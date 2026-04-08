Rò rỉ thiết kế và lộ trình ra mắt iPhone 18 cùng iPhone Air 2

Apple đang cố gắng nâng cao sức hấp dẫn và tính hữu dụng của iPhone Air 2 (Ảnh minh hoạ: Wccftech).

Tuy nhiên, những rò rỉ mới từ các nguồn tin đã mang đến cái nhìn chi tiết hơn về thiết kế và thời điểm ra mắt của iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2.

iPhone 18 không có nhiều khác biệt

Theo nguồn tin từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo (nổi tiếng với các thông tin rò rỉ về công nghệ), iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có bước đột phá về ngoại hình.

Apple dự kiến chỉ thực hiện những tinh chỉnh nhỏ về kích thước vật lý, trong khi màn hình vẫn ở mức 6,3 inch, tương tự như thế hệ iPhone 17.

Đáng chú ý, nguồn tin này chỉ ra, iPhone 18 vẫn sẽ sử dụng cụm Dynamic Island hiện tại. Điều này mâu thuẫn với các tin đồn trước đó từ Ice Universe cho rằng toàn bộ dải sản phẩm năm nay sẽ có Dynamic Island nhỏ hơn.

Nếu thông tin này chính xác, thiết kế tối ưu phần khuyết màn hình có thể sẽ là tính năng độc quyền dành riêng cho hai dòng cao cấp là Pro và Pro Max.

Dù các thay đổi về kích thước là rất nhỏ, người dùng có thể phải đối mặt với việc không thể tận dụng lại ốp lưng từ các đời máy trước - một chiến lược quen thuộc của Apple qua các năm.

iPhone Air 2 gây tranh cãi về thời điểm ra mắt

Lộ trình phát triển của iPhone Air 2 hiện là chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà phân tích.

Cụ thể, nguồn tin từ The Information và chuyên gia Mark Gurman (Bloomberg) nhận định, iPhone Air 2 sẽ bị lùi ngày ra mắt đến ít nhất là mùa Xuân năm sau. Nguyên nhân được cho là Apple cần thêm thời gian để tích hợp hệ thống camera kép vào thân máy siêu mỏng.

Ở chiều ngược lại, tài khoản Fixed Focus Digital khẳng định Apple vẫn giữ nguyên kế hoạch ra mắt iPhone Air 2 vào mùa Thu năm nay cùng với iPhone 18 Pro và iPhone Fold.

Theo nguồn tin này, đây chỉ là một bản cập nhật cấu hình định kỳ với trọng tâm là chip xử lý A20 Pro, thay vì một cuộc đại tu về thiết kế hay bổ sung camera.

Nếu iPhone Air 2 ra mắt cùng thời điểm với iPhone 18 và iPhone Fold, Apple sẽ đảm bảo được đội hình 4 mẫu máy mới cho mùa mua sắm cuối năm.

Việc tập trung vào nâng cấp chip xử lý thay vì thay đổi ngoại hình giúp Apple duy trì chu kỳ sản xuất ổn định, đồng thời phân cấp rõ rệt giữa dòng siêu mỏng (Air) và dòng hiệu năng cao (Pro).

Với khả năng iPhone 18 tiêu chuẩn bị dời sang đầu năm 2027, mùa mua sắm cuối năm nay nhiều khả năng sẽ trở thành sân chơi của các mẫu Pro, Fold và Air 2, kéo mặt bằng giá khởi điểm của dòng iPhone mới lên cao hơn.