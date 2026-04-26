Đổi từ iPhone sang Samsung: Những điểm đáng giá và điều phải thích nghi

Đánh giá của biên tập viên

Sau nhiều năm sử dụng iPhone, việc chuyển sang một thiết bị Android như Samsung Galaxy S26 Ultra mang lại trải nghiệm khác biệt rõ rệt cho người dùng.

Không chỉ là thay đổi về phần cứng, đây còn là sự chuyển dịch trong cách tiếp cận công nghệ, từ triết lý sử dụng, thao tác đến kỳ vọng của người dùng đối với một chiếc điện thoại thông minh.

Trong hơn một tháng trải nghiệm thực tế, phóng viên Dân trí nhận thấy khoảng cách giữa hai nền tảng đã thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, mỗi bên vẫn có thế mạnh riêng, đồng thời tồn tại những điểm cần thời gian làm quen.

Trong bài viết này, phóng viên đang sử dụng iPhone 17 và chuyển sang Samsung Galaxy S26 Ultra trong hơn một tháng.

Những đánh giá dưới đây chủ yếu dựa trên trải nghiệm thực tế khi chuyển từ iOS sang Android, tập trung vào cách vận hành và trải nghiệm của hai hệ điều hành hơn là so sánh thông số hay hiệu năng.

Do vậy, cảm nhận cuối cùng vẫn phụ thuộc vào nhu cầu, thói quen và sở thích của từng người dùng.

Trải nghiệm màn hình và thiết kế

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất khi chuyển từ iPhone sang Samsung nằm ở trải nghiệm hiển thị.

Trên iPhone 17, khu vực Dynamic Island chiếm một phần diện tích màn hình. Khi xem video toàn màn hình, phần khuyết này tạo cảm giác nội dung chưa thực sự liền mạch.

Với những người thường xuyên xem phim, chơi game hoặc thích cảm giác màn hình tràn hoàn toàn, đây là khác biệt có thể nhận ra ngay trong quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, nếu người dùng đã quen với thiết kế này hoặc không quá quan tâm đến phần hiển thị ở mép trên, đây chưa hẳn là vấn đề lớn

Trong khi đó, Samsung sử dụng thiết kế camera đục lỗ nhỏ, giúp nội dung hiển thị gần như tràn viền hoàn toàn. Điều này mang lại cảm giác liền mạch hơn, đặc biệt khi xem phim hoặc chơi game.

Về cảm giác cầm nắm, hai máy cho hai phong cách khác nhau. iPhone vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, với các góc bo tròn nhiều hơn, tạo cảm giác ôm tay và dễ chịu khi cầm lâu.

Samsung lại theo hướng vuông vức, góc cạnh hơn, đem lại cảm giác mạnh mẽ, cứng cáp và có phần sang hơn, nhưng cũng dễ gây cấn tay với những người không quen cầm máy lớn trong thời gian dài.

Nếu ưu tiên một thiết bị có các góc bo tròn, cho cảm giác cầm nắm chắc tay và thao tác nhanh, iPhone vẫn là lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, với những người yêu thích thiết kế vuông vức, góc cạnh, Samsung sẽ phù hợp hơn.

Dù khác nhau về triết lý thiết kế, cả hai thiết bị đều cho chất lượng hiển thị tốt, độ sáng cao, màu sắc rõ nét, thao tác vuốt chạm mượt mà. Hoàn thiện tổng thể của cả hai đều ở mức cao cấp.

Tuy nhiên, mặt lưng của hai thiết bị khá dễ trầy xước, vì vậy việc dùng ốp lưng gần như là lựa chọn phổ biến với đa số người dùng. Trong quá trình sử dụng, Galaxy S26 Ultra có xu hướng bám vân tay rõ và khó lau sạch hơn so với iPhone 17. Mặc dù, bề mặt cho cảm giác cầm khá chắc và đầm tay.

AI và đa nhiệm: Điểm nhấn của Samsung

Nếu xét về phần cứng, khoảng cách giữa hai thiết bị không quá lớn. Tuy nhiên, sự khác biệt thể hiện rõ hơn ở phần mềm, đặc biệt là AI và đa nhiệm.

Samsung cho thấy lợi thế khi tận dụng mạnh hệ sinh thái của Google. Các công cụ AI trên máy có tính ứng dụng cao hơn trong quá trình sử dụng thực tế, từ chỉnh sửa ảnh, xóa vật thể đến hỗ trợ xử lý nội dung.

Những tính năng này cho thấy Samsung đang cố gắng trở thành một thiết bị “hỗ trợ công việc” nhiều hơn, chứ không chỉ là điện thoại để liên lạc hay giải trí.

Trong khi đó, Siri trên iPhone hiện vẫn phù hợp hơn với những tác vụ cơ bản như gọi điện, đặt báo thức hoặc thực hiện một vài lệnh đơn giản.

Với các yêu cầu phức tạp hơn, trải nghiệm chưa thực sự linh hoạt. Việc tích hợp ChatGPT tiếng Việt trên Siri cũng chưa đủ thuận tiện để trở thành thói quen sử dụng hàng ngày. Trong nhiều trường hợp, thao tác tra cứu trực tiếp vẫn nhanh và dễ hơn so với việc ra lệnh cho Siri.

Dù vậy, điểm mạnh của iPhone lại nằm ở sự ổn định. Hệ thống vận hành mượt, quen thuộc, các thao tác diễn ra nhất quán và ít gây bối rối. Điều này đặc biệt có giá trị với những người không muốn mất thời gian học lại cách dùng thiết bị.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất khi dùng Samsung là khả năng đa nhiệm. Máy cho phép chia đôi màn hình để thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, chẳng hạn vừa xem video, vừa nhắn tin hoặc vừa tra cứu, vừa ghi chú. Trong những tình huống phải xử lý nhiều việc cùng lúc, tính năng này phát huy tác dụng rõ rệt.

Ngược lại, iPhone vẫn đi theo hướng đơn giản và tinh gọn hơn. Điều đó giúp trải nghiệm dễ tiếp cận, mạch lạc và ít rối, nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng làm nhiều việc cùng lúc trên một màn hình.

Tuy nhiên, không phải ai mới chuyển sang Android cũng dùng thành thạo tính năng chia đôi màn hình ngay từ đầu. Trong thời gian đầu, thao tác này có thể hơi rườm rà và cần thời gian để quen tay.

Cá nhân hóa và bàn phím

Khả năng cá nhân hóa là điểm Samsung thể hiện rất rõ ưu thế. Từ bố cục giao diện, cách sắp xếp màn hình đến bàn phím, người dùng đều có thể điều chỉnh theo nhu cầu của mình.

Bàn phím trên Samsung có thể chia đôi khi xoay ngang, thay đổi kích thước hoặc vị trí hiển thị. Điều này đặc biệt hữu ích khi chơi game, xem video ở chế độ ngang hoặc cần trả lời tin nhắn nhanh mà vẫn muốn thao tác thuận tay. So với iPhone, trải nghiệm bàn phím khi xoay ngang trên Samsung linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, nếu đã quen gõ trên iPhone trong thời gian dài, việc chuyển sang bàn phím Samsung có thể gây khá nhiều bỡ ngỡ.

Trong giai đoạn đầu, người dùng dễ gõ sai, mất thời gian sửa lỗi hơn. Ở chế độ dọc, iPhone vẫn cho cảm giác quen thuộc, độ trễ thấp và thao tác chính xác hơn với những ai đã dùng iOS lâu năm.

Những tiện ích nhỏ nhưng tạo khác biệt

Trong quá trình sử dụng, một số chi tiết nhỏ trên Samsung lại tạo ra khác biệt khá rõ về trải nghiệm.

Người dùng có thể đóng toàn bộ ứng dụng chạy nền chỉ bằng một thao tác, thay vì phải vuốt từng ứng dụng như trên iPhone.

Khả năng tùy chỉnh âm thanh cũng là điểm đáng chú ý. Khi chơi game, người dùng có thể điều chỉnh riêng âm lượng của game và voice chat.

Trong trải nghiệm thực tế với game Liên Quân, việc giảm âm thanh nền trên iPhone đồng thời làm giảm âm thanh thoại gây bất tiện. Trong khi đó, Samsung cho phép điều chỉnh riêng từng nguồn âm, giúp trải nghiệm linh hoạt hơn.

Bút S Pen cũng là một giá trị riêng của Samsung. Việc ghi chú nhanh, ký tài liệu hoặc phác thảo ý tưởng ngay trên máy là điều iPhone chưa có.

Tuy nhiên, cụm camera lồi của Samsung khiến máy hơi bấp bênh khi đặt xuống mặt bàn để viết. Do vậy, trải nghiệm này phù hợp hơn khi cầm máy trên tay.

Những hạn chế khi chuyển từ iPhone

Dù mang lại nhiều tính năng thú vị, Samsung cũng đòi hỏi người dùng iPhone phải học lại không ít thói quen. Người dùng quen iOS có thể mất thời gian để làm quen với Android, từ thao tác cơ bản đến cách quản lý ứng dụng.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở giao diện, mà còn ở những thao tác cơ bản. Ví dụ, việc điều hướng, thoát ứng dụng hoặc quản lý cửa sổ, chia đôi màn hình trên Android không giống iOS. Thời gian đầu, cảm giác lúng túng là điều khó tránh khỏi.

Ngoài ra, cách bố trí các nút bấm vật lý trên hai máy cũng khác nhau. Trên iPhone, nút nguồn nằm ở cạnh phải, còn cụm tăng giảm âm lượng ở cạnh trái, giúp người dùng dễ phân biệt. Trong khi đó, trên Samsung, các nút này được đưa về cùng một bên.

Với người mới chuyển sang, việc bấm nhầm giữa nút nguồn và phím âm lượng diễn ra khá thường xuyên, nhất là trong những thao tác nhanh như khóa máy, giảm âm hoặc chụp màn hình.

Camera

Samsung sở hữu hệ thống camera đi kèm nhiều tính năng hỗ trợ bằng AI. Tuy nhiên, trong một số điều kiện, thuật toán xử lý ảnh có xu hướng can thiệp khá “mạnh tay”. Điều này khiến màu sắc trở nên rực hơn mức thực tế, đôi khi tạo cảm giác hơi bệt và thiếu tự nhiên.

Ở góc độ trải nghiệm cá nhân, camera trước của Samsung mang lại hình ảnh “nịnh mắt”, với màu sắc ổn định, tông da hồng hào và tươi tắn, phù hợp với nhu cầu chụp chân dung hoặc selfie nhanh. Tuy nhiên, tổng thể hình ảnh đôi khi bị xử lý mạnh, có xu hướng hơi bệt và thiếu độ tự nhiên.

Trong khi đó, camera trước của iPhone tái tạo khuôn mặt theo hướng trung tính và chân thực hơn. Màu da đôi khi hơi ngả vàng, nhưng bù lại giữ được nhiều chi tiết, kể cả khuyết điểm. Đây có thể là điểm cộng với người thích ảnh thật, nhưng cũng có thể là điểm trừ với những ai muốn hình ảnh đẹp sẵn mà không cần chỉnh thêm.

Với camera sau, iPhone tiếp tục thể hiện lợi thế ở khả năng tái tạo màu sắc ổn định và tự nhiên trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đồng thời giữ chi tiết tốt hơn. Ngược lại, ảnh từ Samsung thường có xu hướng đẩy màu rực rỡ hơn, tạo hiệu ứng bắt mắt nhưng đôi khi không phản ánh đúng thực tế.

Ở khả năng quay video, iPhone vẫn là thiết bị tạo cảm giác yên tâm hơn nhờ khả năng tái tạo màu sắc ổn định, tổng thể hình ảnh đều và dễ dùng trong nhiều tình huống. Dù vậy, Samsung năm nay có điểm cộng ở khả năng chống rung và tính năng khóa đường chân trời, giúp hạn chế rung tay tốt hơn khi quay trong lúc di chuyển.

Nhiệt độ, pin và cảm giác dùng lâu dài

Trong quá trình sử dụng liên tục, đặc biệt khi chơi game hoặc chạy nhiều ứng dụng, Samsung có xu hướng nóng lên nhanh hơn so với iPhone. Điều này chưa ảnh hưởng lớn đến hiệu năng tổng thể, nhưng có thể tạo cảm giác hơi khó chịu khi cầm trong thời gian dài.

Đổi lại, thời lượng pin của Samsung cho cảm giác tốt hơn trong trải nghiệm thực tế. Ở cùng mức pin thấp, máy vẫn duy trì được độ mượt khá ổn định. Trong khi đó, iPhone ở mức pin thấp đôi khi cho cảm giác phản hồi chậm hơn so với lúc pin còn nhiều.

Dù vậy, đây vẫn là nhóm thiết bị cao cấp có thời lượng sử dụng tốt, khác biệt lớn hay nhỏ còn tùy vào thói quen dùng của mỗi người.

Tổng kết

Sau một thời gian trải nghiệm thực tế, có thể thấy việc chuyển từ iPhone sang Samsung không đơn thuần là câu chuyện “tốt hơn” hay “kém hơn”, mà là sự thay đổi về cách tiếp cận và thói quen sử dụng thiết bị. Mỗi nền tảng mang đến một trải nghiệm riêng, buộc người dùng phải thích nghi và điều chỉnh cách tương tác với thiết bị hàng ngày.

Samsung thể hiện rõ thế mạnh ở sự linh hoạt, khả năng tùy biến cao và việc tận dụng các công nghệ AI để hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống khác nhau. Đây là lựa chọn phù hợp với những người thích khám phá tính năng mới, có nhu cầu xử lý nhiều tác vụ cùng lúc hoặc muốn kiểm soát thiết bị theo cách cá nhân hóa hơn.

Ngược lại, iPhone vẫn duy trì lợi thế ở sự ổn định, tính nhất quán trong trải nghiệm và hệ sinh thái đồng bộ. Người dùng có thể dễ dàng làm quen, sử dụng mượt mà mà không cần mất nhiều thời gian thiết lập hay tùy chỉnh. Đây cũng là lý do iPhone tiếp tục là lựa chọn an toàn với số đông.

Thực tế cho thấy khoảng cách giữa hai nền tảng đang dần được thu hẹp. Thay vì chỉ cạnh tranh về cấu hình hay thông số kỹ thuật, các hãng đang tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện trải nghiệm người dùng và tích hợp các công nghệ thông minh vào sản phẩm.

Cuối cùng, lựa chọn thiết bị phù hợp không nằm ở việc thiết bị nào tốt hơn, mà phụ thuộc vào nhu cầu, thói quen sử dụng và kỳ vọng cá nhân của mỗi người.