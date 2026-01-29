Sập bẫy làm giàu nhanh cận Tết, tội phạm mạng dùng AI để "chăn thả"

Người dân cần cảnh giác với bẫy lừa đảo từ các app đầu tư (Ảnh: Chống lừa đảo).

Người dùng cần thận trọng, không để niềm vui đón Tết bị phá hỏng bởi những cam kết "lợi nhuận khủng" hay những "người tình ảo" được lập trình sẵn để chiếm đoạt tài sản.

Những con số "không tưởng" và vỏ bọc công nghệ

Thị trường tài chính những ngày cuối năm đang chứng kiến sự bùng nổ của các ứng dụng (App) đầu tư "ma" đánh vào tâm lý muốn có thêm thu nhập ăn Tết, các đối tượng này mời chào mức lãi suất không tưởng: Từ 180% đến 700%/năm.

Để tạo niềm tin, chúng khoác lên mình lớp vỏ bọc công nghệ thời thượng như AI, Blockchain hay Cloud mining (khai thác tiền ảo đám mây).

Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, không có hoạt động kinh doanh hợp pháp nào có thể trả mức lãi suất cao phi lý đến vậy. "Nếu lãi suất cao bất thường, rủi ro chắc chắn là mất trắng", ông Hiếu nhận định.

Bên cạnh đó, chiêu trò mạo danh các ngân hàng uy tín để mời gọi gửi tiết kiệm với lãi suất 18% - 20%/năm (gấp 3-4 lần thực tế) cũng đang khiến nhiều người mất cảnh giác sập bẫy.

"Mổ heo" thời AI

Đáng chú ý nhất trong mùa lừa đảo năm nay là thủ đoạn "Pig Butchering" (Mổ heo) phiên bản nâng cấp có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Thay vì phải tốn nhân lực để nhắn tin, tội phạm giờ đây sử dụng chatbot AI để "tán tỉnh", tâm sự 24/7 với nạn nhân.

Những "người tình ảo" này xây dựng lòng tin tuyệt đối bằng sự kiên trì và văn phong hoàn hảo. Khi nạn nhân đã nảy sinh tình cảm và sự tin tưởng, chúng sẽ khéo léo dẫn dụ nạp tiền vào các sàn đầu tư giả mạo.

Cách nhận diện tin nhắn từ AI lừa đảo: Phản hồi siêu tốc: Trả lời bất kể ngày đêm, không có độ trễ của con người. Văn phong "sách vở": Đúng ngữ pháp tuyệt đối nhưng thiếu cảm xúc tự nhiên hoặc đôi khi lặp lại khuôn mẫu máy móc. Mất trí nhớ ngắn hạn: Đôi khi AI sẽ quên các chi tiết nhỏ hoặc bối cảnh cá nhân mà bạn đã chia sẻ trước đó.

Để bảo vệ túi tiền và không trở thành nạn nhân của tội phạm mạng trong dịp Tết này, mỗi người dân cần nằm lòng nguyên tắc vàng "3 không - 3 nhanh".

Trước hết, với nhóm "3 không", chúng ta tuyệt đối không tin tưởng mù quáng vào bất kỳ thông tin nào trên mạng, ngay cả khi nhìn thấy mặt người quen qua video call vì cần cảnh giác với công nghệ giả dạng Deepfake; đồng thời không nhấn vào các đường link lạ hay cài đặt các tệp tin có đuôi ".apk, .exe" từ nguồn không rõ ràng.

Quan trọng nhất là không thực hiện chuyển tiền khi chưa xác thực được danh tính người nhận qua các kênh chính thống hoặc trực tiếp.

Song song đó, hãy thực hiện "3 nhanh" để ứng phó kịp thời: Luôn nhanh chóng tra cứu thông tin tại các nguồn xác thực của ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, nhanh tay ngắt kết nối ngay khi cảm thấy bị đối phương hối thúc hay thao túng tâm lý.

Cuối cùng là nhanh chóng báo cáo cho cơ quan công an nếu phát sinh sự cố để kịp thời ngăn chặn các dòng tiền lừa đảo.