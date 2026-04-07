iPhone Air 2 có thể khiến người dùng thất vọng

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Weibo, tài khoản Fixed Focus Digital cho biết iPhone Air 2 sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay cùng với iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập (iPhone Fold).

iPhone Air 2 có thể sẽ không sở hữu nhiều cải tiến so với bản tiền nhiệm (Ảnh: PhoneArena).

"Đây chỉ là một bản nâng cấp thông thường mà không có bất cứ thay đổi nào lớn liên quan đến camera thứ hai hay thiết kế được cải tiến", nguồn tin này khẳng định.

Thông tin trên trái ngược với những tin đồn rò rỉ trước đó về việc iPhone Air 2 sẽ được bổ sung camera thứ hai. Điều này có thể gây ra sự thất vọng với nhóm người dùng đang chờ đợi một phiên bản nâng cấp mạnh mẽ của dòng sản phẩm iPhone Air.

Theo báo cáo dữ liệu Speedtest do Ookla công bố, iPhone Air chiếm 6,8% số lượng iPhone thế hệ mới tại Mỹ trong giai đoạn quý IV/2025. Đáng chú ý, con số này cao hơn gấp đôi so với mức 2,9% mà iPhone 16 Plus đạt được trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đến từ tình trạng sụt giảm thị phần của iPhone 17 Pro. Thị phần của iPhone 17 Pro đã giảm từ 34,9% xuống mức 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ nguyên ở mức 55,5%.

Các số liệu cho thấy khoảng 4% người mua sẵn sàng đánh đổi camera và sức mạnh xử lý của iPhone 17 Pro để có được thiết kế mỏng nhẹ hơn trên iPhone Air.