Samsung AI TV - Màn hình cực đại cho mọi giải đấu thể thao

Mang không khí sân vận động sôi động vào phòng khách

Các chương trình thể thao như bóng đá, điền kinh, đua ngựa… thường được ghi hình tại sân vận động, với góc quay rộng, tầm nhìn trải dài từ sân thi đấu đến khán đài. Do đó, kích thước màn hình TV đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dùng cảm nhận rõ quy mô hoành tráng của sự kiện. Màn hình cực đại sẽ tái hiện trọn vẹn góc nhìn choáng ngợp, mang cả sân vận động về phòng khách và góp phần đẩy cảm xúc chiến thắng lên cao trào.

Nắm bắt được nhu cầu của người dùng đối với TV màn hình cực đại, Samsung sớm gia nhập đường đua và hiện đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở phân khúc này.

Với các tùy chọn màn hình cực đại như 98 inch (DU9000, Q7F, QN90F); 100 inch (QN80F) và 115 inch (QN90F), Samsung AI TV sẽ mở ra trải nghiệm thể thao ấn tượng để tín đồ bóng đá quan sát trận đấu ngay trên đường biên sân cỏ.

Samsung AI TV màn hình cực đại khắc hoạ không khí thể thao bùng nổ với công nghệ Supersize Picture Enhancer (Ảnh: Samsung).

Samsung trang bị công nghệ Supersize Picture Enhancer, giúp tăng cường độ sắc nét, giảm nhiễu bằng AI, tối ưu hoá hình ảnh của từng trận cầu. Nhờ đó, những chi tiết nhỏ như gương mặt của cầu thủ, hoạ tiết trang trí trên áo cổ động viên đều được tái hiện sắc nét, mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người dùng.

Sống động mọi khung hình chiến thắng

Màu cờ sắc áo của các cầu thủ, màu xanh sân cỏ, họa tiết trên trang phục cổ động viên đến tiếng hò reo, ăn mừng chiến thắng… tất cả làm nên sức hấp dẫn riêng cho mỗi giải đấu.

Samsung AI TV màn hình cực đại không chỉ mang đến góc nhìn lớn hơn mà còn trau chuốt âm sắc cùng công nghệ AI toàn năng.

Bộ xử lý AI NQ4 thế hệ thứ 2, nâng cấp hình ảnh các trận đấu lên chuẩn 4K sắc nét, rõ ràng từng chi tiết. Riêng phiên bản 115 inch của QN90F sở hữu bộ xử lý AI NQ8 thế hệ 3, mang đến chất lượng hiển thị vượt trội trên màn hình lớn.

Công nghệ Quantum Mini LED Pro (kích thước 1/50 so với đèn LED) trên những dòng TV như QN90F 98 inch và 115 inch góp phần kiểm soát tối ưu ánh sáng cũng như độ tương phản, tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh cho khán giả.

Tình trạng giật lag trong các pha đi bóng hay hiện tượng phản sáng do ánh đèn hắt lên màn hình cũng được giải quyết triệt để với tần số quét lớn và công nghệ màn hình chống phản sáng Glare Free. Thiết bị nghe nhìn của Samsung đảm bảo trải nghiệm dễ chịu, không bị các yếu tố bên ngoài làm xao nhãng hay tụt cảm xúc khi thưởng thức những trận tranh tài gay cấn.

Công nghệ hình ảnh vượt trội xoá bỏ mọi xao nhãng, cho cảm giác đắm chìm tuyệt đối vào trận đấu (Ảnh: Samsung).

Samsung AI TV sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp vượt trội âm thanh. Trong đó phải kể đến công nghệ âm thanh vòm chuyển động theo hình ảnh (Object Tracking Sound với Dolby Atmos - OTS), tái hiện sống động tiếng reo hò của cổ động viên. Công nghệ Active Voice Amplifier Pro (Điều chỉnh âm lượng hội thoại theo điều kiện môi trường) và Adaptive Sound Pro (tối ưu hoá âm thanh bằng AI) giúp từng thanh âm trong trận đấu, nhất là lời của bình luận viên thêm rõ ràng.

Âm thanh đa chiều phủ khắp không gian (Ảnh: Samsung).

Nhiều ưu đãi hấp dẫn, bản quyền giải đấu luôn sẵn sàng

Các giải đấu thể thao hấp dẫn thường rất chặt chẽ về mặt bản quyền và khán giả thường phải bỏ một khoản phí không nhỏ để thưởng thức. Điều này luôn đúng với những giải đấu hấp dẫn như FIFA World Cup, Giải Ngoại hạng Anh… Thậm chí, danh tính đơn vị mua bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao đôi lúc còn được quan tâm không kém lịch thi đấu hay các thông tin bên lề.

Samsung AI TV mang đến kho giải trí, trong đó bao gồm bản quyền nhiều giải đấu hấp dẫn (Ảnh: Samsung).

Một trong những đặc quyền hấp dẫn của tín đồ thể thao khi sở hữu Samsung AI TV màn hình cực đại chính là được tiếp cận sớm và miễn phí nhiều giải đấu lớn, thông qua các gói giải trí hấp dẫn tặng kèm khi mua TV.

Chẳng hạn với giải Ngoại hạng Anh hiện nay, Samsung mang đến ưu đãi gói K+ trọn vẹn 3 tháng miễn phí, giúp khán giả có thể theo dõi các trận đấu hấp dẫn với chất lượng cao trên nền tảng này. Ưu đãi được tính từ thời điểm người dùng đăng ký/đăng nhập và kích hoạt thành công trên ứng dụng K+ tại TV Samsung đã mua, áp dụng từ 1/8 đến 30/9.

Ngoài ra, người dùng còn có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi khác với tổng trị giá lên đến 28 triệu đồng, bao gồm loa thanh AI Q990F, 0% trả góp, 3 năm bảo hành và gói ứng dụng giải trí Samsung Super AI Premium khi mua Samsung AI TV trong giai đoạn này.

Trau chuốt từng âm sắc tỉ mỉ trên một màn hình lớn, Samsung đã biến những dòng TV cực đại của mình thành một sản phẩm hấp dẫn cho cả tín đồ thể thao lẫn người xem giải trí thông thường. Đây là cánh cửa mở ra thế giới giải trí, mang đến cho người dùng những trải nghiệm trọn vẹn.