Samsung báo tin buồn cho giới công nghệ

“Cuộc đua” phát triển AI trên toàn cầu đã khiến giá bộ nhớ tăng cao vì khan hiếm (Ảnh minh họa: AI).

“Cơn sốt” Trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang đẩy thị trường công nghệ vào một cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ nghiêm trọng, khiến giá RAM và ổ cứng lưu trữ tăng vọt, đồng thời đe dọa kéo dài tình trạng này đến năm 2027, thậm chí là 2030.

Ban đầu, các nhà phân tích dự báo giá RAM sẽ tăng khoảng 45% vào năm 2025. Tuy nhiên, thực tế đã vượt xa mọi dự đoán khi giá RAM đã tăng tới 171% vào cuối năm 2025. Tương tự, giá ổ cứng SSD cũng ghi nhận mức tăng 246% trong cùng kỳ.

Tình trạng khan hiếm bộ nhớ đã buộc nhiều hãng máy tính và điện thoại phải tăng giá sản phẩm. Thậm chí, một số nhà sản xuất còn phải tạm dừng bán các phiên bản cấu hình cao, sử dụng bộ nhớ dung lượng lớn.

Ông Bob O’Donnell, chuyên gia phân tích của Technalysis Research, nhận định: "Toàn bộ chuỗi cung ứng đơn giản là không thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại và điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung và tăng giá sản phẩm. Những đợt tăng giá này sẽ tác động đáng kể đến tất cả các loại máy tính từ mọi nhà cung cấp".

Trong khi nhiều chuyên gia dự báo cuộc khủng hoảng bộ nhớ sẽ kéo dài đến hết năm 2026, Samsung Electronics, một trong những nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới, đã đưa ra cảnh báo đáng lo ngại hơn.

Theo ông Kim Jae-june, Giám đốc mảng bộ nhớ của Samsung Electronics, tình trạng khủng hoảng bộ nhớ toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn cho đến năm 2027 và có thể kéo dài trong nhiều năm tới.

“Không giống như những năm trước, chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng bộ nhớ cho năm 2027 từ những khách hàng lo ngại tình trạng thiếu hụt nguồn cung", ông Kim Jae-june cho biết. “Dựa trên các đơn hàng đã nhận được cho đến nay, khoảng cách cung cầu trong năm 2027 dự kiến sẽ càng nới rộng hơn nữa so với năm 2026".

Nhiều nguồn tin còn cho biết Samsung dự đoán tình trạng khan hiếm bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2030, khi “cơn sốt” AI dần ổn định.

SK Hynix, hãng sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới, cũng đưa ra dự báo tương tự, cho rằng cuộc khủng hoảng chip nhớ toàn cầu sẽ kéo dài đến tận năm 2027 hoặc có thể lâu hơn.

Mặc dù Samsung và SK Hynix không giải thích rõ ràng về tác động cụ thể của việc thiếu hụt nguồn cung bộ nhớ đối với ngành công nghiệp tiêu dùng, nhưng nhiều khả năng điều này sẽ tiếp tục đẩy giá các thiết bị công nghệ lên cao do thiếu hụt linh kiện.

Các mẫu sản phẩm giá rẻ sử dụng dung lượng bộ nhớ nhỏ có thể sẽ dần biến mất trên thị trường do không mang lại hiệu quả kinh tế.

Hãng nghiên cứu thị trường IDC dự đoán việc tăng giá bán máy tính do khan hiếm linh kiện sẽ khiến doanh số thị trường này sụt giảm từ 5 đến 10% trong năm 2026 so với năm trước đó. Điều này đặt ra thách thức lớn cho người tiêu dùng và các nhà sản xuất trong bối cảnh nhu cầu công nghệ ngày càng tăng cao.