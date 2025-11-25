ASUS phổ cập màn hình OLED cho mọi người dùng

Màu sắc sống động, độ tương phản vượt trội, khả năng bảo vệ mắt và thiết kế mỏng nhẹ khiến công nghệ này ngày càng được người dùng văn phòng, sinh viên và cả doanh nhân ưa chuộng.

Trong cuộc chuyển dịch đó, ASUS chiếm hơn 70% thị phần laptop OLED tại top 5 nhà bán lẻ lớn nhất Việt Nam (theo số liệu GFK). Điều này cho thấy OLED không còn là lựa chọn của riêng một nhóm người mà đã trở thành lựa chọn cho bất kỳ ai mong muốn trải nghiệm hiển thị tốt hơn trên laptop.

Màn hình ASUS OLED mang đến màu đen tuyệt đối và độ tương phản ấn tượng, giúp từng chi tiết nổi khối rõ rệt (Ảnh: ASUS).

Lý do khiến OLED được đón nhận rộng rãi nằm ở chất lượng hiển thị vượt trội so với màn hình LCD truyền thống. Màn hình OLED của ASUS mang lại màu sắc chân thực, độ tương phản sâu và khả năng hiển thị rõ ràng trong mọi môi trường.

Nếu dân thiết kế cần màn hình OLED để đảm bảo màu sắc chuẩn xác, thì sinh viên hay dân văn phòng cũng cảm thấy thuận tiện hơn khi làm slide (thuyết trình), xử lý bảng số liệu, xem tài liệu, theo dõi báo cáo hay đơn giản là muốn hình ảnh hiển thị rõ nét và dễ nhìn hơn.

Sự khác biệt của OLED thường được chính người dùng mô tả bằng cảm giác ấn tượng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn vào màn hình (Ảnh: ASUS).

Không chỉ đẹp, màn hình OLED của ASUS còn chứng minh sự thực dụng trong các không gian làm việc linh hoạt. Nhiều người từng lo ngại rằng OLED kém hiển thị khi dùng ngoài trời hoặc gần cửa kính.

Tính thực dụng của màn hình ASUS OLED hữu ích với dân văn phòng trẻ liên tục di chuyển (Ảnh: ASUS).

Một trong những điểm khiến OLED trở nên phù hợp với đông đảo người dùng chính là khả năng bảo vệ mắt. Laptop ASUS OLED giảm ánh sáng xanh tự nhiên, sinh viên học online, nhân viên văn phòng làm việc 8-10 giờ mỗi ngày, doanh nhân liên tục họp trực tuyến hay người lớn tuổi gặp vấn đề về thị lực đều cảm nhận rõ sự dễ chịu từ OLED.

Bên cạnh đó, ASUS còn giải quyết một trong những lo ngại của người dùng: độ bền của OLED. ASUS trang bị giải pháp OLED Care chủ động dịch chuyển điểm ảnh tĩnh, giúp giảm nguy cơ lưu ảnh và gia tăng tuổi thọ màn hình.

Điều khiến OLED trở nên phù hợp với nhiều đối tượng người dùng còn nằm ở khả năng tiếp cận. Nếu trước đây OLED chỉ xuất hiện trên các dòng laptop cao cấp, ASUS đã phổ cập OLED xuống cả phân khúc tầm trung. Một sinh viên chỉ cần mức đầu tư vừa phải vẫn có thể sở hữu laptop Vivobook trang bị OLED chất lượng cao, trong khi dân văn phòng có thể chọn Zenbook sang trọng.

Không chỉ chú trọng công nghệ, ASUS còn hiểu rằng với người dùng hiện đại, laptop phải đáp ứng đồng thời yếu tố hiệu năng, thiết kế và phong cách sống. Những mẫu máy mỏng nhẹ chỉ từ 1,2kg, độ mỏng hơn 1,5cm và thiết kế kim loại tinh tế giúp người dùng mang theo suốt ngày mà không cảm thấy nặng nề.

Từ góc độ trải nghiệm, ASUS không chỉ xem OLED là công nghệ hiển thị, mà là cách nâng tầm phong cách sống của người dùng. Dù là nhân viên văn phòng, sinh viên đại học, nhà sáng tạo nội dung hay người yêu công nghệ đơn thuần, họ đều cảm nhận được giá trị thực tế mà OLED mang lại cho từng khoảnh khắc sử dụng.

Tất cả những yếu tố đó giải thích vì sao ASUS chiếm ưu thế áp đảo trong thị trường laptop OLED và được người dùng nhiều nhóm ngành tin chọn. Khi công nghệ, độ bền, thiết kế và trải nghiệm đều được tối ưu, OLED của ASUS không còn là sản phẩm dành riêng cho giới thiết kế hay sáng tạo nội dung mà dành cho bất cứ ai mong muốn một chiếc laptop đẹp, an toàn và truyền cảm hứng hơn trong cuộc sống bận rộn mỗi ngày.