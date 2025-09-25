Samsung AI TV 2025 nâng cao trải nghiệm người dùng

Nâng chuẩn sắc nét, tận hưởng từng khung hình

Samsung AI TV 2025 khẳng định sự vượt trội nhờ chất lượng âm thanh, hình ảnh vượt trội. Không đơn thuần trình chiếu nội dung, các dòng TV của “ông lớn” Hàn Quốc còn có khả năng tự động nâng cấp chất lượng hình ảnh lên chuẩn 4K/8K, bất kể độ phân giải đầu vào.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi xem các bộ phim xưa cũ chất lượng thấp, thiết bị vẫn có khả năng tinh chỉnh để cho ra hình ảnh sắc nét, chân thực theo chuẩn hiện đại.

Để làm được điều này, Samsung AI TV sử dụng hệ thống vi xử lý AI tân tiến, tiêu biểu là AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ (gấp 1,5 lần thế hệ tiền nhiệm) cùng tính năng AI Upscaling mạnh mẽ.

Samsung AI TV 2025 nâng chuẩn giải trí cùng âm sắc chất lượng với AI Upscaling (Ảnh: Samsung).

Ngoài ra, chất lượng hiển thị và trải nghiệm giải trí vượt trội của Samsung AI TV 2025 còn đến từ nhiều công nghệ thuộc hàng cao cấp trên thị trường như đèn nền Quantum Mini LED Pro (chỉ bằng 1/50 so với đèn LED thông thường, cho khả năng tinh chỉnh ánh sáng và độ tương phản cục bộ).

Với màn hình chống phản sáng Glare Free, tần số quét 240Hz, công nghệ âm thanh vòm theo dấu chuyển động Dolby ATMOS với OTS+…, Samsung đang sở hữu nhiều công nghệ cao cấp, góp phần định hình tiêu chuẩn giải trí hạng sang trong các gia đình.

Nâng chuẩn sống xanh, an nhàn, chi tiêu thông minh

Với đại đa số người dùng, Samsung AI TV là sản phẩm có lợi về lâu dài. Thiết bị này không chỉ mở ra trải nghiệm giải trí tại gia xuất sắc mà còn giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ thông qua chế độ AI Energy.

Chế độ này hoạt động bằng cách tận dụng bộ xử lý và cảm biến tích hợp của TV để phân tích môi trường xung quanh, tự động điều chỉnh các thông số nhằm tiết kiệm năng lượng.

Chẳng hạn khi ánh sáng môi trường thay đổi, người dùng rời khỏi màn hình, TV để tự động điều chỉnh độ sáng phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả điện năng. Cách thức sử dụng đơn giản, người dùng chỉ cần truy cập ứng dụng SmartThings, khởi động chế độ AI Energy và để bộ vi xử lý AI tân tiến trên Samsung AI TV hoàn thành phần còn lại.

Tiết kiệm điện tối đa, nâng chuẩn sống xanh mỗi ngày cùng thiết bị nghe nhìn của Samsung (Ảnh: Samsung).

Nâng chuẩn quản gia, an nhàn theo dõi từ xa

Samsung AI TV là một mảnh ghép quan trọng, mang đến trải nghiệm sống hiện đại, tiện lợi cho mọi gia đình. Người dùng có thể kết nối chiếc TV này với tất cả các thiết bị gia dụng thông minh trong nhà thông qua ứng dụng SmartThings, từ đó điều khiển mọi thứ ngay trên màn hình lớn.

Bản đồ 3D sinh động trên SmartThings giúp giám sát và điều khiển toàn bộ thiết bị trong nhà, từ điều hòa, máy lọc không khí, rèm cửa cho đến hệ thống chiếu sáng.

Cùng với đó, tính năng Home Insights sẽ phân tích nhiệt độ, ánh sáng và mức tiêu thụ điện để đưa ra các gợi ý tối ưu, ví dụ như bật điều hòa khi phòng khách quá nóng.

Kết nối và điều khiển cả căn nhà ngay trên màn hình lớn dễ dàng hơn (Ảnh: Samsung).

Nâng chuẩn bảo mật, an tâm kết nối

Khác biệt lớn của Samsung AI TV so với nhiều thiết bị nghe nhìn khác chính là hàng rào bảo mật Knox mạnh mẽ, ngăn chặn nguy cơ hacker tấn công 24/7 và mang đến sự an tâm cho người sử dụng.

Samsung Knox đã đạt chứng nhận Tiêu chuẩn chung được 31 quốc gia trên thế giới công nhận, giúp giám sát hệ điều hành, chặn trang web lừa đảo và bảo vệ thông tin cá nhân nâng cao thông qua bộ xử lý Samsung Knox Vault chuyên biệt.

Samsung AI TV 2025 ngăn chặn nguy cơ tấn công mạng với nền tảng bảo mật Knox (Ảnh: Samsung).

Nâng chuẩn trải nghiệm, kho ứng dụng đa dạng

Samsung AI TV sở hữu kho ứng dụng giải trí đa dạng, dễ dàng tiếp cận các chương trình phim, bản quyền giải đấu thể thao hay các chương trình truyền hình hấp dẫn.

Những ứng dụng quen thuộc như VTVGo, FPT Play, VieON, K+, TV360, ClipTV, VTVcab ON… đều dễ dàng tìm thấy trên các dòng Samsung AI TV. Người dùng khi mua mới cũng thường xuyên nhận được các gói ứng dụng giải trí miễn phí để tận hưởng nội dung chất lượng cao.

Chọn Samsung AI TV 2025, khai mở vũ trụ giải trí bất tận (Ảnh: Samsung).

Nâng chuẩn thiết kế, nâng tầm không gian

Sở hữu các thiết kế độc đáo từng giành nhiều giải thưởng quốc tế lớn, Samsung AI TV được ví như những món đồ nội thất sang trọng, mang tính điểm nhấn khi đặt trong phòng khách.

Nổi bật là thiết kế Infinity One trên dòng TV Neo QLED, với màn hình tràn viền vô cực cùng chân đế gương, tạo cảm giác như một màn hình lớn đang lơ lửng trong không gian.

Đối với TV OLED, Samsung cũng áp dụng thiết kế Laser Slim mỏng, tạo vẻ đẹp tinh tế, hiện đại. Những người dùng đề cao tính thẩm mỹ cũng có thể biến TV thành tranh nghệ thuật thông qua Art Store hoặc thiết kế hình nền TV bằng AI nhằm thể hiện bản sắc riêng trong không gian sống.

Kích thước đa dạng cùng thiết kế tinh tế khiến Samsung AI TV nổi bật như một món nội thất cao cấp trong căn nhà (Ảnh: Samsung).

Sức mạnh của Vision AI đang mở ra nhiều tiềm năng mới trên Samsung AI TV, giúp sản phẩm vượt qua ranh giới của một thiết bị nghe nhìn thông thường và mở ra phong cách sống hiện đại, thông minh hơn cho người dùng.