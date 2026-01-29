Trung Quốc lên kế hoạch đưa "phi hành gia robot" đầu tiên vào vũ trụ

Engine AI - một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) cho biết, robot PM01 của họ có thể vượt qua các giới hạn sinh lý của con người, đảm nhiệm những nhiệm vụ không gian rủi ro cao như sửa chữa, thám hiểm và giám sát.

Công ty chế tạo robot PM01 vừa công bố kế hoạch đưa một robot hình người vào không gian, với tham vọng tạo ra "phi hành gia robot" đầu tiên trên thế giới.

Engine AI đặt tham vọng đưa robot ra không gian (Ảnh minh họa).

Doanh nghiệp này đã hợp tác với Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology, một công ty hàng không vũ trụ thương mại, để triển khai Chương trình Thám hiểm Phi hành gia Robot Hình người (Humanoid Robot Astronaut Exploration Program).

Theo kế hoạch, nhiệm vụ sẽ sử dụng nền tảng robot hình người PM01 do Engine AI phát triển. Đây là một hệ thống trí tuệ hiện thân (embodied AI) đa năng, được trang bị các cảm biến môi trường có độ chính xác cao, khả năng phản ứng chuyển động siêu nhanh và năng lực tự ra quyết định trong điều kiện phức tạp.

Tham vọng "phi hành gia robot" đầu tiên vào vũ trụ của Trung Quốc

Theo Engine AI, các nhiệm vụ thám hiểm không gian đặt ra yêu cầu khắt khe hơn rất nhiều so với bất kỳ ứng dụng robot nào trên Trái Đất, đòi hỏi hệ thống phải có độ ổn định cực cao, khả năng thích nghi môi trường vượt trội và năng lực tự chủ trong ra quyết định.

Chân dung robot hình người PM01 do Engine AI phát triển (Ảnh: Engine AI).

Theo nền tảng tin tức China New Energy Vehicle Post, khác với môi trường mặt đất, các sứ mệnh không gian buộc robot phải hoạt động trong điều kiện chân không, vi trọng lực, biên độ nhiệt cực đoan và mức bức xạ cao, những yếu tố có thể đẩy hệ thống robot vượt xa điều kiện vận hành thông thường.

Để giải quyết các thách thức này, startup robot có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với công ty hàng không vũ trụ thương mại Interstellor nhằm nâng cao độ tin cậy của PM01 trong môi trường không gian.

Hai bên tập trung cải thiện khả năng thích nghi, độ bền và năng lực thực thi nhiệm vụ của robot, với mục tiêu dài hạn là giúp PM01 có thể vận hành độc lập trong các nhiệm vụ không gian phức tạp.

Engine AI cho rằng, các robot hình người như PM01 có thể vượt trội hơn con người trong một số nhiệm vụ không gian nhất định, nhờ không bị giới hạn bởi sinh lý học và có thể đảm nhiệm những vai trò có mức độ rủi ro cao.

Các nhiệm vụ này bao gồm bảo trì bên ngoài trạm vũ trụ, thám hiểm các khu vực nguy hiểm và thực hiện giám sát trong thời gian dài, những công việc có thể đặt phi hành gia vào tình huống nguy hiểm nghiêm trọng.

Cả Engine AI và Interstellor cho biết sẽ cùng nhau giải quyết những bài toán kỹ thuật then chốt nhằm đưa PM01 trở thành robot hình người đầu tiên đóng vai trò phi hành gia.

Sáng kiến này được xem là một bước tiến quan trọng trong chiến lược thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện thân của Trung Quốc vào lĩnh vực thám hiểm không gian.

AI hướng tới không gian

PM01 là robot hình người cỡ nhỏ, được thiết kế dành cho các nhà nghiên cứu muốn kết hợp chuyển động giống con người với trí tuệ robot tiên tiến.

Robot sở hữu màn hình hiển thị lõi có tính tương tác cao, cấu trúc sinh học mô phỏng chuyển động của con người và phần eo có thể xoay tới 320 độ.

PM01 - robot hình người cao 1,38 m, nặng 40 kg, có thể thực hiện các thao tác phức tạp (Ảnh: Engine AI).

Toàn bộ hệ thống được xây dựng trên bộ khung hợp kim nhôm bền bỉ, cân bằng giữa độ chắc chắn và tính linh hoạt.

So với mẫu robot hình người cỡ lớn SE01, PM01 (sản phẩm chủ lực của Engine AI) nhỏ và nhẹ hơn đáng kể. Robot cao 1,38 m, nặng khoảng 40 kg, thấp hơn 27 cm và nhẹ hơn 8 kg so với phiên bản lớn hơn.

Các đoạn video trình diễn do Engine AI công bố cho thấy PM01 sở hữu khả năng nhận thức thị giác tiên tiến, nhờ camera đo chiều sâu Intel RealSense, giúp robot xác định không gian một cách chính xác.

Hệ thống xử lý của robot sử dụng kiến trúc hai chip, kết hợp mô-đun NVIDIA Jetson Orin với CPU Intel N97, cung cấp hiệu năng tính toán cao để xử lý các tác vụ phức tạp liên quan đến nhận thức, điều khiển chuyển động và khối lượng công việc thời gian thực.