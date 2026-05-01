Điện thoại gập kiểu dáng lạ của Samsung lộ ảnh và cấu hình hoàn chỉnh

Theo OnLeaks, tài khoản mạng xã hội X chuyên chia sẻ thông tin chính xác về các sản phẩm sắp ra mắt, Samsung không chỉ giới thiệu Galaxy Z Fold8 mà còn trình làng thêm biến thể đặc biệt mang tên Galaxy Z Fold8 Wide.

Nguồn tin cho biết Galaxy Z Fold8 Wide vẫn sử dụng thiết kế gập cánh bướm, nhưng kích thước được điều chỉnh để màn hình ngoài và màn hình khi mở có cùng tỷ lệ 4:3. Điều này giúp thiết bị cân đối hơn so với tỷ lệ 21:9 (màn hình ngoài) và 10:9 (khi mở) trên Galaxy Z Fold7.

Galaxy Z Fold8 Wide (dưới) có thiết kế vuông vức giống Huawei Pura X Max (Ảnh: Ice Universe).

Mới đây, Ice Universe cũng đã chia sẻ hình ảnh chính thức cùng cấu hình chi tiết của sản phẩm.

Theo đó, Galaxy Z Fold8 Wide có độ dày chỉ 4,3mm khi mở và 9,8mm khi gập, trở thành một trong những smartphone gập mỏng nhất thị trường. Máy sử dụng công nghệ kính siêu mỏng UTG (Ultra-Thin Glass), giúp tăng độ bền và giảm nếp gấp.

Thiết bị sở hữu màn hình ngoài 5,4inch với tỷ lệ 4:3, mang lại thiết kế vuông vức. Khi mở ra, màn hình đạt 7,6inch, tương đương một máy tính bảng cỡ nhỏ.

Bên trong là chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 được tối ưu riêng cho thiết bị của Samsung. Máy có các tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB, đi kèm bộ nhớ 256GB, 512GB hoặc 1TB.

Hình ảnh bị rò rỉ cho thấy chiếc iPhone gập của Apple cũng có thiết kế tổng thể vuông vức, nhỏ gọn (Ảnh: X).

Ở mặt ngoài, sản phẩm trang bị cụm camera kép, gồm camera chính 200 megapixel và camera góc siêu rộng 50 megapixel, thay vì 3 camera như bản tiêu chuẩn.

Dù có thiết kế mỏng, Galaxy Z Fold8 Wide vẫn sở hữu pin dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W.

Thiết kế của sản phẩm được cho là tương đồng với mẫu Huawei Pura X Max ra mắt hồi tháng 4. Ngoài ra, các rò rỉ cũng cho thấy mẫu iPhone màn hình gập của Apple có thể theo xu hướng thiết kế vuông tương tự.

Bản dựng hoàn chỉnh Galaxy Z Fold8 Wide dựa trên các thông tin bị rò rỉ (Video: OnLeaks).

Nhiều khả năng Galaxy Z Fold8 Wide sẽ ra mắt cùng Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 tại sự kiện của Samsung vào tháng 7. Giá bán dự kiến dao động từ 1.799USD đến 1.999USD, tùy phiên bản.