáo, LCD thường được xem là lựa chọn an toàn và bền bỉ hơn.

Xét trên phương diện chi phí, mức chênh lệch giữa OLED và LCD cao cấp không chỉ nằm ở giá mua ban đầu. Các dòng LCD Mini LED hiện nay đã đạt chất lượng hiển thị cao, đủ đáp ứng nhu cầu xem phim, thể thao và chơi game của đa số người dùng, trong khi chi phí thấp hơn đáng kể nếu so cùng kích thước màn hình.

Cuối cùng, vòng đời công nghệ cũng là yếu tố cần được tính đến. Với tốc độ đổi mới nhanh của ngành hiển thị, không phải người dùng nào cũng có thể khai thác hết những lợi thế của OLED trước khi các thế hệ công nghệ mới tiếp tục xuất hiện.