Samsung khánh thành Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí

Tháng 11, công ty TNHH Điện tử Samsung Vina khánh thành Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí Samsung (Samsung Air-Conditioning Training Center), đặt tại Khoa Cơ khí Động lực thuộc Bộ môn Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí của Samsung tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chính thức đi vào hoạt động (Ảnh: Samsung).

Ông JinHyuk Oh - Cố vấn chiến lược cấp cao ngành hàng Điều hòa không khí Samsung Việt Nam - cho biết: “Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, Samsung luôn hướng đến sứ mệnh tạo nên giá trị bền vững cho xã hội thông qua đổi mới sáng tạo và hợp tác chặt chẽ với đối tác trong nước.

Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí tại HCMUTE là minh chứng rõ nét cho cam kết đó - nơi chúng tôi cùng nhà trường đào tạo, truyền cảm hứng và mở rộng cơ hội cho thế hệ kỹ sư trẻ.

Với thế mạnh công nghệ toàn cầu và kinh nghiệm tích lũy nhiều năm trong lĩnh vực HVAC, Samsung mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao - những người sẽ dẫn dắt sự phát triển bền vững của ngành trong tương lai”.

Samsung cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao ngành điều hòa không khí (Ảnh: Samsung).

Kết nối tri thức và thực tiễn, kiến tạo thế hệ kỹ sư tương lai

Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí Samsung được thành lập nhằm mang đến cho sinh viên môi trường học tập gắn liền với thực tế, nơi lý thuyết được kết hợp cùng trải nghiệm thực hành trên các mô hình vận hành tiêu chuẩn công nghiệp. Đây cũng là nền tảng để Samsung và HCMUTE triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống điều hòa không khí.

Trung tâm hoạt động theo mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường: giảng viên của Bộ môn Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh đảm nhận giảng dạy chính trong chương trình đào tạo, trong khi các chuyên gia Samsung huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật, đảm bảo hệ thống vận hành đúng tiêu chuẩn, một số chuyên đề đặc trưng sẽ được đào tạo trực tiếp cho sinh viên bởi chuyên gia Samsung.

Ngoài phục vụ sinh viên, trung tâm còn là địa điểm đào tạo kỹ thuật cho khách hàng, đối tác và các chương trình hợp tác chuyên sâu do Samsung tổ chức, góp phần lan tỏa kiến thức và chuẩn mực kỹ thuật tiên tiến đến cộng đồng.

Tại Trung tâm Đào tạo điều hòa không khí Samsung, sinh viên có môi trường học tập gắn liền với thực tế, lý thuyết được kết hợp cùng thực hành trên các mô hình tiêu chuẩn (Ảnh: Samsung).

Trang bị hiện đại, gắn kết đào tạo với môi trường công nghiệp

Trung tâm được trang bị đầy đủ các hệ thống điều hòa không khí đang được ứng dụng phổ biến trên thị trường giúp tăng cường khả năng tiếp cận và thực hành cho sinh viên, giảng viên, khách hàng và đối tác của Samsung.

Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRF DVM S công suất lớn với công nghệ biến tần toàn phần tiết kiệm năng lượng, cùng đa dạng chủng loại dàn lạnh như Cassette 4 hướng WindFree, Cassette 1 hướng WindFree, Cassette tròn 360, hướng giấu trần nối ống gió… Hệ thống này thường được ứng dụng cho các công trình có quy mô vừa, lớn đến rất lớn như tòa nhà, bệnh viện, trường học, nhà xưởng.

Hệ thống Mini VRF DVM S Eco công suất vừa phải, kết nối đa dạng với nhiều loại dàn lạnh dành cho công trình vừa và nhỏ như biệt thự, resort, showroom hay các nhà hàng.

Hệ thống Multi Split FJM kết nối một dàn nóng với tối đa 5 dàn lạnh, tối ưu không gian và hiệu suất được ứng dụng chuyên biệt dành cho căn hộ chung cư cao tầng.

Hệ thống cục bộ thương mại (CAC) và dân dụng (RAC) với thiết kế thẩm mỹ cao, đa dạng chủng loại, trang bị các tính năng tiên tiến như kết nối Wi-Fi, cảm biến chuyển động, lọc bụi tĩnh điện PM 1.0 cùng công nghệ WindFree™ mang đến nhiều trải nghiệm công nghệ và ứng dụng thực tiễn cho đa dạng loại hình kinh doanh thương mại và hộ gia đình.

Hệ thống thông gió thu hồi nhiệt ERV cùng các mô hình máy nén, bộ trao đổi nhiệt và các linh kiện lõi công nghệ, giúp sinh viên quan sát cấu trúc bên trong hệ thống một cách trực quan.

Hệ thống điều khiển và giám sát trung tâm, phần mềm đo lường điện năng và phần mềm kết nối hệ thống chuyên sâu cũng được tích hợp vào hệ thống.

Trung tâm Đào tạo điều hòa không khí của Samsung tại HCMUTE được trang bị đầy đủ các hệ thống điều hòa không khí đang được ứng dụng phổ biến trên thị trường (Ảnh: Samsung).

Trong suốt 8 năm qua, Samsung và HCMUTE đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực như học bổng, tham quan nhà máy, huấn luyện phần mềm thiết kế, đào tạo lắp đặt và tài trợ hội nghị khoa học quốc tế ngành HVAC tổ chức tại trường.

Nhiều sinh viên tốt nghiệp Bộ môn Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh đã trở thành kỹ sư, thạc sĩ đang làm việc tại Samsung. Trung tâm Đào tạo Điều hòa Không khí mới là bước phát triển tiếp theo trong hành trình hợp tác ấy, mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ hơn giữa đào tạo học thuật và ứng dụng thực tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật cho Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: https://www.samsung.com/vn/air-conditioners/.