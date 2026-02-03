Robot có thể học kỹ năng mới bằng ứng dụng, không cần nâng cấp phần cứng

Trong một bước đi được ví như khoảnh khắc ra đời của App Store trên iPhone, công ty phần mềm OpenMind vừa chính thức công bố cửa hàng ứng dụng dành riêng cho robot.

Động thái này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác và sử dụng robot hình người cũng như robot bốn chân trong tương lai gần. Thay vì phải mua những cỗ máy đắt tiền chuyên biệt cho từng nhiệm vụ, giờ đây người dùng có thể "cài đặt" kỹ năng mới cho robot của mình thông qua phần mềm.

OpenMind vừa chính thức khai mở "App Store" dành riêng cho robot, biến những cỗ máy vô tri thành nền tảng đa năng (Ảnh: Interestingengineering).

Cuộc cách mạng phần mềm trên những cỗ máy phần cứng

Nền tảng mới của OpenMind vận hành dựa trên hệ điều hành mô-đun mang tên OM1. Hệ điều hành này đóng vai trò như lớp trung gian, cho phép các nhà phát triển viết ứng dụng một lần và phân phối chúng trên nhiều loại robot khác nhau, bất kể sự khác biệt về cấu tạo phần cứng.

Đây là một bước đột phá giúp tách biệt sự phát triển của "trí não" (phần mềm) khỏi "cơ bắp" (phần cứng).

Jan Liphardt, người sáng lập và CEO của OpenMind, đã đưa ra một so sánh đầy hình tượng: "Máy tính và điện thoại đều có hệ điều hành cơ bản, nhưng phép màu thực sự nằm ở khả năng cá nhân hóa thông qua các ứng dụng. Đó là cách một cục gạch phần cứng trở thành điện thoại hay laptop của riêng bạn. Robot hình người cũng sẽ không ngoại lệ".

Theo đó, một con robot mua về ban đầu chỉ là một nền tảng rỗng. Chính người dùng sẽ quyết định nó trở thành y tá, gia sư dạy toán hay người giúp việc thông qua hàng nghìn ứng dụng có sẵn trên kho tải. Điều này giúp biến robot thành những cỗ máy phổ quát (universal machines), có khả năng thích ứng linh hoạt với nhu cầu thay đổi của con người.

Hệ sinh thái khổng lồ đang hình thành

Để nhanh chóng mở rộng quy mô, OpenMind đã hợp tác với nhiều nhà sản xuất robot lớn như UBTech, Agibot, Deep Robotics, Fourier, Dobot, LimX và Magic Lab. Việc liên kết với các hãng phần cứng giúp nền tảng ứng dụng có thể triển khai ngay trên nhiều mẫu robot thương mại hiện nay.

Danh mục ứng dụng vẫn còn ở giai đoạn đầu, gợi nhớ đến những năm đầu của iOS và Android, khi các sản phẩm thử nghiệm chiếm ưu thế. Dù vậy, người dùng đã có thể tiếp cận một số ứng dụng đáng chú ý, biến robot thành vệ sĩ tuần tra, trợ lý ảo di chuyển linh hoạt, công cụ giải trí chụp ảnh hoặc nền tảng giám sát tài sản và hoạt động mạng xã hội.

Từ phần cứng sang dịch vụ

Theo OpenMind, các ứng dụng hiện tại chủ yếu mang tính trình diễn công nghệ. Những chức năng thực tế hơn như lau dọn, gấp quần áo hay hỗ trợ y tế chuyên sâu sẽ dần xuất hiện khi năng lực phần cứng được cải thiện và hệ sinh thái phần mềm trưởng thành hơn.

Với hơn 1.000 nhà phát triển đã tham gia, tốc độ đổi mới được kỳ vọng sẽ tăng nhanh, tương tự những gì từng diễn ra trên thị trường smartphone.

Sự ra đời của cửa hàng ứng dụng robot cho thấy ngành công nghiệp này đang dịch chuyển từ mô hình bán phần cứng sang kết hợp dịch vụ và phần mềm. Cách tiếp cận đó không chỉ giúp giảm chi phí sở hữu robot mà còn mở ra cơ hội cho các nhà phát triển phần mềm tham gia sâu hơn vào lĩnh vực vốn trước đây chủ yếu do các kỹ sư cơ khí đảm nhiệm.

OpenMind đang đặt nền móng cho một tương lai nơi robot có thể được nâng cấp liên tục bằng phần mềm, thích ứng linh hoạt với nhu cầu sử dụng và dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày.