Lộ ảnh thiết kế hoàn chỉnh kính thông minh đầu tiên của Samsung

Hình ảnh cho thấy thiết kế hoàn chỉnh chiếc kính thông minh đầu tiên của Samsung (Ảnh: Android Headlines).

Theo thông tin từ trang công nghệ Android Headlines, Samsung đang gấp rút hoàn thiện dự án kính thông minh đầu tiên của mình. Hình ảnh rò rỉ mới nhất đã hé lộ thiết kế hoàn chỉnh của sản phẩm, cho thấy một chiếc kính mắt thông thường tích hợp camera ở hai bên gọng, phục vụ mục đích quay phim và chụp ảnh.

Trước đó, trang Geeky Gadgets cũng đã đưa tin về việc Samsung đẩy nhanh tiến độ phát triển sản phẩm này để gia nhập thị trường kính thông minh đầy tiềm năng.

Chiếc kính thông minh này, được biết đến với tên mã "Jinju", dự kiến sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon AR1 của Qualcomm, cảm biến máy ảnh IMX681 của Sony và viên pin 155 mAh. Đặc biệt, sản phẩm sẽ tích hợp hệ thống loa dẫn truyền xương, cho phép truyền âm thanh trực tiếp qua xương sọ, mang lại trải nghiệm âm thanh độc đáo.

Tuy nhiên, phiên bản "Jinju" sẽ không có màn hình LED hiển thị thông tin. Thay vào đó, Samsung được cho là đang phát triển một phiên bản cao cấp hơn với tên mã "Haean", tích hợp màn hình micro-LED để hiển thị thông tin trực tiếp trước mắt người đeo.

Điểm nhấn của kính thông minh Samsung là khả năng tích hợp nhiều tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Người dùng có thể mong đợi các tính năng như dịch thuật hội thoại theo thời gian thực, nhận diện vật thể bằng AI và điều khiển các chức năng chụp ảnh, nghe nhạc bằng giọng nói.

Dự kiến, Samsung sẽ trình làng kính thông minh "Jinju" tại Hội nghị Google I/O vào ngày 19/5 tới, với mức giá dao động từ 379 USD đến 499 USD. Phiên bản cao cấp "Haean" dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027, với mức giá từ 600 đến 900 USD.

Việc Samsung lựa chọn sự kiện của Google để ra mắt sản phẩm đầu tiên không phải là ngẫu nhiên. Năm ngoái, Samsung và Google đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển các mẫu kính thông minh, cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa hai gã khổng lồ công nghệ này.

Đây là lần đầu tiên Samsung giới thiệu kính thông minh với thiết kế thời trang, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong lĩnh vực này. Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với các mẫu kính thông minh hiện có trên thị trường từ Meta và các thương hiệu Trung Quốc như Oppo, Vivo, Xiaomi.