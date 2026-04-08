OnePlus Nord 6 ra mắt tại Ấn Độ: Pin 9000mAh, màn hình 165Hz

Thiết bị có độ dày 8,5mm và nặng khoảng 217 gram (Ảnh: Gizmochina).

OnePlus Nord 6 vừa chính thức trình làng, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của OnePlus trong việc cân bằng giữa hiệu năng, thời lượng pin và trải nghiệm người dùng.

Ở mặt trước, OnePlus Nord 6 được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6.78inch với độ phân giải 1.5K. Điểm nhấn nằm ở tần số quét lên đến 165Hz, vượt trội so với mặt bằng chung trong cùng phân khúc.

Màn hình này không chỉ mang lại độ mượt cao trong các thao tác thường ngày mà còn phù hợp với nhu cầu chơi game tốc độ cao. Độ sáng tối đa 3600nits, khả năng hiển thị 10-bit màu và công nghệ PWM 3840Hz góp phần nâng cao chất lượng hiển thị, đồng thời giảm hiện tượng nhấp nháy gây mỏi mắt.

Bên trong, thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4h thuộc dòng cao cấp, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho cả tác vụ thường ngày lẫn các ứng dụng nặng. Kết hợp với RAM LPDDR5X lên đến 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng 256GB, OnePlus Nord 6 có thể đáp ứng nhu cầu đa nhiệm cũng như chơi game trong thời gian dài mà không gặp hiện tượng giật, lag.

Điểm đáng chú ý nhất trên thiết bị là viên pin dung lượng 9000mAh. Trong bối cảnh phần lớn smartphone hiện nay chỉ dao động quanh mức 5000mAh, dung lượng pin của Nord 6 gần như gấp đôi, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng kéo dài.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 80W, sạc ngược 27W và sạc bypass (sạc trực tiếp không qua pin), cho phép vừa chơi game vừa sạc mà không ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ pin. Hệ thống tản nhiệt lớn cũng được tích hợp nhằm duy trì hiệu năng ổn định trong quá trình sử dụng kéo dài.

Về khả năng chụp ảnh, OnePlus Nord 6 được trang bị camera chính 50megapixel sử dụng cảm biến Sony LYTIA-600, hỗ trợ chống rung quang học và chống rung điện tử. Đi kèm là camera góc siêu rộng 8megapixel, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh đa dạng. Ở mặt trước, camera 32megapixel hỗ trợ quay video 4K, phục vụ nhu cầu selfie và gọi video chất lượng cao.

Ngoài ra, thiết bị còn sở hữu các tính năng như Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, cảm biến vân tay dưới màn hình, cổng hồng ngoại và hệ thống loa kép stereo, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sử dụng.

Đáng chú ý, màn hình được bảo vệ bởi vật liệu Crystal Guard. Thiết bị đạt các tiêu chuẩn kháng nước, bụi gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K. Bên cạnh đó, chứng nhận MIL-STD-810H cho thấy khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Về phần mềm, OnePlus Nord 6 chạy OxygenOS 16 dựa trên Android 16, được cam kết hỗ trợ 4 bản cập nhật Android cùng 6 năm vá bảo mật. Đây là yếu tố quan trọng khi người dùng ngày càng quan tâm đến vòng đời phần mềm của thiết bị.

Tại thị trường Ấn Độ, OnePlus Nord 6 có giá khởi điểm 38.999 Rupee cho phiên bản 8GB RAM và 41.999 Rupee cho phiên bản 12GB RAM, tương đương 11,1-11,9 triệu đồng.